लातेहार में हाथी के बच्चे की रहस्यमयी मौत से सनसनी,वन विभाग की टीम जांच में जुटी

Jharkhand News: झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के बघोता टोला में रविवार की सुबह एक जंगली हाथी का बच्चा मृत अवस्था में पाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में लगातार उत्पात मचा रहा था. हाथियों के झुंड ने खेतों में लगी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया था. शनिवार की रात भी हाथियों का समूह गांव के पास फसलों को रौंद रहा था, तभी किसी हाथी के पैर के नीचे आने से बच्चे की मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वनकर्मी विजय शंकर शर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह प्रतीत होता है कि हाथी का बच्चा झुंड के ही किसी बड़े हाथी के पैर के नीचे आ गया और कीचड़ में दबने से उसकी मौत हो गई. उन्होंने यह भी कहा कि इलाके में हाथियों की लगातार आवाजाही के कारण ग्रामीणों में दहशत है.

वहीं, पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर मेटल डिटेक्टर की मदद से जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी ने गोली मारकर हाथी की हत्या तो नहीं की है. हालांकि, शुरुआती जांच में गोली लगने के कोई सबूत नहीं मिले हैं.

वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. चिकित्सकों की टीम बारीकी से जांच कर यह स्पष्ट करेगी कि मौत का वास्तविक कारण क्या था. इधर, स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से हाथियों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने की मांग की है.

इनपुट: संजीव गिरि

