Chapra Chunav Result 2025: छपरा में BJP की छोटी कुमारी जीतीं, RJD के खेसारी लाल यादव मिली बड़ी हार

छपरा विधानसभा चुनाव 2025: बिहार के छपरा क्षेत्र का इतिहास काफी पुराना है. कहा जाता है कि महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम यहीं पर था. अंग्रेजों के कालखंड में छपरा से बड़ी मात्रा में साल्टपीटर निर्यात होता था. 2008 से पहले सारण लोकसभा सीट को भी छपरा संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था. इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया है. फिलहाल अभी यहां से बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं. छपरा विधानसभा सीट के नतीजों पर इस बार सभी की निगाहें टिकी हैं. एक तरफ हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जो RJD के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और दूसरी तरफ एनडीए की ओर से बीजेपी की छोटी कुमारी उन्हें चुनौती दे रही थीं. बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक सीएन गुप्ता का टिकट काट दिया था. बीजेपी की पूर्व मेयर राखी गुप्ता के निर्दलीय उतरने से एनडीए वोटों में सेंधमारी का खतरा बढ़ गया था तो जन सुराज के जय प्रकाश सिंह ने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने का काम किया. इस सबके बावजूद ने छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को शिकस्त दे दी.

छपरा विधानसभा चुनाव 2020:

पिछले चुनाव में बीजेपी के सीएन गुप्ता ने लगातार दूसरी बार राजद के रणधीर सिंह को 6,771 मतों के अंतर से हराया था. उस चुनाव में सीएन गुप्ता को 75,710 वोट और रणधीर कुमार सिंह को 68,939 मत मिले थे. वहीं 2015 के चुनाव में सीएन गुप्ता ने रणधीर सिंह को 11 हजार से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था. पिछले 5 चुनावों की बात करें तो आरजेडी को एक बार 2014 के उपचुनावों में जीत मिली थी. वहीं बीजेपी और जेडीयू ने 2-2 बार इस सीट पर कब्जा करने में सफलता पाई है.