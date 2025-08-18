Latehar News: लातेहार पुलिस की गिरफ्त में आए जेजेएमपी के दो कुख्यात नक्सली, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई

Latehar News: झारखंड की लातेहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, बताया जा रहा है कि लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के दो हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है. मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को सर्च अभियान के दौरान यह सफलता मिली है. अमीन अंसारी और कृष्णा साहू नाम के दो हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं. बता दें कि लातेहार के एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है.

लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन जेजेएमपी के हार्डकोर नक्सली लातेहार सदर थाना क्षेत्र के नवागढ़ क्षेत्र में किसी बड़ी घटना का अंजाम देने को लेकर विचरण कर रहे है. सूचना के बाद पुलिस की टीम गठित की गई. पुलिस टीम सदर थाना क्षेत्र के नवागढ़ में सर्च अभियान के दौरान अमीन अंसारी और कृष्णा साहू को धर दबोच लिया.

वहीं पूरे मामले में लातेहार एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि लातेहार एसपी को गुप्त सूचना के आधार छापेमारी कर दो हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार नक्सली लातेहार जिले के अंतर्गत एक मामले में दर्ज है और अन्य उग्रवादियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है. यह पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

