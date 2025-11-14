Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3001150
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Patna Sahib Chunav Result 2025 Highlights: बीजेपी के रत्नेश कुमार ने करीब 39 हजार वोटों से कांग्रेस शशांत शेखर को हराया

Patna Sahib Chunav Result 2025: पटना साहिब विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार नंद किशोर यादव का टिकट काटकर रत्नेश कुमार को मैदान में उतारा था. उनका मुकाबला महागठबंधन से कांग्रेस के शशांत शेखर से था. इस लड़ाई में रत्नेश कुमार विजेता घोषित हुए.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:31 PM IST

Trending Photos

पटना साहिब चुनाव रिजल्ट 2025
पटना साहिब चुनाव रिजल्ट 2025
LIVE Blog

पटना साहिब विधानसभा चुनाव 2025: पटना साहिब सीट से बीजेपी के रत्नेश कुमार ने कांग्रेस शशांत शेखर को करीब 39 हजार वोटों से शिकस्त दी है. बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष नंदकिशोर यादव इस सीट से लगातार सात बार जीत दर्ज कर चुके हैं. इसके बावजूद बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काटकर रत्नेश कुमार महतो को अपना उम्मीदवार बनाया. उनकी टक्कर महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी शशांत शेखर के अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज से विनीता मिश्रा और तेज प्रताप यादव की जेजेडी से मीनू कुमारी मैदान में थीं. यहां पहले चरण में 06 नवंबर को मतदान हुआ था. 

पटना साहिब विधानसभा चुनाव 2020: 

इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने सबसे अधिक सात बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले जनसंघ के रामदेव महतो तीन बार, कांग्रेस की जोहरा कलीम और शरद कुमार जैन दो-दो बार विधायक रह चुके हैं. पिछले चुनाव में नंदकिशोर यादव ने कांग्रेस के प्रवीण सिंह को शिकस्त दी थी. नंद किशोर यादव को 97,582 तो वहीं प्रवीण सिंह को 79,301 वोट मिले थे. तीसरे नंबर पर वोटरों ने NOTA का बटन दबाया था. 2015 में लालू और नीतीश का गठबंधन भी नंद किशोर यादव को रोक नहीं सका था. हालांकि, उनकी जीत का मार्जिन जरूर कम हो गया था. उस चुनाव में नंदकिशोर यादव ने राजद के संतोष मेहता को 3 हजार से भी कम वोटों से हराया था.

Add Zee News as a Preferred Source
14 November 2025
19:31 PM

Patna Sahib Chunav Result 2025: पटना साहिब में रत्नेश कुमार की बड़ी जीत

एनडीए- रत्नेश कुमार (बीजेपी)- 1,30,366 वोट मिले
महागठबंधन- शशांत शेखर (कांग्रेस)- 91,466 वोट मिले
जन सुराज- विनीता मिश्रा- 5,263 वोट मिले

13:55 PM

Patna Sahib Chunav Result 2025: 30 में से 18 राउंड की गिनती पूरी

एनडीए- रत्नेश कुमार (बीजेपी)- 74,662 वोट मिले
महागठबंधन- शशांत शेखर (कांग्रेस)- 56,735 वोट मिले
जन सुराज- विनीता मिश्रा- 3,253 वोट मिले

06:47 AM

Patna Sahib Chunav Result 2025: पहले चरण में कांग्रेस प्रत्याशी आगे निकला

पटना साहिब में बीजेपी को प्रत्याशी बदलना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है. यहां पहले राउंड की काउटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी शशांत शेखर आगे निकल चुके हैं.
शशांत शेखर (कांग्रेस)- 5369
रत्नेश कुमार (बीजेपी)- 1371 

06:47 AM

Patna Sahib Chunav Result 2025: इस बार किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला?

एनडीए- रत्नेश कुमार (बीजेपी) 
महागठबंधन- शशांत शेखर (कांग्रेस) 
जन सुराज- विनीता मिश्रा
जेजेडी- मीनू कुमारी

06:44 AM

Patna Sahib Chunav Result 2025: इस बार किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला?

एनडीए- रत्नेश कुमार (बीजेपी) 
महागठबंधन- शशांत शेखर (कांग्रेस) 
जन सुराज- विनीता मिश्रा
जेजेडी- मीनू कुमारी

TAGS

bihar chunav 2025Patna Sahib Chunav Result 2025

Trending news

bihar chunav 2025
अच्छा चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी, यात्रा निकालने राहुल गांधी आए और RJD को उड़ा ले गए!
bihar chunav 2025
जिसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गए थे राहुल गांधी, वो 'मछली' तो हाथ से फिसल गई
bihar chunav 2025
अब चुनाव रिजल्ट ने भी तय कर दिया, 'मल्लाह का बेटा' नहीं बनेगा डिप्टी सीएम!
bihar chunav 2025
कमल ने किया कमाल: 2025 में भाजपा ने दिया 2010 वाला रिजल्ट
Bihar Chunav Result 2025
रैलियों का रिपोर्ट कार्डः बिहार चुनाव में PM मोदी या CM योगी में से किसकी आई सुनामी?
bihar chunav 2025
अर्श पर या फिर फर्श पर: प्रशांत किशोर की एक बात तो सही साबित हो गई
bihar chunav 2025
बुझ गई लालटेन, डूब गई नाव! हाथ का सहारा भी नहीं आया काम, बिहार में आई ये कैसी आंधी?
bihar chunav 2025
दावा तो CM बनने का लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पा रहे तेजस्वी यादव
Bihar chunav results 2025
नीतीश के बिना भी सरकार बनाने की स्थिति में BJP, इतना बड़ा रिस्क लेंगे मोदी-शाह?
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव रुझानों पर राजद का बड़ा आरोप, कहा- परिणाम ईवीएम की सुनामी जैसे