Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3096180
Zee Bihar JharkhandJH Latehar

UGC Rules Row: झारखंड पहुंची UGC की आग! नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज ने खोला मोर्चा

UGC Protest in Latehar: लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड में सवर्ण समाज के सैकड़ो लोगों ने सड़क पर उतरकर यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन नियमों को वापस नहीं लिया गया तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:58 AM IST

Trending Photos

यूजीसी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन
यूजीसी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन

UGC New Rules Row: यूजीसी के नए नियमों (UGC New Rules) की आग अब झारखंड भी पहुंच चुकी है और यहां भी इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. सोमवार (2 फरवरी) को लातेहार जिले के चंदवा में सवर्ण समाज ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. यहां सवर्ण समाज के सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रस्तावित UGC के नए नियमों के विरोध किया. लोगों ने स्पष्ट कहा कि अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन और उग्र होगा. झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा प्रखंड यूजीसी विरोधी नारों से गूंज उठा. मौका था स्वर्ण समाज द्वारा आयोजित विशाल महासभा और विरोध प्रदर्शन का. 

सुरेंद्र वैद्य की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया.प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार का प्रस्तावित UGC कानून शिक्षा व्यवस्था और योग्यता आधारित अवसरों के लिए बड़ा खतरा है. महासभा को संबोधित करते हुए सुरेंद्र बैद्य ने कड़े शब्दों में सरकार को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि यह कानून सामाजिक संतुलन बिगाड़ने वाला है. समाज का मानना है कि इससे न केवल शिक्षा का स्तर गिरेगा, बल्कि मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होगा. 

ये भी पढ़ें- Jharkhand Municipal Elections 2026: गैर-दलीय चुनाव में दलीय ताकत दिखाने की तैयारी

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शन के बाद स्वर्ण समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम पर चंदवा के अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि प्रस्तावित कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए या इसमें न्यायसंगत संशोधन किए जाएं. वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध पूरी तरह संवैधानिक और शांतिपूर्ण है, लेकिन वे अपने हक के लिए समझौता नहीं करेंगे.

इस विरोध प्रदर्शन में चंदवा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी भारी भीड़ जुटी. अब देखना यह है कि स्वर्ण समाज की इस एकजुटता और राष्ट्रपति तक पहुँचे इस संदेश का केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ता है.

रिपोर्ट- संजीव गिरी

TAGS

UGC Rules RowLatehar News

Trending news

UGC Rules Row
झारखंड पहुंची UGC की आग! नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज ने खोला मोर्चा
muzaffarpur road accident
मुजफ्फरपुर में दो बाइकों की भीषण टक्कर, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, 2 महिलाएं घायल
JAC 10th and 12th exams 2026
JAC 10th-12th Exam 2026: झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू
BPSC Exam Calendar 2026
BPSC ने जारी किया साल 2026 का कैलेंडर, जानें कब होगी 72वीं सिविल सेवा परीक्षा
Anant Singh
अनंत सिंह आज विधानसभा आकर लेंगे विधायक पद की शपथ, MP-MLA कोर्ट से मिली इजाजत
Madhepura Engineering Student Death
इंजीनियरिंग छात्रा की मौत की गुत्थी भी उलझ गई! रूममेट्स के दावों से निकला नया एंगल
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: अनंत सिंह आज लेंगे विधायक पद की शपथ, पटना जैसा मामला मधेपुरा से भी सामने आया, देखें पल-पल का अपडेट
Bettiah news
शराब माफिया से ₹3 लाख की डील करने वाला सैप जवान राजेश कुमार सलाखों के पीछे
Bihar Economic Survey Report
पटना सबसे अमीर तो शिवहर सबसे गरीब जिला, देखें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में और क्या?
Bihar Budget 2026
Bihar Budget 2026 Live: वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव आज पेश करेंगे 'बिहार बजट', किसानों, महिलाओं और युवाओं पर होगा फोकस