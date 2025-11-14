Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3001191
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

Phulparas Result 2025 Highlights: जदयू से शीला कुमारी ने जीत की अपने नाम, कांग्रेस के सुबोध मंडल को 14099 वोट से हराया

Phulparas Vidhan Sabha Chunav 2025: फुलपरास विधानसभा मधुबनी जिले में है और यहां अब तक 18 चुनाव हो चुके हैं. किसी पार्टी का स्थायी प्रभाव नहीं रहा. यहां पर 2010 से जदयू लगातार जीत रही है. यह इलाका खेती पर निर्भर है और रोजगार की कमी से लोग पलायन करते हैं.

 

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 14, 2025, 05:41 PM IST

Trending Photos

Phulparas Result 2025 Highlights: जदयू से शीला कुमारी ने जीत की अपने नाम, कांग्रेस के सुबोध मंडल को 14099 वोट से हराया
LIVE Blog

Phulparas Vidhan Sabha Chunav 2025: जदयू से शीला कुमारी ने जीत की अपने नाम कर ली है, बता दें कि उन्होंने कांग्रेस के सुबोध मंडल को 14099 वोट से हराया. फुलपरास विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है.  आपको बता दें ये सीट जिला मधुबनी में आती है. जदयू से शीला कुमारी ने जीत की अपने नाम, कांग्रेस के सुबोध मंडल को 14099 वोट से हराया

फुलपरास विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2020
फुलपरास विधानसभा सीट से जदयू की तरफ से शीला कुमारी चुनावी मैदान में थीं और उन्होंने ये विधानसभा का ये चुनाव 75116 वोटों से अपने नाम कर लिया था. बता दें कि इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कृपानाथ पाठक थे जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे. इस क्षेत्र में कुल 3,25,217 मतदाता थे.

Add Zee News as a Preferred Source
14 November 2025
12:18 PM

फुलपरास चुनाव Result 2025 LIVE: जदयू प्रत्याशी शीला कुमारी को  अबतक 30942 वोट मिल चुके हैं और वह अपने प्रतिद्वंदी से 3266 से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं. 

10:27 AM

फुलपरास चुनाव Result 2025 LIVE: फुलपरास से कांग्रेस के सुबोध मंडल आगे चल रहे हैं, वहीं जदयू की पूर्व मंत्री शीला कुमारी अभी पीछे हैं.

 

TAGS

bihar chunav 2025Phulparas Chunav Result

Trending news

Bihar Chunav Result 2025
रैलियों का रिपोर्ट कार्डः बिहार चुनाव में PM मोदी या CM योगी में से किसकी आई सुनामी?
bihar chunav 2025
अर्श पर या फिर फर्श पर: प्रशांत किशोर की एक बात तो सही साबित हो गई
bihar chunav 2025
बुझ गई लालटेन, डूब गई नाव! हाथ का सहारा भी नहीं आया काम, बिहार में आई ये कैसी आंधी?
bihar chunav 2025
दावा तो CM बनने का लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पा रहे तेजस्वी यादव
Bihar chunav results 2025
नीतीश के बिना भी सरकार बनाने की स्थिति में BJP, इतना बड़ा रिस्क लेंगे मोदी-शाह?
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव रुझानों पर राजद का बड़ा आरोप, कहा- परिणाम ईवीएम की सुनामी जैसे
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी ने बदला समीकरण, नीतीश को मिला भारी फायदा
bihar chunav 2025
लालू की राह पर तेजस्वी!सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल, 'जिन्न 2 घंटे बाद निकलेगा EVM से'
Bihar Chunav Result 2025
एनडीए की बढ़त देख कांग्रेस नेता निखिल कुमार बोले- 'हमारे संगठन की कमजोरी से ये हालात'
bihar chunav 2025
एनडीए के पांच पांडव बिहार के चुनावी 'महाभारत' में छाए, रुझानों में हर तरफ जलवा