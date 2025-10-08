Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2952337
Zee Bihar JharkhandJH Latehar

Jharkhand: गढ़वा टॉड मैदान में स्टेडियम निर्माण को लेकर विरोध, आक्रोशित ग्रामीण बोले- शिक्षण-धार्मिक संस्थान के साथ छेड़छाड़ न करें प्रशासन

लातेहार बरवाडीह प्रखंड क्षेत्र के गढ़वा टॉड मैदान में बन रहे स्टेडियम निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया. आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य को रोक दिया. साथ ही, ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:37 AM IST

Trending Photos

Jharkhand: गढ़वा टॉड मैदान में स्टेडियम निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध
Jharkhand: गढ़वा टॉड मैदान में स्टेडियम निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध

Jharkhand News: लातेहार बरवाडीह प्रखंड क्षेत्र के गढ़वा टॉड मैदान में बन रहे स्टेडियम निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया. आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य को रोक दिया. साथ ही, ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. ग्रामीणों का कहना है कि स्टेडियम निर्माण कार्य बिना जनसहमति और पारदर्शिता के किया जा रहा है, यह स्थल स्टेडियम के उपयुक्त नहीं है.

'स्टेडियम निर्माण से आने-जाने के कई रास्ते बंद'
इससे स्थानीय लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ग्रामीणों ने बताया कि स्टेडियम निर्माण से लोगों के आने-जाने के कई रास्ते बंद हो जा रहे हैं. प्रशासन पहले उनके रास्ते का इंतजाम करें. इसके अलावा मैदान परिसर में स्थित सरकारी स्कूल भवन और दुर्गा मंडप को भी स्टेडियम की परिधि में शामिल कर दिया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और पूजा-अर्चना प्रभावित हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: झारखंड सरकार ने तीन कफ सिरप पर लगाया प्रतिबंध, सख्त निगरानी रखने के निर्देश

Add Zee News as a Preferred Source

'जनता को ध्यान में रखकर होना चाहिए विकास कार्य'
ग्रामीणों ने कहा कि वे स्टेडियम निर्माण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास कार्य जनता की सहमति और सुविधा को ध्यान में रखकर होना चाहिए. पूर्व में भी कई बार विरोध जताने के बावजूद विभाग की ओर से उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया. ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से वरीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे और आंदोलन की राह अपनाएंगे. विरोध के कारण निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहा. मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर अपनी आवाज बुलंद करती नजर आईं.

-रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी (लातेहार)

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand news

Trending news

Jharkhand news
गढ़वा टॉड मैदान में स्टेडियम निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध, निर्माण कार्य बंद
bihar chunav 2025
14 नवंबर को बिहार के लोग रचने जा रहे हैं इतिहास: RJD नेता तेजस्वी यादव
Bihar Crime News
रिविलगंज में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, शराब के पैसे के लेन-देन में चली गोली
Jamui News
Jamui: बिहार पुलिस जवान का पिता निकला तस्कर, घर से 6 किलो गांजा और नगद बरामद
Ziradei Vidhan Sabha Seat
बुनियादी सुविधाओं से वंचित जीरादेई, जनता बोली- कब मिलेगा अनुमंडल का दर्जा
Chirag Paswan
NDA में सीट शेयरिंग पर अटका मामला? चिराग पासवान बोले- कहना जल्दबाजी, मांझी भी नाराज!
Anand Mohan
Bihar Politics: लालू यादव के 'छ और ग्यारह' वाले पोस्ट पर आनंद मोहन का पलटवार
Jharkhand news
झारखंड में नक्सलियों ने किया प्रतिरोध सप्ताह और बंद का ऐलान, पुलिस अलर्ट
Arun Bharti
अपने जीजा अरुण भारती को चिराग पासवान ने बनाया विधानसभा चुनाव प्रभारी
Asaduddin Owaisi
'राजद में इतनी ताकत नहीं कि भाजपा को रोक सके', शेरघाटी में ओवैसी ने जमकर बोला हमला