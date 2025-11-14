Mahua Chunav Result 2025 Highlights: महुआ में चिराग का उम्मीदवार जीता, तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर रहे

Mahua Chunav Result 2025 Highlights: महुआ सीट से एनडीए से लोजपा-रामविलास ने संजय सिंह ने जीत दर्ज की है. यहां लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का सियासी करियर दांव पर था. परिवार और पार्टी के समर्थन के बिना तेज प्रताप चुनाव नहीं जीत सके और तीसरे स्थान पर आए.
Trending Photos
महुआ विधानसभा चुनाव 2025: वैशाली जिले की महुआ में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का सियासी करियर दांव पर था. परिवार और पार्टी के समर्थन के बिना तेज प्रताप तो चुनाव नहीं जीत सके, अलबत्ता राजद उम्मीदवार की लुटिया भी डुबो दी. यहां एनडीए से लोजपा-रामविलास ने संजय सिंह ने जीत दर्ज की. बता दें कि यहां मुकेश रौशन के समर्थन में तेजस्वी यादव ने जनसभा तक की थी और बिना नाम लिए अपने बड़े भाई पर खूब निशाना साधा था. अगर राजद अपनी सिटिंग सीट हारती है, तो तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे. एनडीए से लोजपा-रामविलास के संजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था. इसके अलावा जन सुराज पार्टी से इंद्रजीत प्रधान, AIMIM से अमित कुमार और बसपा से रिमझिम देवी मैदान में थीं. इस सीट पर पहले फेज में 06 नवंबर को वोटिंग हुई थी.
महुआ विधानसभा चुनाव 2020:
पिछले चुनाव में यहां से राजद के मुकेश कुमार रौशन ने जेडीयू की आसमां परवीन को 13,687 वोटों के अंतर हराया था. मुकेश रौशन को 62,580 तो आसमां परवीन को 48,893 वोट हासिल हुए थे. 25,146 वोटों के साथ लोजपा के संजय सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे. जेडीयू की हार में उनका बड़ा अहम किरदार था. वहीं 2015 में राजद से गठबंधन होने के कारण नीतीश कुमार ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के पॉलिटिकल डेब्यू के लिए अपनी सिटिंग सीट छोड़ दी थी. उस चुनाव में तेज प्रताप यादव ने एनडीए समर्थित HAM प्रत्याशी रविंद्र राय को 28,155 वोटों से हराया था. हालांकि, अगले ही चुनाव में लालू यादव ने तेज प्रताप को इस सीट से हटाकर समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से चुनाव लड़वाया था.
Mahua Chunav Result 2025: एनडीए प्रत्याशी ने 44 हजार से ज्यादा वोटों से मुकाबला जीता
एनडीए- संजय सिंह (लोजपा-आर)- 87,641 वोट
महागठबंधन- मुकेश रौशन (राजद)- 42,644
जेजेडी- तेजप्रताप यादव- 35,703 वोट
Mahua Chunav Result 2025: रुझानों में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा
एनडीए- संजय सिंह (लोजपा-आर)- 38,102 वोट
महागठबंधन- मुकेश रौशन (राजद)- 21,041
जेजेडी- तेजप्रताप यादव- 12,061 वोट
AIMIM- अमित कुमार- 9,619 वोट
Mahua Chunav Result 2025: रुझानों में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा
महुआ से एनडीए प्रत्याशी संजय सिंह 1409 वोट से आगे निकले
संजय सिंह (लोजपा-आर)- 3536
मुकेश रौशन (राजद)- 2127
तेजप्रताप (जेजेडी)- 681
Mahua Chunav Result 2025: रुझानों में तेज प्रताप यादव और मुकेश रौशन के बीच कड़ा मुकाबला
महुआ सीट पर जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और राजद प्रत्याशी मुकेश रौशन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. यहां कभी तेज प्रताप यादव आगे निकल जाते हैं, तो अगले ही राउंड में मुकेश रौशन लीड ले लेते हैं. रुझानों के हिसाब से मामला काफी टाइट नजर आ रहा है.
Mahua Chunav Result 2025: शुरुआती रुझानों में तेज प्रताप यादव आगे निकले
महुआ सीट पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है. शुरुआती रुझानों में लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वह आगे निकल चुके हैं.
Mahua Chunav Result 2025: शुरुआती रुझानों में तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे
महुआ सीट पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है. शुरुआती रुझानों में लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं.
मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, पूरी तस्वीर साफ होती जाएगी.
Mahua Chunav Result 2025: इस बार किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला?
महागठबंधन- मुकेश कुमार रौशन (राजद)
एनडीए- संजय कुमार सिंह (लोजपा-रामविलास)
JJD- तेज प्रताप यादव
जन सुराज- इंद्रजीत प्रधान
AIMIM- अमित कुमार
बसपा- रिमझिम देवी