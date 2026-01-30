Advertisement
रेल हादसा: लातेहार के फुलबसिया में मालगाड़ी बेपटरी, गार्ड घायल
ब्रेकिंग न्यूज

BREAKING: लातेहार में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, रेल महकमे में हड़कंप

Latehar Train Accident: लातेहार धनबाद रेल मंडल अंतर्गत टोरी-शिवपुर रेलवे लाइन पर फुलबसिया रेलवे स्टेशन साइडिंग के समीप शुक्रवार को कोयला लदी मालगाड़ी बेपटरी हो गई. हादसे में मालगाड़ी की आधा दर्जन से अधिक बोगियां पटरी से उतर गईं. इस दुर्घटना में गार्ड नितेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया.

घटना की सूचना धनबाद रेल मंडल के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मालगाड़ी को इंजन से जोड़ने के दौरान इंजन की गति अधिक होने के कारण यह हादसा हुआ. हालांकि, दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है. मालगाड़ी दादरी (दिल्ली) के लिए कोयला लेकर जा रही थी.

समाचार लिखे जाने तक रेलवे विभाग के आईटी, पीडब्ल्यूआई, ओएचई, स्टेशन मास्टर सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं. बेपटरी होने के कारण लोडिंग साइड में आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है, जबकि दूसरे रेलवे ट्रैक पर परिचालन जारी है. मालूम हो कि फुलबसिया साइडिंग से प्रतिदिन लगभग 10 रैक कोयला विभिन्न राज्यों के लिए भेजा जाता है.

 

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी।

