Nautan Chunav Result 2025: नौतन सीट पर बीजेपी की जीत, नारायण प्रसाद ने कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार को दी पटखनी

Nautan Chunav Result 2025: नौतन विधानसभा सीट पर बीजेपी से नारायण प्रसाद को जीत मिली है. BJP ने एक बार फिर इस सीट पर कब्जा जमा लिया है. कांग्रेस उम्मीदवार अमित कुमार को 22072 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है.
Trending Photos
Nautan Vidhan Sabha Chunav Result 2025: पश्चिम चंपारण के नौतन विधानसभा क्षेत्र के नतीजे सामने आ गए हैं. इस सीट पर बीजेपी से नारायण प्रसाद ने जीत (101952) हासिल की है. BJP ने एक बार फिर इस सीट पर कब्जा जमा लिया है. कांग्रेस उम्मीदवार अमित कुमार को 22072 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है. यहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुआ था. एनडीए की ओर से बीजेपी के नारायण प्रसाद का मुकाबला महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार अमित कुमार से था. इसके अलावा जन सुराज से संतोष चौधरी और जनशक्ति जनता दल से अजीत कुमार साह भी मैदान में थे.
नौतन चुनाव रिजल्ट 2020
यह सीट नारायण प्रसाद का अभेद्य किला मानी जाती है. पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के शेख मोहम्मद कमरान को 25,896 वोटों से हराया था. पहले 2015 में जेडीयू के बद्रीनाथ प्रसाद महतो को 14 हजार से ज्यादा वोटों से मात दी थी. साल 2009 में हुए उपचुनाव में उन्होंने बसपा की टिकट पर जीत हासिल करके सभी को चौंका दिया था. हालांकि, 2010 में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा था.
Nautan Chunav Result 2025: नौतन विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत
नौतन विधानसभा क्षेत्र के नतीजे सामने आ गए हैं. इस सीट पर बीजेपी से नारायण प्रसाद ने जीत (101952) हासिल की है. BJP ने एक बार फिर इस सीट पर कब्जा जमा लिया है. कांग्रेस उम्मीदवार अमित कुमार को 22072 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है.
Nautan Chunav Result 2025 LIVE: बीजेपी प्रत्याशी नारायण प्रसाद 11973 वोटों से आगे
नौतन विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नारायण प्रसाद 11973 वोटों से आगे चल रहे हैं.
बीजेपी: नारायण प्रसाद- 39115
कांग्रेस: अमित कुमार- 27142
Nautan Chunav Result 2025 LIVE: बीजेपी प्रत्याशी नारायण प्रसाद आगे
नौतन से बीजेपी प्रत्याशी नारायण प्रसाद 97 वोटों से आगे चल रहे हैं. कांग्रेस से अमित कुमार को 2865 वोट मिले हैं.
Nautan Chunav Result 2025 LIVE: नौतन सीट पर मतगणना जारी
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है. राज्य के 38 जिलों के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा. नौतन सीट पर मतगणना की जा रही है.