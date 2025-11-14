Raghopur Chunav Result 2025 Live: राघोपुर से 14,532 वोटों से तेजस्वी यादव जीते, बीजेपी के सतीश यादव ने दी कड़ी टक्कर

Raghopur Vidhan Sabha Chunav Result 2025: वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट पर राजद नेता तेजस्वी यादव को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आयी है. इस सीट पर तेजस्वी यादव की सीधी चुनावी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार यादव से था. राघोपुर से 14,532 वोटों से तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश यादव को हराया. तेजस्वी को 118597 वोट मिले और बीजेपी के सतीश यादव को 104065 मत मिले.

राघोपुर विधानसभा चुनाव 2020 परिणाम (Raghopur Vidhan Sabha Chunav Result 2020)

साल 2020 राघोपुर विधानसभा सीट पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने जीत दर्ज की थी. तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार यादव को हराया था. तेजस्वी यादव को 97,404 वोट मिले थे. वहीं, बीजेपी के सतीश कुमार को 59,230 मत हासिल हुए थे. जबकि, एलजेपी (LJP) के राकेश रौशन को 24,947 मत प्रात हुए थे. वह तीसरे नंबर पर थे. बता दें कि साल 2020 के चुनावों में इस सीट यादव मतदाताओं की संख्या 1.30 लाख थी. इसके अलावा करीब 40,000 राजपूत, 22,000 मुस्लिम और 18,000 पासवान मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.