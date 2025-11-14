Maharajganj Chunav Result 2025: महाराजगंज सीट पर जदयू के हेम नारायण साह का जलवा, RJD के विशाल कुमार जायसवाल को हराया

Maharajganj Vidhan Sabha Chunav Result 2025: सीवान जिले के महाराजगंज विधानसभा सीट पर JD(U) कैंडिडेट हेम नारायण साह (86813) को जीत मिली. उन्होंने RJD नेता विशाल कुमार जायसवाल को 21099 मतों से हराया. महाराजगंज विधानसभा सीट पर दूसरे चरण (6 नवंबर) में मतदान हुआ था. इस सीट पर महागठबंधन से राजेडी प्रत्याशी विशाल कुमार जायसवाल चुनाव मैदान में थे. वही, NDA से जदयू प्रत्याशी हेम नारायण साह चुनावी मैदान में थे.

महाराजगंज चुनाव रिजल्ट 2020

2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने जदयू के हेम नारायण साह को 1,638 वोटों के अंतर से हराया था. विजय शंकर दुबे को 48,825 वोट मिले, जबकि हेम नारायण साह को 46,849 वोट मिले थे. 2015 और 2010 में इस सीट से जदयू ने परचम लहराया था.