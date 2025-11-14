Patna Sahib Chunav Result 2025 Highlights: बीजेपी के रत्नेश कुमार ने करीब 39 हजार वोटों से कांग्रेस शशांत शेखर को हराया

Patna Sahib Chunav Result 2025: पटना साहिब विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार नंद किशोर यादव का टिकट काटकर रत्नेश कुमार को मैदान में उतारा था. उनका मुकाबला महागठबंधन से कांग्रेस के शशांत शेखर से था. इस लड़ाई में रत्नेश कुमार विजेता घोषित हुए.
पटना साहिब विधानसभा चुनाव 2025: पटना साहिब सीट से बीजेपी के रत्नेश कुमार ने कांग्रेस शशांत शेखर को करीब 39 हजार वोटों से शिकस्त दी है. बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष नंदकिशोर यादव इस सीट से लगातार सात बार जीत दर्ज कर चुके हैं. इसके बावजूद बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काटकर रत्नेश कुमार महतो को अपना उम्मीदवार बनाया. उनकी टक्कर महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी शशांत शेखर के अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज से विनीता मिश्रा और तेज प्रताप यादव की जेजेडी से मीनू कुमारी मैदान में थीं. यहां पहले चरण में 06 नवंबर को मतदान हुआ था.
पटना साहिब विधानसभा चुनाव 2020:
इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने सबसे अधिक सात बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले जनसंघ के रामदेव महतो तीन बार, कांग्रेस की जोहरा कलीम और शरद कुमार जैन दो-दो बार विधायक रह चुके हैं. पिछले चुनाव में नंदकिशोर यादव ने कांग्रेस के प्रवीण सिंह को शिकस्त दी थी. नंद किशोर यादव को 97,582 तो वहीं प्रवीण सिंह को 79,301 वोट मिले थे. तीसरे नंबर पर वोटरों ने NOTA का बटन दबाया था. 2015 में लालू और नीतीश का गठबंधन भी नंद किशोर यादव को रोक नहीं सका था. हालांकि, उनकी जीत का मार्जिन जरूर कम हो गया था. उस चुनाव में नंदकिशोर यादव ने राजद के संतोष मेहता को 3 हजार से भी कम वोटों से हराया था.
Patna Sahib Chunav Result 2025: पटना साहिब में रत्नेश कुमार की बड़ी जीत
एनडीए- रत्नेश कुमार (बीजेपी)- 1,30,366 वोट मिले
महागठबंधन- शशांत शेखर (कांग्रेस)- 91,466 वोट मिले
जन सुराज- विनीता मिश्रा- 5,263 वोट मिले
Patna Sahib Chunav Result 2025: 30 में से 18 राउंड की गिनती पूरी
एनडीए- रत्नेश कुमार (बीजेपी)- 74,662 वोट मिले
महागठबंधन- शशांत शेखर (कांग्रेस)- 56,735 वोट मिले
जन सुराज- विनीता मिश्रा- 3,253 वोट मिले
Patna Sahib Chunav Result 2025: पहले चरण में कांग्रेस प्रत्याशी आगे निकला
पटना साहिब में बीजेपी को प्रत्याशी बदलना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है. यहां पहले राउंड की काउटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी शशांत शेखर आगे निकल चुके हैं.
शशांत शेखर (कांग्रेस)- 5369
रत्नेश कुमार (बीजेपी)- 1371
Patna Sahib Chunav Result 2025: इस बार किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला?
एनडीए- रत्नेश कुमार (बीजेपी)
महागठबंधन- शशांत शेखर (कांग्रेस)
जन सुराज- विनीता मिश्रा
जेजेडी- मीनू कुमारी
