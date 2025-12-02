Latehar News: बाप रे बाप! 15 एकड़ में केवल अफीम की खेती, पुलिस ने किया नष्ट

Jharkhand News: लातेहार पुलिस को अफीम की खेती करने वालों के विरुद्ध एक बड़ी सफलता मिली है. हेरहंज थाना क्षेत्र के इचाक गांव के वन इलाके में दर्जनों स्थानों पर लगभग 15 एकड़ में फैली अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट किया है. लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि इचाक गांव के जंगलों में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती की जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम गठित की गई और सर्च अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.

थाना प्रभारी के नेतृत्व में अभियान, ट्रैक्टर से नष्ट की गई खेती

अभियान का नेतृत्व हेरहंज थाना प्रभारी कृष्ण पाल पवईया कर रहे थे. थाना पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से जंगलों में सर्च अभियान चलाया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर के माध्यम से 15 एकड़ में फैली अफीम की फसल को नष्ट किया. वहीं अफीम की खेती और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस अब अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: लातेहार में नक्सल संगठन JJMपी को बड़ा झटका, दो हार्डकोर नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

जागरूकता अभियान का असर

लातेहार पुलिस पिछले कई महीनों से गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को अफीम की खेती के नुकसान और उसके कानूनी परिणामों के बारे में जागरूक कर रही है. पुलिस ने नुक्कड़ नाटक, स्कूलों, कॉलेजों और जनसभाओं के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है. एसपी कुमार गौरव ने बताया कि अवैध खेती को रोकने के लिए पुलिस की ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी.

पिछले साल भी नष्ट किए गए थे हजारों एकड़ में फसल

पुलिस के अनुसार, अफीम तस्करों के खिलाफ पिछले वर्ष भी बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें हजारों एकड़ में की गई अवैध खेती को नष्ट किया गया था. इस वर्ष भी पुलिस ने कई तस्करों को गिरफ्तार किया है. एसपी ने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर अफीम की अवैध खेती नहीं होने दी जाएगी और ऐसी गतिविधियों में शामिल हर व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरि