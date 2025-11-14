Advertisement
Raghopur Chunav Result 2025 Live: राघोपुर से 14,532 वोटों से तेजस्वी यादव जीते, बीजेपी के सतीश यादव ने दी कड़ी टक्कर

Raghopur Chunav Result 2025: राघोपुर विधानसभा सीट राजद की परंपरागत सीट मानी जाती है. इसी इस पर राजद नेता और महागठबंधन से सीएम फेस तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में थे. तेजस्वी के खिलाफ बीजेपी के सतीश यादव ने ताल ठोंकी. तेजस्वी यादव ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 14, 2025, 07:34 PM IST

राघोपुर विधानसभा सीट
राघोपुर विधानसभा सीट
LIVE Blog

Raghopur Vidhan Sabha Chunav Result 2025: वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट पर राजद नेता तेजस्वी यादव को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आयी है. इस सीट पर तेजस्वी यादव की सीधी चुनावी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार यादव से था. राघोपुर से 14,532 वोटों से तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश यादव को हराया. तेजस्वी को 118597 वोट मिले और बीजेपी के सतीश यादव को 104065 मत मिले.

राघोपुर विधानसभा चुनाव 2020 परिणाम (Raghopur Vidhan Sabha Chunav Result 2020)
साल 2020 राघोपुर विधानसभा सीट पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने जीत दर्ज की थी. तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार यादव को हराया था. तेजस्वी यादव को 97,404 वोट मिले थे. वहीं, बीजेपी के सतीश कुमार को 59,230 मत हासिल हुए थे. जबकि, एलजेपी (LJP) के राकेश रौशन को 24,947 मत प्रात हुए थे. वह तीसरे नंबर पर थे. बता दें कि साल 2020 के चुनावों में इस सीट यादव मतदाताओं की संख्या 1.30 लाख थी. इसके अलावा करीब 40,000 राजपूत, 22,000 मुस्लिम और 18,000 पासवान मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

14 November 2025
16:37 PM

Raghopur Chunav Result 2025 Live: राघोपुर से तेजस्वी ने तेजी से किया कवर

राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट पर करीब 12 हजार की लीड ले रखी हैं. इतने ही वोटों से भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार पीछे चल रहे हैं.

16:26 PM

Raghopur Chunav Result 2025 Live: तेजस्वी यादव 21 राउंड में हुए आगे

राजद नेता तेजस्वी यादव 21 राउंड की गिनती के बाद 8523 मतों से आगे चल रहे हैं. तेजस्वी को 87656 मिले हैं. जबकि, भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार अब पीछे चल रहे हैं, जो काफी देर से लीड लेकर चल रहे थे.

15:20 PM

Raghopur Chunav Result 2025 Live: राघोपुर में तेजस्वी चुनाव हार जाएंगे? बीजेपी प्रत्याशी आगे

भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार- 48453 (+4570)

राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव- 43883 (-4570)

जन सुराज पार्टी के चंचल कुमार- 1497 (-46956)

 

12:13 PM

Raghopur Chunav Result 2025 Live: राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे

वैशाली 
राघोपुर विधानसभा 
8वां राउंड 
तेजस्वी राजद - 31335
सतीश भाजपा - 31049

तेजस्वी यादव 286 से आगे

12:09 PM

Raghopur Chunav Result 2025 Live: राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे

राघोपुर विधानसभा 
7वां राउंड 
तेजस्वी राजद - 26644
सतीश भाजपा - 27286
भाजपा से 642 आगे

11:13 AM

Raghopur Chunav Result 2025 Live: राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे

राघोपुर विधानसभा 
तीसरा राउंड 
तेजस्वी राजद - 10957
सतीश भाजपा - 12230
भाजपा 1273 से आगे

11:13 AM

Raghopur Chunav Result 2025 Live: राघोपुर से तेजस्वी यादव 1273 वोटों से चल रहे पीछे

राघोपुर से तेजस्वी यादव 1273 वोटों से पीछे चल रहे हैं. वहीं, भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार यादव आगे चल रहे हैं. तेजस्वी यादव के चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं.

08:35 AM

Raghopur Chunav Result 2025 Live: तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे

राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर से शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं. काउंटिंग सेंटर पर अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है. वहीं, बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार यादव पीछे चल रहे हैं.

06:12 AM

Raghopur Chunav Result 2025 Live: राघोपुर में तेजस्वी और सतीश यादव में लड़ाई, नतीजे जल्द 

वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट पर हुए मतदान के नतीजे बहुत जल्द आने वाले हैं. ईवीएम बहुत जल्द खुलने वाली है. इस सीट पर राजद नेता तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं. मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना एजेंट को प्रवेश कराया जा रहा है. चेकिंग के बाद सभी को प्रवेश कराया जा रहा है.

02:06 AM

Raghopur Chunav Result 2025 Live: राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे

वैशाली 
राघोपुर विधानसभा 

तेजस्वी राजद - 36950
सतीश भाजपा - 40180
भाजपा 3230 से आगे

01:41 AM

Raghopur Chunav Result 2025 Live: राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे, बीजेपी के सतीश यादव आगे

राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा से 2200 वोटों से पीछे चल रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार यादव आगे चल रहे हैं.

 

