Narkatiaganj Chunav Result 2025 LIVE: नरकटियागंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार पांडे ने आरजेडी उम्मीदवार दीपक यादव को छोड़ा पीछे

Narkatiaganj Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दो चरणों में हुई वोटिंग के बाद नतीजे सामने आ गए हैं. पश्चिम चंपारण की नरकटियागंज सीट से BJP के संजय पांडे को जीत मिली है.
Narkatiaganj Vidhan Sabha Chunav Result 2025: पश्चिम चंपारण की नरकटियागंज सीट पर बीजेपी के संजय कुमार पांडे ने जीत हासिल की है. उन्हें 100044 वोट मिले हैं. संजय कुमार पांडे ने इस सीट पर राजद उम्मीदवार दीपक कुमार को 26458 वोटों के अंतर से हराया है. नरकटियागंज विधानसभा सीट पर एनडीए से बीजेपी ने सिटिंग विधायक रश्मि वर्मा का टिकट काटकर संजय कुमार पांडेय को मैदान में उतारा था. वहीं महागठबंधन में राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे. राजद के दीपक यादव और कांग्रेस से शाश्वत केदार मैदान में थे. जन सुराज के मो. वसीउल्लाह और बसपा के मो. मोतिउर रहमान ने मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया था. बीजेपी से संजय कुमार पांडेय 26458 वोटों से आगे चल रहे हैं.
नरकटियागंज चुनाव रिजल्ट 2020
पिछले चुनाव में बीजेपी की रश्मि वर्मा ने कांग्रेस के सिटिंग विधायक विनय वर्मा 21 हजार 134 वोटों के भारी अंतर से हराया था. वहीं इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस का गठन साल 2008 के परिसीमन में हुआ था. इसके बाद से अबतक यहां 2010, 2014 (उपचुनाव), 2015 और 2020 में चार चुनावों में वोट डाले जा चुके हैं. इन चार में से तीन चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है.
Narkatiaganj Chunav Result 2025 LIVE: नरकटियागंज सीट पर बीजेपी को मिली जीत
नरकटियागंज सीट पर बीजेपी के संजय कुमार पांडे ने जीत हासिल की है. उन्हें 100044 वोट मिले हैं. संजय कुमार पांडे ने इस सीट पर राजद उम्मीदवार दीपक कुमार को 26458 वोटों के अंतर से हराया है.
Narkatiaganj Chunav Result 2025 LIVE: बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार पांडे आगे
नरकटियागंज से बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार पांडे 12087 वोटों से आगे चल रहे हैं.
बीजेपी- संजय कुमार पांडे- 54872 आरजेडी-
राजद- दीपक यादव- 42785
कांग्रेस- शाश्वत केदार- 2445
Narkatiaganj Chunav Result 2025 LIVE: बीजेपी से संजय कुमार पांडे आगे
नरकटियागंज सीट पर बीजेपी से संजय कुमार पांडे आगे चल रहे हैं. दीपक यादव को पीछे छोड़ दिया है.
Narkatiaganj Chunav Result 2025 LIVE: नरकटियागंज से राजद के लिए खुशखबरी
RJD से दीपक यादव 542 वोटों से आगे चल रहे हैं. बीजेपी से संजय कुमार पांडे पीछे चल रहे हैं.
Narkatiaganj Chunav Result 2025 LIVE: भाजपा से संजय पांडेय 508 वोट से आगे
संजय पांडेय- भाजपा, 3694
दीपक यादव- राजद, 3186
शाश्वत केदार-कांग्रेस, 170
Narkatiaganj Chunav Result 2025 LIVE: नरकटियागंज सीट पर पोस्टल बैलेट की गिनती
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है. राज्य के 38 जिलों के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा. नरकटियागंज सीट पर पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है.