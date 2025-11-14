Phulparas Result 2025 Highlights: जदयू से शीला कुमारी ने जीत की अपने नाम, कांग्रेस के सुबोध मंडल को 14099 वोट से हराया

Phulparas Vidhan Sabha Chunav 2025: फुलपरास विधानसभा मधुबनी जिले में है और यहां अब तक 18 चुनाव हो चुके हैं. किसी पार्टी का स्थायी प्रभाव नहीं रहा. यहां पर 2010 से जदयू लगातार जीत रही है. यह इलाका खेती पर निर्भर है और रोजगार की कमी से लोग पलायन करते हैं.
Phulparas Vidhan Sabha Chunav 2025: जदयू से शीला कुमारी ने जीत की अपने नाम कर ली है, बता दें कि उन्होंने कांग्रेस के सुबोध मंडल को 14099 वोट से हराया. फुलपरास विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है. आपको बता दें ये सीट जिला मधुबनी में आती है. जदयू से शीला कुमारी ने जीत की अपने नाम, कांग्रेस के सुबोध मंडल को 14099 वोट से हराया
फुलपरास विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2020
फुलपरास विधानसभा सीट से जदयू की तरफ से शीला कुमारी चुनावी मैदान में थीं और उन्होंने ये विधानसभा का ये चुनाव 75116 वोटों से अपने नाम कर लिया था. बता दें कि इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कृपानाथ पाठक थे जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे. इस क्षेत्र में कुल 3,25,217 मतदाता थे.
फुलपरास चुनाव Result 2025 LIVE: जदयू प्रत्याशी शीला कुमारी को अबतक 30942 वोट मिल चुके हैं और वह अपने प्रतिद्वंदी से 3266 से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं.
फुलपरास चुनाव Result 2025 LIVE: फुलपरास से कांग्रेस के सुबोध मंडल आगे चल रहे हैं, वहीं जदयू की पूर्व मंत्री शीला कुमारी अभी पीछे हैं.