Maner Chunav Result 2025: NDA की आंधी में मनेर में भाई वीरेंद्र ने जलाए रखी RJD के 'लालटेन' की लौ

Maner Chunav Result 2025: मनेर के सिटिंग विधायक और राजद उम्मीदवार भाई वीरेंद्र एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल की. उन्होंने एनडीए समर्थित लोजपा-रामविलास प्रत्याशी जितेंद्र यादव को 20 हजार से ज्यादा मतों के अंतर से हराया. जन सुराज से संदीप कुमार सिंह और जेजेडी से शंकर कुमार कुछ खास नुकसान नहीं कर पाए.
मनेर विधानसभा चुनाव 2025: पटना जिले की मनेर विधानसभा सीट पर चार बार के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर से राजद की लालटेन की लौ को बरकरार रखा. वे राजद अध्यक्ष लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं. उनके खिलाफ एनडीए की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के जितेंद्र यादव चुनाव मैदान में थे. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के संदीप कुमार सिंह और तेज प्रताप यादव की जेजेडी से शंकर कुमार भी चुनावी मैदान में थे. इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था.
मनेर विधानसभा चुनाव 2020:
मनेर सीट से भाई वीरेंद्र चार बार विधायक रहे हैं. उनके अलावा इस सीट पर एक से अधिक बार चुने गए नेताओं में श्रीकांत निराला चार बार, राम नगीना यादव तीन बार और राजमति देवी दो बार विधायक रही हैं. पिछले चुनाव में भाई वीरेंद्र ने बीजेपी के निखिल आनंद को 32,164 वोटों के अंतर से हराया था.
Maner Chunav Result 2025: पहले राउंड में भाई वीरेंद्र को बड़ी बढ़त
एनडीए- जितेंद्र यादव (लोजपा-रामविलास)- 1835 वोट
महागठबंधन- भाई वीरेंद्र (राजद)- 4169 वोट
जन सुराज- संदीप कुमार सिंह- 37 वोट
JJD- शंकर कुमार- 329 वोट
Maner Chunav Result 2025: इस बार किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला?
एनडीए- जितेंद्र यादव (लोजपा-रामविलास)
महागठबंधन- भाई वीरेंद्र (राजद)
जन सुराज- संदीप कुमार सिंह
JJD- शंकर कुमार