Raghunathpur Chunav Result 2025: रघुनाथपुर से RJD के ओसामा शहाब करीब 10 हजार वोटों से जीते

Raghunathpur Chunav Result 2025: रघुनाथपुर से राजद की टिकट पर जीत हासिल करके ओसामा शहाब ने अपने पिता दिवंगत मो. शहाबुद्दीन की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है. इस चुनाव में ओसामा का सामना एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार विकास सिंह और जन सुराज के राहुल कीर्ति से था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:32 PM IST

रघुनाथपुर चुनाव रिजल्ट 2025
रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव 2025: सि‍वान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट सबसे संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल मुकाबलों में से एक थी. इस सीट पर पिछले 2015 से राजद का कब्जा है. पार्टी ने इस बार अपने सिटिंग विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटकर ओसामा को मैदान में उतारा था. उनका मुख्य मुकाबला एनडीए से जेडीयू विकास कुमार सिंह से था. इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज से राहुल कीर्ति ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था. ओसामा को प्रत्याशी बनाने को लेकर एनडीए ने इस मुकाबले को 'जंगलराज' बनाम 'विकास' के रूप में पेश किया था. बीजेपी की ओर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा जैसे फायरब्रांड नेताओं ने यहां चुनाव प्रचार किया था. इसके बावजूद ओसामा ने करीब 10 हजार वोटों के अंतर से जीत हासिल की.

रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव 2020: 

पिछले चुनाव में राजद के हरिशंकर यादव ने लोजपा उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह को भारी मतों के अंतर से हराया था. हरिशंकर यादव को 67,757 वोट तो वहीं मनोज सिंह को 49,792 वोट मिले थे. 26,162 मत हासिल करते जेडीयू उम्मीदवार राजेश्वर चौहान तीसरे स्थान पर रहे थे. 4,655 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया था.

14 November 2025
18:24 PM

Raghunathpur Chunav Result 2025: ओसामा शहाब करीब 10 हजार वोटों से जीतें

महागठबंधन- ओसामा शहाब (राजद)- 87,867 वोट
एनडीए- विकास कुमार सिंह (जेडीयू)- 78,710 वोट
जन सुराज- राहुल कीर्ति- 3,066 वोट

14:18 PM

Raghunathpur Chunav Result 2025: 25 में से 11 राउंड की गिनती पूरी, महागठबंधन को बड़ी लीड

महागठबंधन- ओसामा शहाब (राजद)- 51,052 वोट
एनडीए- विकास कुमार सिंह (जेडीयू)- 34,935 वोट
निर्दलीय- उपेंद्र सिंह- 1,323 वोट
जन सुराज- राहुल कीर्ति- 917 वोट

10:58 AM

Raghunathpur Chunav Result 2025: रघुनाथपुर से ओसामा शहाब पीछे चल रहे

महागठबंधन- ओसामा शहाब (राजद)- 7491 वोट
एनडीए- विकास कुमार सिंह (जेडीयू)- 7536 वोट
जन सुराज- राहुल कीर्ति- 188 वोट

06:52 AM

Raghunathpur Chunav Result 2025: इस बार किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला?

महागठबंधन- ओसामा शहाब (राजद)
एनडीए- विकास कुमार सिंह (जेडीयू)
जन सुराज- राहुल कीर्ति

