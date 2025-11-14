Lauriya Chunav Result 2025: लौरिया में बीजेपी की जीत, विनय बिहारी ने VIP के रणकौशल प्रताप सिंह को हराया

Lauriya Vidhan Sabha Chunav Result 2025: लौरिया विधानसभा क्षेत्र के नतीजे घोषित हो गए हैं. यहां बीजेपी प्रत्याशी विनय बिहारी को जीत मिली है. इस सीट पर BJP ने एक बार फिर कब्जा जमा लिया है. दूसरे स्थान पर VIP उम्मीदवार रणकौशल सिंह रहे, जिन्हें 26966 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया विधानसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को वोट डाले गए थे.

इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से अपने सिटिंग विधायक विनय बिहारी को मैदान में उतारा था. वहीं महागठबंधन में यह सीट मुकेश सहनी के खाते में आई थी और वीआईपी ने रणकौशल प्रताप सिंह को टिकट दिया था. रणकौशल के हलफनामे से पता चला कि वे बिहार के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं. उधर बसपा से मो. हारून और जन सुराज के सुनील कुमार ने मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया था.

लौरिया चुनाव रिजल्ट 2020

2020 के विधानसभा चुनाव में विनय बिहारी ने लगातार तीसरी जीत हासिल की थी. इस चुनाव में उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी शंभू तिवारी को हराया था. साल 2010 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कर सभी को चौंकाया था. इसके बाद 2015 और 2020 में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी.