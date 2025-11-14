Raghunathpur Chunav Result 2025: रघुनाथपुर से RJD के ओसामा शहाब करीब 10 हजार वोटों से जीते

रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव 2025: सि‍वान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट सबसे संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल मुकाबलों में से एक थी. इस सीट पर पिछले 2015 से राजद का कब्जा है. पार्टी ने इस बार अपने सिटिंग विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटकर ओसामा को मैदान में उतारा था. उनका मुख्य मुकाबला एनडीए से जेडीयू विकास कुमार सिंह से था. इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज से राहुल कीर्ति ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था. ओसामा को प्रत्याशी बनाने को लेकर एनडीए ने इस मुकाबले को 'जंगलराज' बनाम 'विकास' के रूप में पेश किया था. बीजेपी की ओर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा जैसे फायरब्रांड नेताओं ने यहां चुनाव प्रचार किया था. इसके बावजूद ओसामा ने करीब 10 हजार वोटों के अंतर से जीत हासिल की.

रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव 2020:

पिछले चुनाव में राजद के हरिशंकर यादव ने लोजपा उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह को भारी मतों के अंतर से हराया था. हरिशंकर यादव को 67,757 वोट तो वहीं मनोज सिंह को 49,792 वोट मिले थे. 26,162 मत हासिल करते जेडीयू उम्मीदवार राजेश्वर चौहान तीसरे स्थान पर रहे थे. 4,655 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया था.