Patna NEET Student Death Case: राज्य सरकार ने की CBI जांच की अनुशंसा, मंत्री श्रेयसी सिंह ने साधी चुप्पी

Patna NEET Student Death Case: पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा मौत मामला अब एक नया मोड़ ले चुका है. मृत छात्रा के परिजनों ने शुक्रवार (30 जनवरी) को बिहार डीजीपी से मुलाकात की और अपनी नाराजगी उनके सामने रखी. मीडिया के सामने परिजनों ने प्रशासन की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. परिजनों का कहना है कि जांच में जानबूझकर ढिलाई की रही है. पुलिस जांच में कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज कर रही है, जिससे संदेह और गहरा हो चुका है. अब बिहार सरकार ने आज इस संवेदनशील मामले की सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा की है.

मंत्री श्रेयसी सिंह की चुप्पी

वही, बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से जब इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने सवालों से बचने की कोशिश की. श्रेयसी सिंह खेल से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी, मंच से वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया. लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जैसे ही मीडिया ने नीट छात्रा मौत मामले को लेकर उनसे सवाल किया, मंत्री ने कुछ जवाब नहीं दिया.

विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका

मंत्री श्रेयसी सिंह ने सिर्फ 'थैंक यू' कहा और जल्दबाजी में वहां से चली गई. मंत्री का इस प्रकार सवालों से बचना न सिर्फ कई तरह के कयासों को चर्चा का विषय बना रहा है, बल्कि विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका भी दे रहा है. अगर मामले की जांच सीबीआई करती है तो नीट छात्रा मौत मामले के पीछे की सच्चाई शायद सामने आ सकती है. यह घटना राज्य में कानून व्यवस्था और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है, जबकि सरकार का सीबीआई जांच की अनुशंसा करना मामले की गंभीरता को साफ-साफ दिखा रहा है.

