Alinagar Chunav Result 2025 Highlights: अलीनगर में मैथिली ठाकुर ने खिलाया 'कमल', बिहार की सबसे युवा विधायक बनीं

अलीनगर विधानसभा चुनाव 2025: दरभंगा जिल की अलीनगर विधानसभा सीट पर मैथिली ठाकुर ने बीजेपी का कमल खिला दिया. उन्होंने महागठबंधन समर्थित राजद के विनोद मिश्रा को हराया है. वे सबसे युवा विधायक बन चुकी हैं. बता दें कि अलीनगर सीट का साल 2008 में हुए परिसीमन में गठन हुआ था और 2010 के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डाले गए थे. अपने चौथे ही चुनाव में यह सीट हॉट सीट बनकर उभरी है. एनडीए की ओर से इस सीट से बीजेपी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दी था. वहीं महागठबंधन में यह सीट राजद के खाते में गई थी और तेजस्वी यादव ने इस बार भी विनोद मिश्रा पर भरोसा जताया था. जन सुराज से बिप्लव कुमार चौधरी और आम आदमी पार्टी के राजीपाल मिश्रा मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था. ब्राह्मण बाहुल्य इस सीट पर यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है. हालांकि, जिस दल ने दलित और महादलित समाज का वोट हासिल कर लिया, उसी को जीत हासिल होती है. यहां पहले चरण में 06 नवंबर को मतदान हुआ था.

अलीनगर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2020:

पिछले चुनाव में यह सीट एनडीए में शामिल मुकेश सहनी के खाते में आई थी और वीआईपी ने यहां से मिश्री लाल यादव को मैदान में उतारा था. बीजेपी और जेडीयू के समर्थन से वीआईपी उम्मीदवार मिश्री लाल यादव ने महागठबंधन से राजद प्रत्याशी विनोद मिश्रा को सिर्फ 3,101 वोटों के छोटे अंतर से हराया. मिश्री लाल यादव को 61,082 वोट (38.62%) मिले, जबकि विनोद मिश्रा को 57,981 वोट (36.66%) हासिल हुए थे. मार्च 2022 में VIP के एनडीए से अलग होने के बाद मिश्री लाल यादव भाजपा में शामिल हो गए थे.