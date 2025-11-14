Dhamdaha Chunav Result 2025: लेशी सिंह ने अपनी छठवीं जीत हासिल की, RJD के संतोष कुमार को हराया

धमदाहा विधानसभा चुनाव 2025: पूर्णिया जिले की धमदाहा विधानसभा पर हुए मतदान के दिलचस्प नतीजा सामने आया है. जदयू (Janata Dal- United) प्रत्याशी लेशी सिंह ने राजद प्रत्याशी संतोष कुमार को करारी शिकस्त दे दी. इस बार जनसुराज के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के मो. इश्तियाक अहमद भी मैदान में थे. बता दें कि इस सीट पर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) मतदाता करीब 20 प्रतिशत हैं. जबकि, ब्राह्मण और राजपूत मतदाता 15 प्रतिशत हैं. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) मतदाता 20 प्रतिशत हैं.

धमदाहा विधानसभा चुनाव 2020 परिणामः

पिछले चुनाव में धमदाहा विधानसभा क्षेत्र का परिणाम एनडीए के पक्ष में रहा था. इस सीट से जेडीयू नेत्री लेशी सिंह ने जीत दर्ज की थी. उन्हें कुल 97,057 मत मिले हुए थे. लेशी सिंह ने राजद के दिलीप यादव को हराया था, जिन्हें 63,463 मत मिले थे. तीसरे स्थान पर लोक जन शक्ति पार्टी (LJP) के योगेंद्र कुमार रहे, जिन्हें 9,448 वोट मिले. यह जीत लेशी सिंह के लिए बेहद खास थी, क्योंकि यह धमदाहा से उनकी लगातार पांचवीं जीत थी.