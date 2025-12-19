घर-घर पुलिस चस्पा रही इस्तेहार, नक्सली चंदशेखर यादव का सरेंडर

Latehar News: लातेहार जिले से नक्सलवाद को पूरी तरह से खात्मे को लेकर लगातार पुलिस नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है. साथ ही नक्सलियों के घर-घर जाकर पुलिस इश्तेहार चस्पा रही है. इसका असर ये हुआ है कि नक्सली पुलिस के आत्मसमर्पण कर रही हैं.

आलोक यादव उर्फ चंदशेखर यादव सरेंडर

नक्सली संगठन पीएलएफआई के एक लाख का इनामी नक्सली पीएलएफआई का दस्ता सदस्य आलोक यादव उर्फ चंदशेखर यादव ने एक देशी कार्बाइन, 4 जिंदा कारतूस और नक्सली वर्दी के साथ लातेहार एसपी कुमार गौरव के समक्ष आकर आत्मसमर्पण किया है.

अबतक 22 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण

बता दें कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अबतक 22 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके हैं. लातेहार, चतरा और रांची में कई थाना क्षेत्रों अबतक 35 मामले प्राथमिकी दर्ज है और पूर्व में भी जेल जा चुका जेल निकलने के बाद नक्सली संगठन पीएलएफआई में शामिल हुआ था. वह लातेहार में लगातार छोटी-बड़ी घटनाओं का अंजाम दिया करता था.

Add Zee News as a Preferred Source

लगातार पुलिस की दबिश

लातेहार एसपी कुमार गौरव के लगातार पुलिस की दबिश और सरकार की तरफ से चलाये जा आत्मसमर्पण नीति नई दिशा से प्रभावित होकर 19 दिसंबर, 20225 जिन शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया है.

​यह भी पढ़ें: लातेहार में हार्डकोर नक्सली लोकेंद्र यादव गिरफ्तार, पुलिस ने बड़ी साजिश की नाकाम

नक्सली आत्मसमर्पण करें, नहीं तो मारे जाएंगे-एसपी

वहीं, लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पीएलएफआई के दस्ता सदस्य हार्डकोर नक्सली आलोक यादव पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत अब तक 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया इसके ऊपर सरकार ने एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था. उन्होंने कहा कि नक्सली या तो सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत आत्मसमर्पण करें, नहीं तो पुलिस के साथ सामना होने पर मारे जाएंगे.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरि

यह भी पढ़ें:Latehar News: बाप रे बाप! 15 एकड़ में केवल अफीम की खेती, पुलिस ने किया नष्ट