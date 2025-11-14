Maner Chunav Result 2025: NDA की आंधी में मनेर में भाई वीरेंद्र ने जलाए रखी RJD के 'लालटेन' की लौ

मनेर विधानसभा चुनाव 2025: पटना जिले की मनेर विधानसभा सीट पर चार बार के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर से राजद की लालटेन की लौ को बरकरार रखा. वे राजद अध्यक्ष लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं. उनके खिलाफ एनडीए की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के जितेंद्र यादव चुनाव मैदान में थे. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के संदीप कुमार सिंह और तेज प्रताप यादव की जेजेडी से शंकर कुमार भी चुनावी मैदान में थे. इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था.

मनेर विधानसभा चुनाव 2020:

मनेर सीट से भाई वीरेंद्र चार बार विधायक रहे हैं. उनके अलावा इस सीट पर एक से अधिक बार चुने गए नेताओं में श्रीकांत निराला चार बार, राम नगीना यादव तीन बार और राजमति देवी दो बार विधायक रही हैं. पिछले चुनाव में भाई वीरेंद्र ने बीजेपी के निखिल आनंद को 32,164 वोटों के अंतर से हराया था.