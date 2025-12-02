Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3026047
Zee Bihar JharkhandJH Latehar

Latehar News: बाप रे बाप! 15 एकड़ में केवल अफीम की खेती, पुलिस ने किया नष्ट

Jharkhand News: लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इचाक गांव के वन क्षेत्र में लगभग 15 एकड़ जमीन पर की जा रही अवैध अफीम की खेती को पुलिस ने ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया है. एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के बाद विशेष टीम बनाकर सर्च अभियान चलाया गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:14 AM IST

Trending Photos

बाप रे बाप! 15 एकड़ में केवल अफीम की खेती, पुलिस ने किया नष्ट
बाप रे बाप! 15 एकड़ में केवल अफीम की खेती, पुलिस ने किया नष्ट

Jharkhand News: लातेहार पुलिस को अफीम की खेती करने वालों के विरुद्ध एक बड़ी सफलता मिली है. हेरहंज थाना क्षेत्र के इचाक गांव के वन इलाके में दर्जनों स्थानों पर लगभग 15 एकड़ में फैली अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट किया है. लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि इचाक गांव के जंगलों में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती की जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम गठित की गई और सर्च अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.

थाना प्रभारी के नेतृत्व में अभियान, ट्रैक्टर से नष्ट की गई खेती

अभियान का नेतृत्व हेरहंज थाना प्रभारी कृष्ण पाल पवईया कर रहे थे. थाना पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से जंगलों में सर्च अभियान चलाया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर के माध्यम से 15 एकड़ में फैली अफीम की फसल को नष्ट किया. वहीं अफीम की खेती और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस अब अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: लातेहार में नक्सल संगठन JJMपी को बड़ा झटका, दो हार्डकोर नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

जागरूकता अभियान का असर

लातेहार पुलिस पिछले कई महीनों से गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को अफीम की खेती के नुकसान और उसके कानूनी परिणामों के बारे में जागरूक कर रही है. पुलिस ने नुक्कड़ नाटक, स्कूलों, कॉलेजों और जनसभाओं के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है. एसपी कुमार गौरव ने बताया कि अवैध खेती को रोकने के लिए पुलिस की ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी.

पिछले साल भी नष्ट किए गए थे हजारों एकड़ में फसल

पुलिस के अनुसार, अफीम तस्करों के खिलाफ पिछले वर्ष भी बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें हजारों एकड़ में की गई अवैध खेती को नष्ट किया गया था. इस वर्ष भी पुलिस ने कई तस्करों को गिरफ्तार किया है. एसपी ने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर अफीम की अवैध खेती नहीं होने दी जाएगी और ऐसी गतिविधियों में शामिल हर व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरि

TAGS

Latehar News

Trending news

bjp mla prem kumar
कितने करोड़ों के मालिक हैं बीजेपी विधायक प्रेम कुमार, जो बनेंगे विधानसभा के अध्यक्ष
Trishakar madhu
पवन सिंह के साथ त्रिशाकर मधु ने मचाया धमाल, 'धमाका' गाने से उड़ा दिए फैंस के होश
petrol-diesel price
नहीं बढे़ पेट्रोल-डीजल और LPG के दाम, 2 दिसंबर को नहीं हुआ कोई बदलाव
Jharkhand weather update
Jharkhand Weather: अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड! जानें झारखंड के लिए IMD का ताजा अलर्ट
Pakur news
'वो शादी में गया था, इधर बंद घर में...', पाकुड़ में ऐसी घटी घटना कि हाहाकार मच गया
Prem Kumar
Who is Prem Kumar: कौन हैं प्रेम कुमार, जो बनेंगे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष, जानिए
Bihar Vidhan Sabha Session Live
Bihar Vidhan Sabha Session Live: बिहार विधानसभा की कार्यवाही जारी, अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू
Patna gold silver rate
दिसंबर में बनिए दिलदार सईयां! पत्नी को कीजिए गोल्ड का हार देकर प्यार
Bihar News
पटना में कहां बना है लालू यादव का नया 'महल', जानें लोकेशन, डिजाइन और खूबियां
Rajan Ji Maharaj
'हरे राम हरे-हरे बोल भैया घरे-घरे', राजन जी महाराज ने सुनाया ऐसा भजन कि झूम उठे भक्त