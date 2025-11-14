Narkatiaganj Chunav Result 2025 LIVE: नरकटियागंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार पांडे ने आरजेडी उम्मीदवार दीपक यादव को छोड़ा पीछे

Narkatiaganj Vidhan Sabha Chunav Result 2025: पश्चिम चंपारण की नरकटियागंज सीट पर बीजेपी के संजय कुमार पांडे ने जीत हासिल की है. उन्हें 100044 वोट मिले हैं. संजय कुमार पांडे ने इस सीट पर राजद उम्मीदवार दीपक कुमार को 26458 वोटों के अंतर से हराया है. नरकटियागंज विधानसभा सीट पर एनडीए से बीजेपी ने सिटिंग विधायक रश्मि वर्मा का टिकट काटकर संजय कुमार पांडेय को मैदान में उतारा था. वहीं महागठबंधन में राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे. राजद के दीपक यादव और कांग्रेस से शाश्वत केदार मैदान में थे. जन सुराज के मो. वसीउल्लाह और बसपा के मो. मोतिउर रहमान ने मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया था. बीजेपी से संजय कुमार पांडेय 26458 वोटों से आगे चल रहे हैं.

नरकटियागंज चुनाव रिजल्ट 2020

पिछले चुनाव में बीजेपी की रश्मि वर्मा ने कांग्रेस के सिटिंग विधायक विनय वर्मा 21 हजार 134 वोटों के भारी अंतर से हराया था. वहीं इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस का गठन साल 2008 के परिसीमन में हुआ था. इसके बाद से अबतक यहां 2010, 2014 (उपचुनाव), 2015 और 2020 में चार चुनावों में वोट डाले जा चुके हैं. इन चार में से तीन चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है.