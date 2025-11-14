Jale Chunav Result 2025: मंत्री जीवेश मिश्रा ने करीब 22 हजार वोटों से जीते

अलीनगर विधानसभा चुनाव 2025: दरभंगा जिले की जाले विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी ऋषि मिश्रा को शिकस्त दी है. महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में आई, लिहाजा ऋषि मिश्रा भी राजद से पाला बदलकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया और टिकट भी हासिल कर ली थी. वहीं जन सुराज के रंजीत शर्मा, बसपा के रोहित कुमार और AIMIM के फैसल रहमान ने मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया था. जिसे जिवेश मिश्रा ने हरा दिया है.

अलीनगर विधानसभा चुनाव 2020:

बता दें कि ऋषि मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री लालित नारायण मिश्र के पोते हैं. उनके पिता विजय कुमार मिश्र भी इस सीट से तीन बार (एक बार कांग्रेस और दो बार बीजेपी से) विधायक रह चुके हैं. 2014 में हुए उपचुनाव में ऋषि मिश्रा जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीते थे.