Jale Chunav Result 2025: मंत्री जीवेश मिश्रा ने करीब 22 हजार वोटों से जीते

Jale Chunav Result 2025: जाले विधानसभा सीट से बीजेपी के जीवेश मिश्रा का मुख्य मुकाबला कांग्रेस के ऋषि मिश्रा से था. इसके अलावा जन सुराज से रंजीत शर्मा, बसपा से रोहित कुमार और AIMIM से फैसल रहमान भी चुनावी मैदान में थे. जीवेश मिश्रा ने करीब 22 हजार वोटों से जीत हासिल की.
अलीनगर विधानसभा चुनाव 2025: दरभंगा जिले की जाले विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी ऋषि मिश्रा को शिकस्त दी है. महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में आई, लिहाजा ऋषि मिश्रा भी राजद से पाला बदलकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया और टिकट भी हासिल कर ली थी. वहीं जन सुराज के रंजीत शर्मा, बसपा के रोहित कुमार और AIMIM के फैसल रहमान ने मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया था. जिसे जिवेश मिश्रा ने हरा दिया है.
अलीनगर विधानसभा चुनाव 2020:
बता दें कि ऋषि मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री लालित नारायण मिश्र के पोते हैं. उनके पिता विजय कुमार मिश्र भी इस सीट से तीन बार (एक बार कांग्रेस और दो बार बीजेपी से) विधायक रह चुके हैं. 2014 में हुए उपचुनाव में ऋषि मिश्रा जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीते थे.
Jale Chunav Result 2025: जीवेश मिश्रा ने फिर ऋषि मिश्रा को हराया
एनडीए- जीवेश मिश्रा (बीजेपी)- 1,00,496 वोट मिले
महागठबंधन- ऋषि मिश्रा (कांग्रेस)- 78,634 वोट मिले
जन सुराज- रंजीत शर्मा- 5,150 वोट मिले
Jale Chunav Result 2025: 9वें राउंड तक मंत्री जीवेश मिश्रा आगे चल रहे
एनडीए- जीवेश मिश्रा (बीजेपी)- 32,306 वोट मिले
महागठबंधन- ऋषि मिश्रा (कांग्रेस)- 27,752 वोट मिले
AIMIM- फैजल रहमान- 1,576 वोट
जन सुराज- रंजीत शर्मा- 1,432 वोट मिले
Jale Chunav Result 2025: मतगणना शुरू, पहले पोस्टल बैलेट की हो रही गिनती
जाले सीट पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है. थोड़ी देर में रुझान भी सामने आने लगेंगे. मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, पूरी तस्वीर साफ होती जाएगी.
Jale Chunav Result 2025: इस बार किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला?
एनडीए- जीवेश मिश्रा (बीजेपी)
महागठबंधन- ऋषि मिश्रा (कांग्रेस)
जन सुराज- रंजीत शर्मा
AIMIM- फैसल रहमान