Lalganj Chunav Result 2025 Live: लालगंज से शिवानी शुक्ला बुरी तरह से हारी चुनाव, बीजेपी के संजय सिंह ने दर्ज की जीत

Lalganj Chunav Result 2025 Live: लालगंज विधानसभा सीट पर राजद की शिवानी शुक्ला और बीजेपी के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के बीच चुनावी टक्कर की थी. राजद की शिवानी शुक्ला को बीजेपी के संजय कुमार सिंह ने हरा दिया.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 14, 2025, 07:42 PM IST

Lalganj Chunav Result 2025
Lalganj Vidhan Sabha Chunav Result 2025: वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट पर हुए मतदान का नतीजा आ गया है. इस पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रत्याशी संजय कुमार सिंह का मुकाबला राजद की शिवानी शुक्ला से था. भारतीय जनता पार्टी के संजय कुमार सिंह ने राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को 32,167 वोटों से हरा दिया. बीजेपी प्रत्याशी को 127,650 मत मिले. जबकि, शिवानी शुक्ला को 95,483 वोट मिले.

लालगंज विधानसभा चुनाव 2020 परिणाम (Lalganj Chunav Result 2020)

लालगंज विधानसभा सीट पर साल 2020 में बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार सिंह (Sanjay Kumar Singh) ने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कुमार को हराया था. संजय सिहं को 70,750 वोट मिले थे. जबकि, कांग्रेस के राकेश कुमार (Rakesh Kumar) को 44,451 मत प्राप्त हुए थे. वहीं, तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी विनय कुमार शुक्ला (Vijay Kumar Shukla) रहे थे. इनको 27,460 वोट हासिल हुए थे.

14 November 2025
15:34 PM

Lalganj Chunav Result 2025 Live: शिवानी शुक्ला पीछे, बीजेपी आगे

भारतीय जनता पार्टी के संजय कुमार सिंह- 79398 (+24314)

राष्ट्रीय जनता दल के शिवानी शुक्ला- 55084 (-24314)

निर्दलीय धीरेंद्र कुमार महतो-2895 (-76503)

12:46 PM

Lalganj Chunav Result 2025 Live:लालगंज से शिवानी शुक्ला पीछे

वैशाली
लालगंज विधानसभा
9वॉ राउंड में
बीजेपी के संजय सिंह - 38532
राजद के शिवानी शुक्ला - 29444

भाजपा 9088 से आगे

12:07 PM

Lalganj Chunav Result 2025 Live: लालगंज से शिवानी शुक्ला पीछे

लालगंज विधानसभा
सातवां राउंड में
बीजेपी के संजय सिंह -30811
राजद के शिवानी शुक्ला - 23329

भाजपा 7482 से आगे

11:22 AM

Lalganj Chunav Result 2025 Live: लालगंज से शिवानी शुक्ला पीछे

भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह- 20039 (+1390)

राजद की प्रत्याशी शिवानी शुक्ला- 18649 (-1390)

08:38 AM

Lalganj Chunav Result 2025 Live: लालगंज से शिवानी शुक्ला आगे

राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे चल रही है. वह बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं. राजद ने शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है. इस पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रत्याशी संजय कुमार सिंह का मुकाबला राजद की शिवानी शुक्ला से हैं.

06:06 AM

Lalganj Chunav Result 2025 Live: ईवीएम खुलेगा, रिजल्ट आएगा

लालगंज विधानसभा के नतीजे का इंतजार खत्म होने वाला है. कुछ ही देर में काउंटिंग सेंटर पर ईवीएम खुलेगा और मतों की गिनती शुरू होगी. इस सीट पर बहुत ही कांटे की लड़ाई है. बाहुबली की मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला राजद के टिकट पर खड़ी हैं.

bihar chunav 2025Lalganj Chunav Result 2025

