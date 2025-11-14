Lakhisarai Chunav Result 2025: बीजेपी के विजय सिन्हा ने कांग्रेस के अमरेश कुमार के खिलाफ हासिल की जीत

Lakhisarai Chunav Result 2025: बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में थे, क्योंकि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के दिन राजद समर्थकों के साथ उनका विवाद हो गया था. इस सीट पर विजय सिन्हा ने जीत दर्ज की.
Lakhisarai Chunav Result 2025: लखीसराय विधानसभा सीट का नतीजा बेहद हैरान और चौंकाने वाला आया है. यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार से था. मौजूदा विधानसभा चुनाव में विजय सिन्हा ने अमरेश कुमार अनीश को 24940 वोटों से हराया. बीजेपी के विजय सिन्हा को 122408 मत मिले. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी को 97468 मत हासिल हुए.
लखीसराय विधानसभा सीट का चुनाव रिजल्ट 2020 (Lakhisarai Chunav Result 2020)
साल 2020 के चुनाव में लखीसराय विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा ने जीत दर्ज की थी. विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के अमरेश कुमार को 10,483 वोटों से मात दी थी. विजय कुमार सिन्हा ने मौजूदा सरकार में वह डिप्टी सीएम हैं. बता दें कि लखीसराय सीट पर अब तक 11 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. इनमें बीजेपी ने 5 बार जीत हासिल की है. लखीसराय के जातीय समीकरणों को साधकर बीजेपी के दिग्गज नेता विजय कुमार सिन्हा यहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं.
भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार सिन्हा-60037 (+16600)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरेश कुमार- 43437 (-16600)
जन सुराज पार्टी के सूरज कुमार-4167 (-55870)
विधानसभा - लखीसराय
राउंड - नौवां
बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा -3290
कांग्रेस से अमरेश कुमार -2290
लखीसराय विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा आगे चल रहे हैं. दो राउंड की काउंटिंग में विजय सिन्हा को बढ़ मिली है. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार पीछे चल रहे हैं.
लखीसराय विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं. जबकि, कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार आगे चल रहे हैं. विजय सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है.
Lakhisarai Chunav Result 2025: विजय कुमार सिन्हा पहुंचे मंदिर
लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मतगणना शुरू होने से ठीक पहले महादेव के दरबार में पहुंचे. डिप्टी सीएम और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मतगणना से ठीक पहले सुप्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर पहुंचे. जहां पूजा अर्चना किया. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एनडीए सरकार की जीत का दावा किया. साथ ही अपनी जीत के प्रति भी आश्वस्त दिखे.
Lakhisarai Chunav Result 2025: लखीसराय शुरू होने वाली मतगणना
लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज लखीसराय में होगी. मतगणना शुक्रवार की सुबह आठ बजे से शुरू होगी और पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. सुबह के साढ़े आठ बजे से ईवीएम के कंट्रोल यूनिट की गिनती होगी. लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के 468 बूथों की गिनती 14 टेबल पर होगी. लखीसराय में मतगणना 34 राउंड तक चलेगी. लखीसराय विधानसभा में 390783 मतदाताओं में से 247986 मतदाताओं ने मतदान किया है.