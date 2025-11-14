Advertisement
Ghatshila By Election Result 2025 Live: घाटशिला में JMM ने लहराया जीत का परचम, जानें कितने वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराया

Ghatshila By Election Result Live updates: घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव 11 नवबंर को हुआ था, जिसके वोटों की गिनती आज की गई. 20 राउंड की गिनती के बाद JMM के सोमेश सोरेन ने 38 हजार से अधिक वोटों से हराया है. दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन रहे.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:24 PM IST

LIVE Blog

Ghatshila By Election Result Live updates: झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को हरा दिया है. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 38524 वोट से पटखनी दी है. तीसरे स्थान पर JKLM प्रत्याशी रामदास मुर्मू रहे. इस सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर को खत्म हुआ था. घाटशिला सीट राज्य के शिक्षा मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हो गई थी. क्षेत्र में गहरी पकड़ रखने वाले सोरेन के निधन से क्षेत्र की जनता में शोक की लहर थी. 

14 November 2025
18:17 PM

Ghatshila By Election Result 2025 Live: घाटशिला उपचुनाव में JMM की जीत

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. 20 राउंड की गिनती के बाद JMM के सोमेश सोरेन ने 38 हजार से अधिक वोटों से हराया है. दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन रहे.

15:51 PM

Ghatshila By Election Result 2025 Live: जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन 27481 वोटों से आगे

चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन 27481 वोटों से आगे चल रहे हैं. 

JMM- सोमेश चंद्र सोरेन- 74720
BJP- बाबू लाल सोरेन- 47239
JLKM- रामदास मुर्मू- 10563

14:16 PM

Ghatshila By Election Result 2025 Live: जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन 23385 वोटों से आगे

चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन 23385 वोटों से आगे चल रहे हैं. 

JMM- सोमेश चंद्र सोरेन- 64637
BJP- बाबू लाल सोरेन- 41252
JLKM- रामदास मुर्मू- 9364

14:15 PM

Ghatshila By Election Result 2025 Live: जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन 22095 वोटों से आगे

चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन 22095 वोटों से आगे चल रहे हैं. 

JMM- सोमेश चंद्र सोरेन- 59150
BJP- बाबू लाल सोरेन- 37055
JLKM- रामदास मुर्मू- 8348

12:59 PM

Ghatshila By Election Result 2025 Live: जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन 11280 वोटों से आगे

चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन 11280 वोटों से आगे चल रहे हैं. 

JMM- सोमेश चंद्र सोरेन- 39163
BJP- बाबू लाल सोरेन- 27883
JLKM- रामदास मुर्मू- 6903

12:32 PM

Ghatshila By Election Result 2025 Live: जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन 7762 वोटों से आगे

चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन 7762 वोटों से आगे चल रहे हैं. 

JMM- सोमेश चंद्र सोरेन- 32898
BJP- बाबू लाल सोरेन- 25136
JLKM- रामदास मुर्मू- 6455 

11:55 AM

Ghatshila By Election Result 2025 Live: घाटशिला उपचुनाव रिजल्ट

JMM- सोमेश चंद्र सोरेन- 23898
BJP- बाबू लाल सोरेन- 16794
JLKM- रामदास मुर्मू- 5652 

11:06 AM

Ghatshila By Election Result 2025 Live: सोमेश चंद्र सोरेन आगे

चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रामदास मुर्मू से 20वें राउंड की मतगणना के बाद 2164 वोटों से आगे चल रहे हैं.

09:58 AM

Ghatshila By Election Result 2025 Live: सोमेश चंद्र सोरेन आगे

JMM से सोमेश चंद्र सोरेन 5454 वोटों से आगे चल रहे हैं.

09:37 AM

Ghatshila By Election Result 2025 Live: सोमेश चंद्र सोरेन आगे

JMM से सोमेश चंद्र सोरेन 2164 वोटों से आगे चल रहे हैं.

08:06 AM

Ghatshila By Election Result 2025 Live: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में काउंटिंग शुरू

घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव के मतगणना जारी है.

