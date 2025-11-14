Bettiah Chunav Result 2025 Highlights: बेतिया में रेणु देवी ने लगातार 6वीं बार खिलाया 'कमल', 22 हजार से ज्यादा वोटों से जीतीं

Bettiah Chunav Result 2025: बेतिया विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को वोट डाले गए थे. यहां से बीजेपी ने अपनी दिग्गज नेत्री रेणु देवी पर भरोसा जताया था और रेणु देवी उस भरोसे पर खरी उतरीं. उन्होंने महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के वाशी अहमद को शिकस्त दी. जन सुराज के अनिल कुमार से कहीं ज्यादा अच्छा चुनाव बेतिया की मेयर गरिमा देवी सिकारिया के पति रोहित सिकारिया ने लड़ा.
बेतिया विधानसभा चुनाव 2025: पश्चिम चंपारण की बेतिया विधानसभा सीट पहले बेतिया लोकसभा का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2008 के बाद इसमें बदलाव कर दिया गया और इसे पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया. इस बार यहां दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को वोट डाले गए थे. बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी ने लगातार 6वीं बार चुनावी मैदान थीं. उनके सामने इस बार महागठबंधन से कांग्रेस के वाशी अहमद थे. वहीं जन सुराज के अनिल कुमार और बेतिया की मेयर गरिमा देवी सिकारिया के पति रोहित सिकारिया ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया था. हालांकि, रेणु देवी ने 22 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की.
बेतिया विधानसभा चुनाव 2020:
पिछले चुनाव में बीजेपी की रेणु देवी ने कांग्रेस के सिटिंग विधायक मदन मोहन तिवारी को 18079 मतों के अंतर से हराया था. एनडीए सरकार बनने पर बीजेपी ने उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया था. वे नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक इस पद रहीं. इसी के साथ वे बिहार की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं. बता दें कि रेणु देवी ने इस सीट से पहले भी 4 बार (2000, 2005, 2010 और 2020) चुनाव जीत चुकी हैं.
Bettiah Chunav Result 2025: रेणु देवी ने 22 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की
एनडीए- रेणु देवी (बीजेपी)- 91,907 वोट
महागठबंधन- वाशी अहमद (कांग्रेस)- 69,534 वोट
निर्दलीय- रोहित सिकारिया- 24,665 वोट
Bettiah Chunav Result 2025: मतगणना को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम
जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और एसपी डॉ. शौर्य सुमन पहुंचे बाजार समिति. मतगणना से पहले सुरक्षा का ले रहे हैं जायजा.
