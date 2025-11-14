Maharajganj Chunav Result 2025: महाराजगंज सीट पर जदयू के हेम नारायण साह का जलवा, RJD के विशाल कुमार जायसवाल को हराया

Maharajganj Chunav Result 2025: सीवान जिले के महाराजगंज विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था. इस सीट पर JD(U) कैंडिडेट हेम नारायण साह (86813) को जीत मिली. उन्होंने RJD नेता विशाल कुमार जायसवाल को 21099 मतों से हराया.
महाराजगंज चुनाव रिजल्ट 2020
2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने जदयू के हेम नारायण साह को 1,638 वोटों के अंतर से हराया था. विजय शंकर दुबे को 48,825 वोट मिले, जबकि हेम नारायण साह को 46,849 वोट मिले थे. 2015 और 2010 में इस सीट से जदयू ने परचम लहराया था.
जदयू- हेम नारायण साह- 20908
राजद- विशाल कुमार जायसवाल- 14792
सीवान जिले की महाराजगंज विधानसीट से जनता दल (यूनाइटेड) के प्रत्याशी हेम नारायण साह 1172 वोटों से आगे चल रहे हैं. इस सीट पर उनका मुख्य मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी विशाल कुमार जायसवाल से है.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है. राज्य के 38 जिलों के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा. महाराजगंज सीट पर मतगणना की जा रही है.