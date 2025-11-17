Bihar Government Formation News Live: शपथ ग्रहण से पहले तक अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे नीतीश कुमार

Bihar Government Formation Live Updates: बिहार में प्रचंड बहुमत के बाद नीतीश कुमार की नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं. 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा, जहां पीएम मोदी सहित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं.
Trending Photos
Bihar Government Formation Live Updates: बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. जानकारी के मुताबिक, 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस बार राजभवन की जगह पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन दिख सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं. वहीं इसको लेकर पुलिस-प्रशासन हरकत में आ गया है. जिला प्रशासन ने प्रारंभिक तैयारी भी शुरू कर दी है. जिला प्रशासन ने 17 नवंबर से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में किसी के भी इंट्री पर रोक लगा दी है.
Bihar Government Formation News Live: गांधी मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. इसे लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है. पटना के डीएम, एसएसपी समेत अन्य आला अधिकारियों ने आज गांधी मैदान में बैठक की, जिसमें विधि-व्यवस्था सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए.
सूत्रों के मुताबिक, 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है. कार्यक्रम के दिन आम जनता की गाड़ियों का गांधी मैदान की ओर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और ट्रैफिक रूट को डायवर्ट किया जाएगा. वहीं, गांधी मैदान में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी.
Bihar Government Formation News Live: राजद पर संतोष सुमन का तंज
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एनडीए में उनकी पार्टी लंबे समय से सहयोगी है, तो यह एनडीए के ही नेतृत्व को तय करना है कि उनकी पार्टी को कैबिनेट में कितनी जगह देनी है. संतोष सुमन ने यह भी कहा कि यदि उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है, फिर भी वह और उनकी पार्टी सहर्ष लोगों की सेवा में बनी रहेगी. राष्ट्रीय जनता दल पर कटाक्ष करते हुए संतोष सुमन ने कहा कि जिस दल के नेता खुद मुख्यमंत्री बनना तय कर लें और लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं करने लगें, तो यह बताता है कि उनका अहंकार किस स्तर पर है. उनके अहंकार के कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है.
Bihar Government Formation News Live: जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बयान
जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि आज मंत्रिमंडल भंग कर दिया गया है और जल्द ही नया मंत्रिमंडल का गठन होगा. हम शुरू से ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई जगह खाली नहीं है. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह वाकई बेहद दुखद और पीड़ादायक होता है जब किसी का परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच जाता है.
Bihar Government Formation News Live: भाजपा के विजयी उम्मीदवार नितिन नबीन का बयान
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विजयी उम्मीदवार नितिन नबीन ने कहा, चुनाव के बाद किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अंतिम कैबिनेट बैठक करना आम बात है और नियमानुसार नीतीश कुमार ऐसा करेंगे. इसके बाद कल से नई सरकार बनाने का काम शुरू हो जाएगा.
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर उन्होंने कहा कि साफ दिख रहा है कि लालू यादव ने अपने परिवार में राजनीति को जितनी जगह दी, उसका ही नकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है. आज न परिवार और न ही पार्टी, दोनों ही लालू यादव के नियंत्रण में नहीं हैं. तेजस्वी यादव परिवार और पार्टी की आवाज दबा रहे हैं. चुनावी हार के लिए कौन ज़िम्मेदार है, यह सवाल उठ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने अहंकार के चलते इसे दबाना चाहते हैं.
Bihar Government Formation News Live: सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद बने कार्यवाहक मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया. इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी राज्यपाल से की है. राज्यपाल ने सरकार के गठन तक नीतीश कुमार से कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा. इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने आवास पर लौट गए हैं.
Bihar Government Formation News Live: RJD की हार की समीक्षा करेंगे आज तेजस्वी यादव
RJD के सभी विधायक और विधानसभा उम्मीदवार आज तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक के लिए बुलाए गए हैं. यह महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 2 बजे एक पोलो रोड स्थित आवास पर होगी, जहां पार्टी बिहार चुनाव में मिली करारी हार की गहराई से समीक्षा करेगी.