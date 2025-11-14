Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3001156
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bettiah Chunav Result 2025 Highlights: बेतिया में रेणु देवी ने लगातार 6वीं बार खिलाया 'कमल', 22 हजार से ज्यादा वोटों से जीतीं

Bettiah Chunav Result 2025: बेतिया विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को वोट डाले गए थे. यहां से बीजेपी ने अपनी दिग्गज नेत्री रेणु देवी पर भरोसा जताया था और रेणु देवी उस भरोसे पर खरी उतरीं. उन्होंने महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के वाशी अहमद को शिकस्त दी. जन सुराज के अनिल कुमार से कहीं ज्यादा अच्छा चुनाव बेतिया की मेयर गरिमा देवी सिकारिया के पति रोहित सिकारिया ने लड़ा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:07 PM IST

Trending Photos

बेतिया चुनाव रिजल्ट 2025
बेतिया चुनाव रिजल्ट 2025
LIVE Blog

बेतिया विधानसभा चुनाव 2025: पश्चिम चंपारण की बेतिया विधानसभा सीट पहले बेतिया लोकसभा का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2008 के बाद इसमें बदलाव कर दिया गया और इसे पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया. इस बार यहां दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को वोट डाले गए थे. बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी ने लगातार 6वीं बार चुनावी मैदान थीं. उनके सामने इस बार महागठबंधन से कांग्रेस के वाशी अहमद थे. वहीं जन सुराज के अनिल कुमार और बेतिया की मेयर गरिमा देवी सिकारिया के पति रोहित सिकारिया ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया था. हालांकि, रेणु देवी ने 22 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की.

बेतिया विधानसभा चुनाव 2020: 

पिछले चुनाव में बीजेपी की रेणु देवी ने कांग्रेस के सिटिंग विधायक मदन मोहन तिवारी को 18079 मतों के अंतर से हराया था. एनडीए सरकार बनने पर बीजेपी ने उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया था. वे नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक इस पद रहीं. इसी के साथ वे बिहार की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं. बता दें कि रेणु देवी ने इस सीट से पहले भी 4 बार (2000, 2005, 2010 और 2020) चुनाव जीत चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
14 November 2025
19:07 PM

Bettiah Chunav Result 2025: रेणु देवी ने 22 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की

एनडीए- रेणु देवी (बीजेपी)- 91,907 वोट
महागठबंधन- वाशी अहमद (कांग्रेस)- 69,534 वोट
निर्दलीय- रोहित सिकारिया- 24,665 वोट

19:04 PM

Bettiah Chunav Result 2025: रेणु देवी ने 22 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की

एनडीए- रेणु देवी (बीजेपी)- 91,907 वोट
महागठबंधन- वाशी अहमद (कांग्रेस)- 69,534 वोट
निर्दलीय- रोहित सिकारिया- 24,665 वोट

14:04 PM

Bettiah Chunav Result 2025: 24 में से 13 राउंड की गिनती पूरी, निर्दलीय साबित हो रहा वोटकटवा

एनडीए- रेणु देवी (बीजेपी)- 43,470 वोट
महागठबंधन- वाशी अहमद (कांग्रेस)- 37,318 वोट
निर्दलीय- रोहित सिकारिया- 15,901 वोट

11:00 AM

Bettiah Chunav Result 2025: पहले राउंड में रेणु देवी 1108 वोटों से पिछड़ीं

महागठबंधन- वाशी अहमद (कांग्रेस)- 17,285 वोट
एनडीए- रेणु देवी (बीजेपी)- 16,177 वोट
निर्दलीय- रोहित सिकारिया- 9196 वोट

07:17 AM

Bettiah Chunav Result 2025: पहले राउंड में रेणु देवी 596 वोटों से आगे निकलीं

रेणु देवी (बीजेपी)- 2811
वाशी अहमद (कांग्रेस)- 2215
रोहित सिकारिया (निर्दलीय)- 1872

07:16 AM

Bettiah Chunav Result 2025: मतगणना को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम

जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और एसपी डॉ. शौर्य सुमन पहुंचे बाजार समिति. मतगणना से पहले सुरक्षा का ले रहे हैं जायजा.

06:49 AM

Maner Chunav Result 2025: इस बार किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला?

एनडीए- जितेंद्र यादव (लोजपा-रामविलास)
महागठबंधन- भाई वीरेंद्र (राजद)
जन सुराज- संदीप कुमार सिंह
JJD- शंकर कुमार

06:48 AM

Bettiah Chunav Result 2025: इस बार किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला?

एनडीए- रेणु देवी (बीजेपी)
महागठबंधन- वाशी अहमद (कांग्रेस)
जन सुराज- अनिल कुमार
निर्दलीय- रोहित सिकारिया

TAGS

bihar chunav 2025Bettiah Chunav Result 2025

Trending news

bihar chunav 2025
अच्छा चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी, यात्रा निकालने राहुल गांधी आए और RJD को उड़ा ले गए!
bihar chunav 2025
जिसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गए थे राहुल गांधी, वो 'मछली' तो हाथ से फिसल गई
bihar chunav 2025
अब चुनाव रिजल्ट ने भी तय कर दिया, 'मल्लाह का बेटा' नहीं बनेगा डिप्टी सीएम!
bihar chunav 2025
कमल ने किया कमाल: 2025 में भाजपा ने दिया 2010 वाला रिजल्ट
Bihar Chunav Result 2025
रैलियों का रिपोर्ट कार्डः बिहार चुनाव में PM मोदी या CM योगी में से किसकी आई सुनामी?
bihar chunav 2025
अर्श पर या फिर फर्श पर: प्रशांत किशोर की एक बात तो सही साबित हो गई
bihar chunav 2025
बुझ गई लालटेन, डूब गई नाव! हाथ का सहारा भी नहीं आया काम, बिहार में आई ये कैसी आंधी?
bihar chunav 2025
दावा तो CM बनने का लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पा रहे तेजस्वी यादव
Bihar chunav results 2025
नीतीश के बिना भी सरकार बनाने की स्थिति में BJP, इतना बड़ा रिस्क लेंगे मोदी-शाह?
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव रुझानों पर राजद का बड़ा आरोप, कहा- परिणाम ईवीएम की सुनामी जैसे