Lakhisarai Chunav Result 2025: बीजेपी के विजय सिन्हा ने कांग्रेस के अमरेश कुमार के खिलाफ हासिल की जीत

Lakhisarai Chunav Result 2025: लखीसराय विधानसभा सीट का नतीजा बेहद हैरान और चौंकाने वाला आया है. यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार से था. मौजूदा विधानसभा चुनाव में विजय सिन्हा ने अमरेश कुमार अनीश को 24940 वोटों से हराया. बीजेपी के विजय सिन्हा को 122408 मत मिले. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी को 97468 मत हासिल हुए.

लखीसराय विधानसभा सीट का चुनाव रिजल्ट 2020 (Lakhisarai Chunav Result 2020)

साल 2020 के चुनाव में लखीसराय विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा ने जीत दर्ज की थी. विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के अमरेश कुमार को 10,483 वोटों से मात दी थी. विजय कुमार सिन्हा ने मौजूदा सरकार में वह डिप्टी सीएम हैं. बता दें कि लखीसराय सीट पर अब तक 11 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. इनमें बीजेपी ने 5 बार जीत हासिल की है. लखीसराय के जातीय समीकरणों को साधकर बीजेपी के दिग्गज नेता विजय कुमार सिन्हा यहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं.