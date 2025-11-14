Advertisement
Alinagar Chunav Result 2025 Highlights: अलीनगर में मैथिली ठाकुर ने खिलाया 'कमल', बिहार की सबसे युवा विधायक बनीं

Alinagar Chunav Result 2025 Highlights: अलीनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी की मैथिली ठाकुर और राजद के विनोद मिश्रा के बीच मुख्य मुकाबला था. जन सुराज के बिप्लव कुमार चौधरी और आम आदमी पार्टी के राजीपाल मिश्रा मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:26 PM IST

अलीनगर चुनाव रिजल्ट 2025
अलीनगर विधानसभा चुनाव 2025: दरभंगा जिल की अलीनगर विधानसभा सीट पर मैथिली ठाकुर ने बीजेपी का कमल खिला दिया. उन्होंने महागठबंधन समर्थित राजद के विनोद मिश्रा को हराया है. वे सबसे युवा विधायक बन चुकी हैं. बता दें कि अलीनगर सीट का साल 2008 में हुए परिसीमन में गठन हुआ था और 2010 के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डाले गए थे. अपने चौथे ही चुनाव में यह सीट हॉट सीट बनकर उभरी है. एनडीए की ओर से इस सीट से बीजेपी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दी था. वहीं महागठबंधन में यह सीट राजद के खाते में गई थी और तेजस्वी यादव ने इस बार भी विनोद मिश्रा पर भरोसा जताया था. जन सुराज से बिप्लव कुमार चौधरी और आम आदमी पार्टी के राजीपाल मिश्रा मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था. ब्राह्मण बाहुल्य इस सीट पर यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है. हालांकि, जिस दल ने दलित और महादलित समाज का वोट हासिल कर लिया, उसी को जीत हासिल होती है. यहां पहले चरण में 06 नवंबर को मतदान हुआ था.

अलीनगर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2020:

पिछले चुनाव में यह सीट एनडीए में शामिल मुकेश सहनी के खाते में आई थी और वीआईपी ने यहां से मिश्री लाल यादव को मैदान में उतारा था. बीजेपी और जेडीयू के समर्थन से वीआईपी उम्मीदवार मिश्री लाल यादव ने महागठबंधन से राजद प्रत्याशी विनोद मिश्रा को सिर्फ 3,101 वोटों के छोटे अंतर से हराया. मिश्री लाल यादव को 61,082 वोट (38.62%) मिले, जबकि विनोद मिश्रा को 57,981 वोट (36.66%) हासिल हुए थे. मार्च 2022 में VIP के एनडीए से अलग होने के बाद मिश्री लाल यादव भाजपा में शामिल हो गए थे.

14 November 2025
13:18 PM

Alinagar Chunav Result 2025: मैथिली ठाकुर की लीड बढ़ती जा रही

एनडीए- मैथिली ठाकुर (बीजेपी)- 34,552 वोट
महागठबंधन- बिनोद मिश्रा (राजद)- 28,346 वोट
जन सुराज- बिप्लव चौधरी- 1,095 वोट

10:40 AM

Alinagar Chunav Result 2025: तीसरे राउंड की गिनती में मैथिली ठाकुर की बड़ी लीड

एनडीए- मैथिली ठाकुर (बीजेपी)- 11082 वोट
महागठबंधन- बिनोद मिश्रा (राजद)- 6969 वोट
जन सुराज- बिप्लव चौधरी- 358 वोट

08:09 AM

Alinagar Chunav Result 2025: मतगणना शुरू, पहले पोस्टल बैलेट की हो रही गिनती

अलीनगर सीट पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है. थोड़ी देर में रुझान भी सामने आने लगेंगे. मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, पूरी तस्वीर साफ होती जाएगी. 

07:40 AM

Alinagar Chunav Result 2025: पिछले चुनाव में जीता था वीआईपी उम्मीदवार

2020 में बीजेपी और जेडीयू के समर्थन से VIP उम्मीदवार मिश्री लाल यादव ने महागठबंधन से राजद प्रत्याशी विनोद मिश्रा को सिर्फ 3,101 वोटों के छोटे अंतर से हराया था.

06:40 AM

Alinagar Chunav Result 2025: इस बार किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला

एनडीए- मैथिली ठाकुर (बीजेपी)
महागठबंधन- विनोद मिश्रा (राजद)
जन सुराज- बिप्लव कुमार चौधरी
AAP- राजीपाल मिश्रा

bihar chunav 2025Alinagar Chunav Result 2025

