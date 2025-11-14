Govindganj Chunav Result 2025: गोविन्दगंज विधानसभा सीट से एलजेपी (R) राजू तिवारी जीते, कांग्रेस प्रत्याशी को हराया

Govindganj Chunav Result 2025: गोविन्दगंज विधानसभा सीट से राजू तिवारी ने जीत हासिल की. हालांकि, इस बार वह सीधी लड़ाई में थे. कांग्रेस के कांग्रेस प्रत्याशी शशि भूषण से उनका मुकाबला था.
Govindganj Chunav Result 2025: राजू तिवारी आगे
चिराग पासवान की पार्टी Lok Janshakti Party (Ram Vilas) के प्रत्याशी राजू तिवारी 32683 वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय काफी पीछे चल रहे हैं.
Govindganj Chunav Result 2025: आगे चल रहे राजू तिवारी
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राजू तिवारी-26098 (+8345)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय-17753 (-8345)
जन सुराज पार्टी के कृष्ण कांत मिश्रा-2753 (-23345)
Govindganj Chunav Result 2025: एलजेपी (आर) की बिनीता मेहता आगे
गोविन्दगंज विधानसभा सीट की मतगणना में Lok Janshakti Party (Ram Vilas) की राजू तिवारी आगे चल रहे हैं. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं.
Govindganj Chunav Result 2025: गोविन्दगंज विधानसभा सीट का चुनाव रिजल्ट जल्द
गोविन्दगंज विधानसभा सीट का चुनाव रिजल्ट जल्द आने शुरू हो जाएगा. काउंटिंग शुक्रवार को सुबह 8 बजे शुरू होगी. प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम से निकल कर बार आ जाएगा. यहां पर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय का सीधा मुकाबला लोजपा (आर) के राजू तिवारी से है.
Govindganj Chunav Result 2025: गोविन्दगंज विधानसभा सीट पर एलजेपी (आर) आगे
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राजू तिवारी-57960 (+17683)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय-40277 (-17683)
जन सुराज पार्टी के कृष्ण कांत मिश्रा-5872 (-52088)