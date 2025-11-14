Munger Chunav Result 2025: मुंगेर सीट से बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय की जीत, RJD प्रत्याशी की हार

Munger Vidhan Sabha Chunav 2025: मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के नतीजे सामने आ चुके हैं. इस सीट से कुमार प्रणय ने जीत हासिल की है. इस सीट पर BJP ने एक बार फिर अपना कब्जा जमा लिया है. दूसरे नवंबर पर RJD उम्मीदवार अविनाश कुमार विद्यार्थी हैं, जिन्हें 18750 वोटों के अंतर से हार मिली है. मुंगेर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार कुमार प्रणव का सामना राजद के प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी से था. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. वहीं बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया.

मुंगेर चुनाव रिजल्ट 2020

मुंगेर विधानसभा सीट पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा बेहद रोमांचक रहा था. यहां से बीजेपी के उम्मीदवार कुमार प्रणव ने राजद के प्रत्याशी को केवल 1,244 वोटों के बेहद कम अंतर से हराकर एक सनसनीखेज जीत दर्ज की थी. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार प्रणव कुमार ने इस कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी. उन्हें कुल 75,573 वोट मिले थे. राजद के प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी इस बेहद कम अंतर से हार गए. उन्हें 74,329 वोट प्राप्त हुए.