Munger Chunav Result 2025: मुंगेर सीट से बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय की जीत, RJD प्रत्याशी की हार

Munger Chunav Result 2025: मुंगेर विधानसभा सीट पर 6 नवंबर को मतदान हुआ था. बीजेपी ने कुमार प्रणव को और आरजेडी ने अविनाश कुमार पर भरोसा जताया था. इस सीट से कुमार प्रणय ने जीत हासिल की है. 

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:31 PM IST

Munger Vidhan Sabha Chunav 2025: मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के नतीजे सामने आ चुके हैं. इस सीट से कुमार प्रणय ने जीत हासिल की है. इस सीट पर BJP ने एक बार फिर अपना कब्जा जमा लिया है. दूसरे नवंबर पर RJD उम्मीदवार अविनाश कुमार विद्यार्थी हैं, जिन्हें 18750 वोटों के अंतर से हार मिली है. मुंगेर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार कुमार प्रणव का सामना राजद के प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी से था. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. वहीं बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया.

मुंगेर चुनाव रिजल्ट 2020
मुंगेर विधानसभा सीट पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा बेहद रोमांचक रहा था. यहां से बीजेपी के उम्मीदवार कुमार प्रणव ने राजद के प्रत्याशी को केवल 1,244 वोटों के बेहद कम अंतर से हराकर एक सनसनीखेज जीत दर्ज की थी. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार प्रणव कुमार ने इस कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी. उन्हें कुल 75,573 वोट मिले थे. राजद के प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी इस बेहद कम अंतर से हार गए. उन्हें 74,329 वोट प्राप्त हुए.

14 November 2025
18:27 PM

Munger Chunav Result 2025 LIVE: मुंगेर विधानसभा पर बीजेपी की जीत

मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के नतीजे सामने आ चुके हैं. इस सीट से कुमार प्रणय ने जीत हासिल की है. इस सीट पर BJP ने एक बार फिर अपना कब्जा जमा लिया है. दूसरे नवंबर पर RJD उम्मीदवार अविनाश कुमार विद्यार्थी हैं, जिन्हें 18750 वोटों के अंतर से हार मिली है.

13:48 PM

Munger Chunav Result 2025 LIVE: बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय 12575 वोटों से आगे

मुंगेर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय 12575 वोटों से आगे चल रहे हैं. 

बीजेपी- कुमार प्रणय, 44076
राजद- अविनाश कुमार विद्यार्थी, 31501

10:47 AM

Munger Chunav Result 2025 LIVE: बीजेपी से कुमार प्रणय आगे 

मुंगेर में बीजेपी से कुमार प्रणय 11861 (+5046) वोटों से आगे चल रहे हैं. राजद से अविनाश कुमार विद्यार्थी 6815 (-5046) पीछे चल रहे हैं. 

08:07 AM

Munger Chunav Result 2025 LIVE: मुंगेर सीट पर मतगणना जारी

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है. राज्य के 38 जिलों के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा. मुंगेर सीट पर मतगणना की जा रही है.

