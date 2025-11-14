Patna Sahib Chunav Result 2025 Highlights: बीजेपी के रत्नेश कुमार ने करीब 39 हजार वोटों से कांग्रेस शशांत शेखर को हराया

पटना साहिब विधानसभा चुनाव 2025: पटना साहिब सीट से बीजेपी के रत्नेश कुमार ने कांग्रेस शशांत शेखर को करीब 39 हजार वोटों से शिकस्त दी है. बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष नंदकिशोर यादव इस सीट से लगातार सात बार जीत दर्ज कर चुके हैं. इसके बावजूद बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काटकर रत्नेश कुमार महतो को अपना उम्मीदवार बनाया. उनकी टक्कर महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी शशांत शेखर के अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज से विनीता मिश्रा और तेज प्रताप यादव की जेजेडी से मीनू कुमारी मैदान में थीं. यहां पहले चरण में 06 नवंबर को मतदान हुआ था.

पटना साहिब विधानसभा चुनाव 2020:

इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने सबसे अधिक सात बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले जनसंघ के रामदेव महतो तीन बार, कांग्रेस की जोहरा कलीम और शरद कुमार जैन दो-दो बार विधायक रह चुके हैं. पिछले चुनाव में नंदकिशोर यादव ने कांग्रेस के प्रवीण सिंह को शिकस्त दी थी. नंद किशोर यादव को 97,582 तो वहीं प्रवीण सिंह को 79,301 वोट मिले थे. तीसरे नंबर पर वोटरों ने NOTA का बटन दबाया था. 2015 में लालू और नीतीश का गठबंधन भी नंद किशोर यादव को रोक नहीं सका था. हालांकि, उनकी जीत का मार्जिन जरूर कम हो गया था. उस चुनाव में नंदकिशोर यादव ने राजद के संतोष मेहता को 3 हजार से भी कम वोटों से हराया था.