Mahua Chunav Result 2025 Highlights: महुआ में चिराग का उम्मीदवार जीता, तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर रहे

महुआ विधानसभा चुनाव 2025: वैशाली जिले की महुआ में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का सियासी करियर दांव पर था. परिवार और पार्टी के समर्थन के बिना तेज प्रताप तो चुनाव नहीं जीत सके, अलबत्ता राजद उम्मीदवार की लुटिया भी डुबो दी. यहां एनडीए से लोजपा-रामविलास ने संजय सिंह ने जीत दर्ज की. बता दें कि यहां मुकेश रौशन के समर्थन में तेजस्वी यादव ने जनसभा तक की थी और बिना नाम लिए अपने बड़े भाई पर खूब निशाना साधा था. अगर राजद अपनी सिटिंग सीट हारती है, तो तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे. एनडीए से लोजपा-रामविलास के संजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था. इसके अलावा जन सुराज पार्टी से इंद्रजीत प्रधान, AIMIM से अमित कुमार और बसपा से रिमझिम देवी मैदान में थीं. इस सीट पर पहले फेज में 06 नवंबर को वोटिंग हुई थी.

महुआ विधानसभा चुनाव 2020:

पिछले चुनाव में यहां से राजद के मुकेश कुमार रौशन ने जेडीयू की आसमां परवीन को 13,687 वोटों के अंतर हराया था. मुकेश रौशन को 62,580 तो आसमां परवीन को 48,893 वोट हासिल हुए थे. 25,146 वोटों के साथ लोजपा के संजय सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे. जेडीयू की हार में उनका बड़ा अहम किरदार था. वहीं 2015 में राजद से गठबंधन होने के कारण नीतीश कुमार ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के पॉलिटिकल डेब्यू के लिए अपनी सिटिंग सीट छोड़ दी थी. उस चुनाव में तेज प्रताप यादव ने एनडीए समर्थित HAM प्रत्याशी रविंद्र राय को 28,155 वोटों से हराया था. हालांकि, अगले ही चुनाव में लालू यादव ने तेज प्रताप को इस सीट से हटाकर समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से चुनाव लड़वाया था.