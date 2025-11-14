Kutumba Chunav Result 2025: कुटुम्बा सीट पर कांग्रेस की करारी हार, HAM प्रत्याशी ललन राम की जीत

Kutumba Chunav Result 2025: कुटुम्बा विधानसभा सीट पर हम के ललन राम को जीत मिली है. इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से था.
Kutumba Vidhan Sabha Chunav Result 2025: औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा विधानसभा सीट पर हम के ललन राम को जीत मिली है. इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से था. दूसरे चरण में मतदान 11 नवंबर को हुआ था. कुटुम्बा सीट पर कांग्रेस और एनडीए में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. इस सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ राजेश राम तीसरी बार जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में थे. उनका मुकाबला एनडीए की ओर से 'हम' प्रत्याशी ललन राम से हुआ.
कुटुम्बा चुनाव रिजल्ट 2020
पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव से राजेश कुमार उर्फ राजेश राम ने कुटुम्बा सीट से जीत हासिल की थी. उन्होंने हम के श्रवण भुइया को शिकस्त दी थी. तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार ललन राम थे.
Kutumba Chunav Result 2025 LIVE: HAM प्रत्याशी ललन राम 8872 वोटों से आगे
कुटुम्बा विधानसभा सीट पर HAM प्रत्याशी ललन राम 8872 वोटों से आगे हैं.
HAM: ललन राम- 27559
कांग्रेस: राजेश कुमार- 18687
कुटुम्बा से HAM प्रत्याशी ललन राम 1811 वोटों से आगे चल रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस के राजेश कुमार को पीछे छोड़ दिया है.
Kutumba Chunav Result 2025 LIVE: कुटुम्बा सीट पर मतगणना जारी
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है. राज्य के 38 जिलों के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा. रक्सौल सीट पर मतगणना की जा रही है. कुटुम्बा सीट पर मतगणना की जा रही है.