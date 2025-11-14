Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3001184
Zee Bihar JharkhandBH Munger

Lakhisarai Chunav Result 2025: बीजेपी के विजय सिन्हा ने कांग्रेस के अमरेश कुमार के खिलाफ हासिल की जीत

Lakhisarai Chunav Result 2025: बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में थे, क्योंकि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के दिन राजद समर्थकों के साथ उनका विवाद हो गया था. इस सीट पर विजय सिन्हा ने जीत दर्ज की.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 14, 2025, 09:47 PM IST

Trending Photos

लखीसराय विधानसभा सीट
लखीसराय विधानसभा सीट
LIVE Blog

Lakhisarai Chunav Result 2025: लखीसराय विधानसभा सीट का नतीजा बेहद हैरान और चौंकाने वाला आया है. यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार से था. मौजूदा विधानसभा चुनाव में विजय सिन्हा ने अमरेश कुमार अनीश को 24940 वोटों से हराया. बीजेपी के विजय सिन्हा को 122408 मत मिले. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी को 97468 मत हासिल हुए.

लखीसराय विधानसभा सीट का चुनाव रिजल्ट 2020 (Lakhisarai Chunav Result 2020)

साल 2020 के चुनाव में लखीसराय विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा ने जीत दर्ज की थी. विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के अमरेश कुमार को 10,483 वोटों से मात दी थी. विजय कुमार सिन्हा ने मौजूदा सरकार में वह डिप्टी सीएम हैं. बता दें कि लखीसराय सीट पर अब तक 11 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. इनमें बीजेपी ने 5 बार जीत हासिल की है. लखीसराय के जातीय समीकरणों को साधकर बीजेपी के दिग्गज नेता विजय कुमार सिन्हा यहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
14 November 2025
15:47 PM

Lakhisarai Chunav Result 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आगे

भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार सिन्हा-60037 (+16600)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरेश कुमार- 43437 (-16600)

जन सुराज पार्टी के सूरज कुमार-4167 (-55870)

12:47 PM

Lakhisarai Chunav Result 2025: लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आगे

विधानसभा - लखीसराय
राउंड - नौवां

बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा -3290

कांग्रेस से अमरेश कुमार -2290

लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा 10848 वोट से आगे

10:32 AM

Lakhisarai Chunav Result 2025: लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आगे, कांग्रेस प्रत्याशी पीछे

लखीसराय विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा आगे चल रहे हैं. दो राउंड की काउंटिंग में विजय सिन्हा को बढ़ मिली है. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार पीछे चल रहे हैं.

09:55 AM

Lakhisarai Chunav Result 2025: लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे, कांग्रेस प्रत्याशी आगे

लखीसराय विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं. जबकि, कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार आगे चल रहे हैं. विजय सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है.

 

07:49 AM

Lakhisarai Chunav Result 2025: विजय कुमार सिन्हा पहुंचे मंदिर

लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मतगणना शुरू होने से ठीक पहले महादेव के दरबार में पहुंचे. डिप्टी सीएम और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मतगणना से ठीक पहले सुप्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर पहुंचे. जहां पूजा अर्चना किया. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एनडीए सरकार की जीत का दावा किया. साथ ही अपनी जीत के प्रति भी आश्वस्त दिखे.

06:19 AM

Lakhisarai Chunav Result 2025: लखीसराय शुरू होने वाली मतगणना

लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज लखीसराय में होगी. मतगणना शुक्रवार की सुबह आठ बजे से शुरू होगी और पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. सुबह के साढ़े आठ बजे से ईवीएम के कंट्रोल यूनिट की गिनती होगी. लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के 468 बूथों की गिनती 14 टेबल पर होगी. लखीसराय में मतगणना 34 राउंड तक चलेगी. लखीसराय विधानसभा में 390783 मतदाताओं में से 247986 मतदाताओं ने मतदान किया है.

TAGS

bihar chunav 2025Lakhisarai Chunav Result 2025

Trending news

bihar chunav 2025
नीतीश–मोदी की विकास छवि पर मुहर, NDA की ऐतिहासिक जीत का पूरा विश्लेषण
Ghatshila By Election Result 2025
Ghatshila Result 2025: झामुमो के सोमेश सोरेन की जीत, BJP के बाबूलाल सोरेन को हराया
bihar chunav 2025
अच्छा चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी, यात्रा निकालने राहुल गांधी आए और RJD को उड़ा ले गए!
bihar chunav 2025
जिसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गए थे राहुल गांधी, वो 'मछली' तो हाथ से फिसल गई
bihar chunav 2025
अब चुनाव रिजल्ट ने भी तय कर दिया, 'मल्लाह का बेटा' नहीं बनेगा डिप्टी सीएम!
bihar chunav 2025
कमल ने किया कमाल: 2025 में भाजपा ने दिया 2010 वाला रिजल्ट
Bihar Chunav Result 2025
रैलियों का रिपोर्ट कार्डः बिहार चुनाव में PM मोदी या CM योगी में से किसकी आई सुनामी?
bihar chunav 2025
अर्श पर या फिर फर्श पर: प्रशांत किशोर की एक बात तो सही साबित हो गई
bihar chunav 2025
बुझ गई लालटेन, डूब गई नाव! हाथ का सहारा भी नहीं आया काम, बिहार में आई ये कैसी आंधी?
bihar chunav 2025
दावा तो CM बनने का लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पा रहे तेजस्वी यादव