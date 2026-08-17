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Jharkhand Breaking News Live: देवघर में उमड़ा आस्था का सैलाब, सोमवारी और नागपंचमी के महासंयोग पर बाबा बैद्यनाथ पर शिवभक्तों ने किया जलाभिषेक

Jharkhand News Today Live Updates: सावन की तीसरी सोमवारी, बगला सावन की आखिरी सोमवारी और नागपंचमी के शुभ संयोग पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सुबह 3 बजे मंदिर का पट खुलने के बाद सरदारी पूजा संपन्न हुई और 4:15 बजे से आम कांवरियों के लिए जलार्पण शुरू कराया गया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 17, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:18 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: देवघर में उमड़ा आस्था का सैलाब, सोमवारी और नागपंचमी के महासंयोग पर बाबा बैद्यनाथ पर शिवभक्तों ने किया जलाभिषेक
Image Credit: Jharkhand Live
17 August 2026 08:18 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: सावन में बाबाधाम के लिए रवाना कांवड़िए

सावन में देवों के देव महादेव पर जल चढ़ाने के लिए देशभर से कांवड़ियों के जत्थे बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर पहुंच रहे हैं. बीती रात साहिबगंज से भी कांवड़ियों के कई जत्थे ढोल-बाजे के साथ नाचते-गाते साहिबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे. ये सभी कांवड़िए तीसरी सोमवारी को बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पित करेंगे. कांवड़ियों की मस्ती और संगीत की धुन पर स्टेशन पर मौजूद लोग भी झूमने लगे. साहिबगंज से रोजाना हजारों की संख्या में कांवड़िए बोल बम का जयकारा लगाते हुए देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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