Kutumba Chunav Result 2025: कुटुम्बा सीट पर कांग्रेस की करारी हार, HAM प्रत्याशी ललन राम की जीत

Kutumba Vidhan Sabha Chunav Result 2025: औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा विधानसभा सीट पर हम के ललन राम को जीत मिली है. इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से था. दूसरे चरण में मतदान 11 नवंबर को हुआ था. कुटुम्बा सीट पर कांग्रेस और एनडीए में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. इस सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ राजेश राम तीसरी बार जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में थे. उनका मुकाबला एनडीए की ओर से 'हम' प्रत्याशी ललन राम से हुआ.

कुटुम्बा चुनाव रिजल्ट 2020

पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव से राजेश कुमार उर्फ राजेश राम ने कुटुम्बा सीट से जीत हासिल की थी. उन्होंने हम के श्रवण भुइया को शिकस्त दी थी. तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार ललन राम थे.