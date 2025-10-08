Jharkhand: गढ़वा टॉड मैदान में स्टेडियम निर्माण को लेकर विरोध, आक्रोशित ग्रामीण बोले- शिक्षण-धार्मिक संस्थान के साथ छेड़छाड़ न करें प्रशासन

Jharkhand News: लातेहार बरवाडीह प्रखंड क्षेत्र के गढ़वा टॉड मैदान में बन रहे स्टेडियम निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया. आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य को रोक दिया. साथ ही, ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. ग्रामीणों का कहना है कि स्टेडियम निर्माण कार्य बिना जनसहमति और पारदर्शिता के किया जा रहा है, यह स्थल स्टेडियम के उपयुक्त नहीं है.

'स्टेडियम निर्माण से आने-जाने के कई रास्ते बंद'

इससे स्थानीय लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ग्रामीणों ने बताया कि स्टेडियम निर्माण से लोगों के आने-जाने के कई रास्ते बंद हो जा रहे हैं. प्रशासन पहले उनके रास्ते का इंतजाम करें. इसके अलावा मैदान परिसर में स्थित सरकारी स्कूल भवन और दुर्गा मंडप को भी स्टेडियम की परिधि में शामिल कर दिया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और पूजा-अर्चना प्रभावित हो सकती है.

'जनता को ध्यान में रखकर होना चाहिए विकास कार्य'

ग्रामीणों ने कहा कि वे स्टेडियम निर्माण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास कार्य जनता की सहमति और सुविधा को ध्यान में रखकर होना चाहिए. पूर्व में भी कई बार विरोध जताने के बावजूद विभाग की ओर से उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया. ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से वरीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे और आंदोलन की राह अपनाएंगे. विरोध के कारण निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहा. मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर अपनी आवाज बुलंद करती नजर आईं.

-रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी (लातेहार)