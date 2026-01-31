Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Saran News: सारण पुलिस को ‘ऑपरेशन मुस्कान’ से मिली बड़ी सफलता, 8.5 लाख के 50 गायब हुए मोबाइल बरामद

Saran News: सारण पुलिस ने अपने विशेष अभियान ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के तहत 50 गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 8.5 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है. इन सभी मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंप दिया गया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 31, 2026, 01:34 PM IST

Saran News: सारण पुलिस को विशेष अभियान ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के तहत एक बड़ी सफलता मिली है. इस अभियान के तहत, साइबर थाना, सारण की टीम ने पुलिस अधीक्षक (साइबर) के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई की और करीब 50 गुम या फिर चोरी किए गए मोबाइल बरामद किए हैं. इन बरामद मोबाइल फोनों की कीमत करीब 8.5 लाख रुपये हैं. इन सभी मोबाइलों को उनके वास्तविक धारकों को सौंप दिया गया है. 

‘ऑपरेशन मुस्कान’ विशेष अभियान
बता दें कि ‘ऑपरेशन मुस्कान’ सारण पुलिस द्वारा जिले में लगातार चलाया जा रहा एक विशेष अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी माध्यमों का उपयोग करके चोरी या गुम हुए मोबाइल फोनों को ट्रैक कर बरामद करना है. साइबर थाना की टीम ने विभिन्न स्थानों से इन फोनों को सफलतापूर्वक ट्रैक किया, जो चोरी या गुम होने के बाद सक्रिय मिले थे. पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद ही इन मोबाइलों को उनके मालिकों को वापस लौटाया जाता है. इस अभियान ने अब तक कई लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल को वापस दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. सारण पुलिस के इस प्रयास से जनता में विश्वास बढ़ा है.

इस प्रकार की कार्रवाई रहेगी जारी
पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे कि जिले के नागरिकों की खोई हुई संपत्ति वापस मिलने में मदद होगी. साथ ही साइबर अपराधों पर रोक लगाया जा सकेगा. इस अभियान की सफलता पर डीएसपी साइबर सारण चंद्रभूषण ने कहा कि यह पहल जनता को राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. इतना ही नहीं, सारण पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका मोबाइल फोन चोरी या गुम हो जाता है तो वे तत्काल नजदीकी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराएं. इसके साथ ही, तुरंत कार्रवाई हो इसके लिए CEIR पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करना आवश्यक है.

Saran News

