शादी से लड़की को उठाया...ले गए जंगल और किया गैंगरेप, पुलिस के हत्थे चढ़े 5 आरोपी

Latehar Crime News: लातेहार जिला के महुआडांड़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है की लड़की शादी समारोह में शामिल होने आई थी. यहीं से आरोपियों ने उसे जंगल उठा ले गए और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 28, 2026, 04:24 PM IST

Latehar News: लातेहार जिला में 28 फरवरी, दिन शनिवार को एक आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए रेप के सभी पांच आरोपियों की पहचान करते हुए उन्हें पकड़ लिया है. आरोपियों में तीन नाबालिग लड़के भी शामिल हैं. यह घटना जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र की है.

इस घटना को लेकर महुआडांड़ थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है. दोनों बालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया गया है. जबकि, नाबालिग आरोपियों को निरुद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा दिया गया है. 

थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि महुआडांड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली यह लड़की गांव में एक शादी समारोह में आई थी. इसी थाना क्षेत्र के पांच लड़के भी बाराती के रूप में शादी समारोह में गए थे. इसी दौरान पांचों आरोपियों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए.

दरअसल, किसी तरह से पीड़िता अपने घर आकर परिजनों को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद लड़की के परिजन थाना पहुंचे और इस संबंध में लिखित शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद थाना प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी पांच आरोपियों को चिन्हि्त कर लिया. इनमें दो आरोपी बालिग थे. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जबकि, तीन अन्य नाबालिग आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया. 

थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि घटना में शामिल सभी पांच आरोपियों को चिन्हि्त कर लिया गया. आरोपियों में से दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. जबकि, तीन नाबालिग आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया. उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी

Latehar NewsJharkhand news

