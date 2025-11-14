Nautan Chunav Result 2025: नौतन सीट पर बीजेपी की जीत, नारायण प्रसाद ने कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार को दी पटखनी

Nautan Vidhan Sabha Chunav Result 2025: पश्चिम चंपारण के नौतन विधानसभा क्षेत्र के नतीजे सामने आ गए हैं. इस सीट पर बीजेपी से नारायण प्रसाद ने जीत (101952) हासिल की है. BJP ने एक बार फिर इस सीट पर कब्जा जमा लिया है. कांग्रेस उम्मीदवार अमित कुमार को 22072 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है. यहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुआ था. एनडीए की ओर से बीजेपी के नारायण प्रसाद का मुकाबला महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार अमित कुमार से था. इसके अलावा जन सुराज से संतोष चौधरी और जनशक्ति जनता दल से अजीत कुमार साह भी मैदान में थे.

नौतन चुनाव रिजल्ट 2020

यह सीट नारायण प्रसाद का अभेद्य किला मानी जाती है. पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के शेख मोहम्मद कमरान को 25,896 वोटों से हराया था. पहले 2015 में जेडीयू के बद्रीनाथ प्रसाद महतो को 14 हजार से ज्यादा वोटों से मात दी थी. साल 2009 में हुए उपचुनाव में उन्होंने बसपा की टिकट पर जीत हासिल करके सभी को चौंका दिया था. हालांकि, 2010 में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा था.