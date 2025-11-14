Lalganj Chunav Result 2025 Live: लालगंज से शिवानी शुक्ला बुरी तरह से हारी चुनाव, बीजेपी के संजय सिंह ने दर्ज की जीत

Lalganj Vidhan Sabha Chunav Result 2025: वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट पर हुए मतदान का नतीजा आ गया है. इस पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रत्याशी संजय कुमार सिंह का मुकाबला राजद की शिवानी शुक्ला से था. भारतीय जनता पार्टी के संजय कुमार सिंह ने राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को 32,167 वोटों से हरा दिया. बीजेपी प्रत्याशी को 127,650 मत मिले. जबकि, शिवानी शुक्ला को 95,483 वोट मिले.

लालगंज विधानसभा चुनाव 2020 परिणाम (Lalganj Chunav Result 2020)

लालगंज विधानसभा सीट पर साल 2020 में बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार सिंह (Sanjay Kumar Singh) ने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कुमार को हराया था. संजय सिहं को 70,750 वोट मिले थे. जबकि, कांग्रेस के राकेश कुमार (Rakesh Kumar) को 44,451 मत प्राप्त हुए थे. वहीं, तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी विनय कुमार शुक्ला (Vijay Kumar Shukla) रहे थे. इनको 27,460 वोट हासिल हुए थे.