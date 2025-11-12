लातेहार में नक्सल संगठन JJMपी को बड़ा झटका, दो हार्डकोर नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

Jharkhand News: लातेहार पुलिस के लगातार दबाव और सरकार की नई रणनीति के तहत आज जिले के मुख्यालय में जेजेएमपी (JJMP) के दो हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. सूचना के अनुसार, आज लातेहार पुलिस मुख्यालय में आईजी शैलेन्द्र सिन्हा और लातेहार एसपी कुमार गौरव की मौजूदगी में जेजेएमपी के सबजोनल कमांडर ब्रजेश यादव तथा एरिया कमांडर अवधेश लोहरा ने आत्मसमर्पण किया. पुलिस ने बताया कि दोनों के आत्मसमर्पण के बाद जेजेएमपी संगठन का काफी हद तक सफाया हो चुका है.

पुलिस की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि सबजोनल कमांडर ब्रजेश के खिलाफ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 10 मामले पंजीकृत हैं, जबकि एरिया कमांडर अवधेश लोहरा के खिलाफ 3 प्राथमिकी दर्ज हैं. ब्रजेश पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था. पुलिस ने कहा कि लगातार कुर्की एवं गिरफ्तारी के इस्तेहार के माध्यम से दबाव बनाकर आत्मसमर्पण कराए गए.

आईजी शैलेन्द्र सिन्हा ने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था, आज दो हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इनके समर्पण से संगठन काफी प्रभावित हुआ है. लातेहार एसपी कुमार गौरव ने इसे जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण करार दिया और कहा कि आगे भी नक्सलियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि समर्पण के मौके पर सुरक्षा और कानून के दायरे का पालन किया गया और आगे भी बचे नक्सलीयों को कानून के दायरे में लाने के लिए अभियान जारी रखा जाएगा. आगे की कानूनी कार्यवाही और पूछताछ के बाद आत्मसमर्पण करने वालों को सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी प्रक्रियाओं के अनुरूप आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा.

इनपुट: संजीव कुमार गिरि

