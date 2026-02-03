UGC Rules Row: झारखंड पहुंची UGC की आग! नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज ने खोला मोर्चा

UGC New Rules Row: यूजीसी के नए नियमों (UGC New Rules) की आग अब झारखंड भी पहुंच चुकी है और यहां भी इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. सोमवार (2 फरवरी) को लातेहार जिले के चंदवा में सवर्ण समाज ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. यहां सवर्ण समाज के सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रस्तावित UGC के नए नियमों के विरोध किया. लोगों ने स्पष्ट कहा कि अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन और उग्र होगा. झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा प्रखंड यूजीसी विरोधी नारों से गूंज उठा. मौका था स्वर्ण समाज द्वारा आयोजित विशाल महासभा और विरोध प्रदर्शन का.

सुरेंद्र वैद्य की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया.प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार का प्रस्तावित UGC कानून शिक्षा व्यवस्था और योग्यता आधारित अवसरों के लिए बड़ा खतरा है. महासभा को संबोधित करते हुए सुरेंद्र बैद्य ने कड़े शब्दों में सरकार को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि यह कानून सामाजिक संतुलन बिगाड़ने वाला है. समाज का मानना है कि इससे न केवल शिक्षा का स्तर गिरेगा, बल्कि मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होगा.

प्रदर्शन के बाद स्वर्ण समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम पर चंदवा के अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि प्रस्तावित कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए या इसमें न्यायसंगत संशोधन किए जाएं. वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध पूरी तरह संवैधानिक और शांतिपूर्ण है, लेकिन वे अपने हक के लिए समझौता नहीं करेंगे.

इस विरोध प्रदर्शन में चंदवा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी भारी भीड़ जुटी. अब देखना यह है कि स्वर्ण समाज की इस एकजुटता और राष्ट्रपति तक पहुँचे इस संदेश का केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ता है.

रिपोर्ट- संजीव गिरी