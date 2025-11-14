Govindganj Chunav Result 2025: गोविन्दगंज विधानसभा सीट से एलजेपी (R) राजू तिवारी जीते, कांग्रेस प्रत्याशी को हराया

Govindganj Chunav Result 2025: गोविन्दगंज विधानसभा सीट पर मतदान हुए मतदान का रिजल्ट आ गया है. प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम से निकल कर बार आ गया है. यहां पर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी शशि भूषण राय उर्फ ​​गप्पू राय का सीधा मुकाबला लोजपा (आर) (Lok Janshakti Party (Ram Vilas)) के राजू तिवारी से था. राजू तिवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी को 32683 मतों से हराया. राजू तिवारी को 96034 वोट हासिल हुए.

गोविन्दगंज विधानसभा सीट का चुनाव रिजल्ट 2020 (Govindganj Chunav Result 2020)

गोविन्दगंज विधानसभा सीट पर साल 2020 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जीती थी. बीजेपी प्रत्याशी सुनील मणि त्रिपाठी ने कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेश कुमार को 27924 वोटों के अंतर से हराया था. सुनील कुमार मणि त्रिपाठी को 65,716 मत मिले थे. जबकि, कांग्रेस के ब्रजेश कुमार को 37,936 वोट प्राप्त हुए थे. वहीं, तीसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रही थी, जिसके प्रत्याशी राजू तिवारी को 31,461 मिले थे.