Lauriya Chunav Result 2025: लौरिया में बीजेपी की जीत, विनय बिहारी ने VIP के रणकौशल प्रताप सिंह को हराया

Lauriya Chunav Result 2025: पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता विनय बिहारी को ही मैदान में उतारा था. उनका मुकाबला वीआईपी के धन्नासेठ प्रत्याशी रणकौशल प्रताप सिंह से था. लौरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी विनय बिहारी को जीत मिली है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:48 PM IST

Lauriya Vidhan Sabha Chunav Result 2025: लौरिया विधानसभा क्षेत्र के नतीजे घोषित हो गए हैं. यहां बीजेपी प्रत्याशी विनय बिहारी को जीत मिली है. इस सीट पर BJP ने एक बार फिर कब्जा जमा लिया है. दूसरे स्थान पर VIP उम्मीदवार रणकौशल सिंह रहे, जिन्हें 26966 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया विधानसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को वोट डाले गए थे.

इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से अपने सिटिंग विधायक विनय बिहारी को मैदान में उतारा था. वहीं महागठबंधन में यह सीट मुकेश सहनी के खाते में आई थी और वीआईपी ने रणकौशल प्रताप सिंह को टिकट दिया था. रणकौशल के हलफनामे से पता चला कि वे बिहार के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं. उधर बसपा से मो. हारून और जन सुराज के सुनील कुमार ने मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया था.

लौरिया चुनाव रिजल्ट 2020 
 2020 के विधानसभा चुनाव में विनय बिहारी ने लगातार तीसरी जीत हासिल की थी. इस चुनाव में उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी शंभू तिवारी को हराया था. साल 2010 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कर सभी को चौंकाया था. इसके बाद 2015 और 2020 में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी.

14 November 2025
16:45 PM

Lauriya Chunav Result 2025 Live: लौरिया सीट पर बीजेपी की जीत

लौरिया विधानसभा क्षेत्र के नतीजे घोषित हो गए हैं. यहां बीजेपी प्रत्याशी विनय बिहारी को जीत मिली है. इस सीट पर BJP ने एक बार फिर कब्जा जमा लिया है. दूसरे स्थान पर VIP उम्मीदवार रन कुशल सिंह रहे, जिन्हें 26966 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा.

13:45 PM

Lauriya Chunav Result 2025 LIVE: बीजेपी के विनय बिहारी 19620 वोटों से आगे

लौरिया सीट से बीजेपी के विनय बिहारी 19620 वोटों से आगे चल रहे हैं. 

बीजेपी- विनय बिहारी, 56121
VIP- रण कौशल प्रताप सिंह, 36501

10:40 AM

Lauriya Chunav Result 2025 LIVE: बीजेपी प्रत्याशी विनय बिहारी आगे

लौरिया से बीजेपी प्रत्याशी विनय बिहारी 13351 (+3272) आगे चल रहे हैं. VIP से प्रत्याशी रण कौशल प्रताप सिंह 10079 (-3272).

08:06 AM

Lauriya Chunav Result 2025 LIVE: लौरिया में मतगणना जारी

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है. राज्य के 38 जिलों के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा. लौरिया में मतगणना की जा रही है.

