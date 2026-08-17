/Jharkhand Breaking News Live: देवघर में उमड़ा आस्था का सैलाब, सोमवारी और नागपंचमी के महासंयोग पर बाबा बैद्यनाथ पर शिवभक्तों ने किया जलाभिषेक

Jharkhand News Today Live Updates: सावन के पावन महीने में आज सावन की तीसरी सोमवारी के साथ संक्रांति के अनुसार बगला सावन की चौथी और आखिरी सोमवारी है. साथ ही आज नागपंचमी का भी शुभ संयोग है. ऐसे में देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है. सुबह 3 बजे बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट खोला गया, जिसके बाद सरदार पंडा की अगुवाई में सरदारी पूजा संपन्न हुई और सुबह 4:15 बजे से आम कांवरियों के लिए बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण शुरू कराया गया. मंदिर में अरघा के माध्यम से श्रद्धालुओं से जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि लंबी कतार में लगने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रांगण में बाह्य अरघा की व्यवस्था की गई है. मंदिर परिसर में बड़े-बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं, जिन पर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और पूजा का लाइव प्रसारण किया जा रहा है. देवघर के डीसी सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित जलार्पण को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं और रूट लाइन में लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है. देर रात से कतार में लगे कांवरियों को सुविधा देने के लिए बीएड कॉलेज में बड़े डोम और पंडाल बनाए गए हैं, जहां उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है. वहीं, बाबा बैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है. सोमवार के साथ नागपंचमी का भी संयोग है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाबा भोलेनाथ पर गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है.