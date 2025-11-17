Bihar Government Formation News Live: शपथ ग्रहण से पहले तक अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे नीतीश कुमार

Bihar Government Formation Live Updates: बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. जानकारी के मुताबिक, 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस बार राजभवन की जगह पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन दिख सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं. वहीं इसको लेकर पुलिस-प्रशासन हरकत में आ गया है. जिला प्रशासन ने प्रारंभिक तैयारी भी शुरू कर दी है. जिला प्रशासन ने 17 नवंबर से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में किसी के भी इंट्री पर रोक लगा दी है.

