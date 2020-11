Bihar Election 3rd Phase Poll Live: 8 बजे तक 3.9 फीसदी मतदान, किशनगंज में हुई सबसे अधिक वोटिंग

7 नवम्बर 2020, 08:35 बजे

बिहार में तीसरे चरण का मतदान जारी है. मुजफ्फरपुर में भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. वहीं, एक मतदाता ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि हमारा नेता देश और समाज के कल्याण के लिए काम करे.'

People cast their votes in the third phase of #BiharElections; visuals from a polling station in Muzaffarpur.

A voter says, "I want our leader to work for the welfare of the country and society." pic.twitter.com/phBxr0p9PG

