Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3001123
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Dhamdaha Chunav Result 2025: लेशी सिंह ने अपनी छठवीं जीत हासिल की, RJD के संतोष कुमार को हराया

Dhamdaha Chunav Result 2025: धमदाहा में नीतीश सरकार में मंत्री लेशी सिंह अपनी छठवीं जीत हासिल की है. इस बार उनका मुख्य मुकाबला राजद के संतोष कुमार से था. जन सुराज के संतोष कुमार और AIMIM के मो. इश्तियाक अहमद ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:39 PM IST

Trending Photos

धमदाहा चुनाव रिजल्ट 2025
धमदाहा चुनाव रिजल्ट 2025
LIVE Blog

धमदाहा विधानसभा चुनाव 2025: पूर्णिया जिले की धमदाहा विधानसभा पर हुए मतदान के दिलचस्प नतीजा सामने आया है. जदयू (Janata Dal- United) प्रत्याशी लेशी सिंह ने राजद प्रत्याशी संतोष कुमार को करारी शिकस्त दे दी. इस बार जनसुराज के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के मो. इश्तियाक अहमद भी मैदान में थे. बता दें कि इस सीट पर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) मतदाता करीब 20 प्रतिशत हैं. जबकि, ब्राह्मण और राजपूत मतदाता 15 प्रतिशत हैं. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) मतदाता 20 प्रतिशत हैं.

धमदाहा विधानसभा चुनाव 2020 परिणामः

पिछले चुनाव में धमदाहा विधानसभा क्षेत्र का परिणाम एनडीए के पक्ष में रहा था. इस सीट से जेडीयू नेत्री लेशी सिंह ने जीत दर्ज की थी. उन्हें कुल 97,057 मत मिले हुए थे. लेशी सिंह ने राजद के दिलीप यादव को हराया था, जिन्हें 63,463 मत मिले थे. तीसरे स्थान पर लोक जन शक्ति पार्टी (LJP) के योगेंद्र कुमार रहे, जिन्हें 9,448 वोट मिले. यह जीत लेशी सिंह के लिए बेहद खास थी, क्योंकि यह धमदाहा से उनकी लगातार पांचवीं जीत थी.

Add Zee News as a Preferred Source
14 November 2025
19:39 PM

Dhamdaha Chunav Result 2025: लेशी सिंह ने RJD के संतोष कुमार को 55 हजार से ज्यादा वोटों से हराया

एनडीए- लेशी सिंह (जेडीयू)- 1,38,750 वोट मिले
महागठबंधन- संतोष कुमार (राजद)- 83,591 वोट मिले
AIMIM- मो. इश्तियाक आलम- 5,126 वोट

13:47 PM

Dhamdaha Chunav Result 2025: 8वें राउंड तक की गिनती पूरी, लेशी काफी आगे

एनडीए- लेशी सिंह (जेडीयू)- 38,860 वोट मिले
महागठबंधन- संतोष कुमार (राजद)- 21,620 वोट मिले
AIMIM- मो. इश्तियाक आलम- 946 वोट
जन सुराज- राकेश कुमार- 453 वोट मिले

09:26 AM

Dhamdaha Chunav Result 2025: पहले राउंड में लेशी सिंह ने 3 हजार वोटों की लीड ली

धमदाहा विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी लेसी सिंह आगे कुल मत 4127
राजद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा 3809 मतों से पीछे

06:43 AM

Dhamdaha Chunav Result 2025: इस बार किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला?

एनडीए- लेशी सिंह (जेडीयू)
महागठबंधन- संतोष कुमार (राजद)
जन सुराज- राकेश कुमार
AIMIM- मो. इश्तियाक अहमद

TAGS

bihar chunav 2025Dhamdaha Chunav Result 2025

Trending news

bihar chunav 2025
नीतीश–मोदी की विकास छवि पर मुहर, NDA की ऐतिहासिक जीत का पूरा विश्लेषण
Ghatshila By Election Result 2025
Ghatshila Result 2025: झामुमो के सोमेश सोरेन की जीत, BJP के बाबूलाल सोरेन को हराया
bihar chunav 2025
अच्छा चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी, यात्रा निकालने राहुल गांधी आए और RJD को उड़ा ले गए!
bihar chunav 2025
जिसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गए थे राहुल गांधी, वो 'मछली' तो हाथ से फिसल गई
bihar chunav 2025
अब चुनाव रिजल्ट ने भी तय कर दिया, 'मल्लाह का बेटा' नहीं बनेगा डिप्टी सीएम!
bihar chunav 2025
कमल ने किया कमाल: 2025 में भाजपा ने दिया 2010 वाला रिजल्ट
Bihar Chunav Result 2025
रैलियों का रिपोर्ट कार्डः बिहार चुनाव में PM मोदी या CM योगी में से किसकी आई सुनामी?
bihar chunav 2025
अर्श पर या फिर फर्श पर: प्रशांत किशोर की एक बात तो सही साबित हो गई
bihar chunav 2025
बुझ गई लालटेन, डूब गई नाव! हाथ का सहारा भी नहीं आया काम, बिहार में आई ये कैसी आंधी?
bihar chunav 2025
दावा तो CM बनने का लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पा रहे तेजस्वी यादव