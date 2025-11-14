Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3001119
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

Maharajganj Chunav Result 2025: महाराजगंज सीट पर जदयू के हेम नारायण साह का जलवा, RJD के विशाल कुमार जायसवाल को हराया

Maharajganj Chunav Result 2025: सीवान जिले के महाराजगंज विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था. इस सीट पर JD(U) कैंडिडेट हेम नारायण साह (86813) को जीत मिली. उन्होंने RJD नेता विशाल कुमार जायसवाल को 21099 मतों से हराया. 

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 15, 2025, 08:17 AM IST

Trending Photos

Maharajganj Chunav Result 2025: महाराजगंज सीट पर जदयू के हेम नारायण साह का जलवा
Maharajganj Chunav Result 2025: महाराजगंज सीट पर जदयू के हेम नारायण साह का जलवा
LIVE Blog

Maharajganj Vidhan Sabha Chunav Result 2025: सीवान जिले के महाराजगंज विधानसभा सीट पर JD(U) कैंडिडेट हेम नारायण साह (86813) को जीत मिली. उन्होंने RJD नेता विशाल कुमार जायसवाल को 21099 मतों से हराया. महाराजगंज विधानसभा सीट पर दूसरे चरण (6 नवंबर) में मतदान हुआ था. इस सीट पर महागठबंधन से राजेडी प्रत्याशी विशाल कुमार जायसवाल चुनाव मैदान में थे. वही, NDA से जदयू प्रत्याशी हेम नारायण साह चुनावी मैदान में थे. 

महाराजगंज चुनाव रिजल्ट 2020
2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने जदयू के हेम नारायण साह को 1,638 वोटों के अंतर से हराया था. विजय शंकर दुबे को  48,825 वोट मिले, जबकि हेम नारायण साह को  46,849 वोट मिले थे. 2015 और 2010 में इस सीट से जदयू ने परचम लहराया था.

Add Zee News as a Preferred Source
14 November 2025
20:30 PM

Maharajganj Chunav Result 2025 LIVE: JD(U) कैंडिडेट हेम नारायण साह की जीत

महाराजगंज विधानसभा सीट पर JD(U) कैंडिडेट हेम नारायण साह (86813) को जीत मिली. उन्होंने RJD नेता विशाल कुमार जायसवाल को 21099 मतों से हराया. 

13:33 PM

Maharajganj Chunav Result 2025 LIVE: जदयू के हेम नारायण साह आगे 

महाराजगंज विधानसभा सीट से जदयू के हेम नारायण साह 6116 वोटों से आगे हैं. 

जदयू- हेम नारायण साह- 20908
राजद- विशाल कुमार जायसवाल- 14792

10:28 AM

Maharajganj Chunav Result 2025 LIVE: JDU से हेम नारायण साह आगे

सीवान जिले की महाराजगंज विधानसीट से जनता दल (यूनाइटेड) के प्रत्याशी हेम नारायण साह 1172 वोटों से आगे चल रहे हैं. इस सीट पर उनका मुख्य मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी विशाल कुमार जायसवाल से है.

08:05 AM

Maharajganj Chunav Result 2025 LIVE: महाराजगंज सीट पर मतगणना जारी

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है. राज्य के 38 जिलों के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा. महाराजगंज सीट पर मतगणना की जा रही है.

TAGS

bihar chunav 2025Maharajganj Chunav Result 2025

Trending news

bihar chunav 2025
अब नीतीश की निष्ठा नहीं बदल पाएगी, इस कार्यकाल में NDA के होकर रह जाएंगे JDU अध्यक्ष
Jharkhand Foundation Day
झारखंड के स्थापना दिवस पर गूंजा शुभकामनाओं का स्वर, राष्ट्रपति और PM दी बधाई
bihar chunav 2025
नीतीश–मोदी की विकास छवि पर मुहर, NDA की ऐतिहासिक जीत का पूरा विश्लेषण
Ghatshila By Election Result 2025
Ghatshila Result 2025: झामुमो के सोमेश सोरेन की जीत, BJP के बाबूलाल सोरेन को हराया
bihar chunav 2025
अच्छा चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी, यात्रा निकालने राहुल गांधी आए और RJD को उड़ा ले गए!
bihar chunav 2025
जिसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गए थे राहुल गांधी, वो 'मछली' तो हाथ से फिसल गई
bihar chunav 2025
अब चुनाव रिजल्ट ने भी तय कर दिया, 'मल्लाह का बेटा' नहीं बनेगा डिप्टी सीएम!
bihar chunav 2025
कमल ने किया कमाल: 2025 में भाजपा ने दिया 2010 वाला रिजल्ट
Bihar Chunav Result 2025
रैलियों का रिपोर्ट कार्डः बिहार चुनाव में PM मोदी या CM योगी में से किसकी आई सुनामी?
bihar chunav 2025
अर्श पर या फिर फर्श पर: प्रशांत किशोर की एक बात तो सही साबित हो गई