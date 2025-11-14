Ghatshila By Election Result 2025 Live: घाटशिला में JMM ने लहराया जीत का परचम, जानें कितने वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराया

Ghatshila By Election Result Live updates: घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव 11 नवबंर को हुआ था, जिसके वोटों की गिनती आज की गई. 20 राउंड की गिनती के बाद JMM के सोमेश सोरेन ने 38 हजार से अधिक वोटों से हराया है. दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन रहे.
Ghatshila By Election Result Live updates: झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को हरा दिया है. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 38524 वोट से पटखनी दी है. तीसरे स्थान पर JKLM प्रत्याशी रामदास मुर्मू रहे. इस सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर को खत्म हुआ था. घाटशिला सीट राज्य के शिक्षा मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हो गई थी. क्षेत्र में गहरी पकड़ रखने वाले सोरेन के निधन से क्षेत्र की जनता में शोक की लहर थी.
Ghatshila By Election Result 2025 Live: घाटशिला उपचुनाव में JMM की जीत
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. 20 राउंड की गिनती के बाद JMM के सोमेश सोरेन ने 38 हजार से अधिक वोटों से हराया है. दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन रहे.
