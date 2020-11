LIVE: बिहार में मिली जीत के बाद BJP ऑफिस पहुंचे PM मोदी, कार्यकर्ताओं को कर सकते हैं संबोधित

11 नवम्बर 2020, 18:56 बजे

बिहार चुनाव में NDA की जीत के बाद समारोह में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह पार्टी मुख्यालय पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं.

Delhi: Defence Minister and BJP leader Rajnath Singh arrives at party headquarters to take part in the celebrations following the victory of NDA in #BiharElections2020.

Prime Minister Narendra Modi to arrive at the event shortly. pic.twitter.com/UZEom5A73U

— ANI (@ANI) November 11, 2020