Rajnagar Result 2025 Highlights: राजनगर(सु) BJP सुजीत कुमार जीते, RJD के विष्णुदेव राम को करीब 41 हजार से जीता हराया

Rajnagar Vidhan Sabha Chunav 2025: राजनगर विधानसभा मधुबनी जिले में है और यह एससी के लिए आरक्षित सीट है. यहां बीजेपी और राजद के बीच कड़ा मुकाबला रहा है. बता दें कि 2020 में बीजेपी के रामप्रीत पासवान ने बड़ी जीत दर्ज की. 2025 में फिर रोमांचक चुनाव होने वाले हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 14, 2025, 05:17 PM IST

Rajnagar Result 2025 Highlights: राजनगर(सु) BJP सुजीत कुमार जीते, RJD के विष्णुदेव राम को करीब 41 हजार से जीता हराया
Rajnagar Vidhan Sabha Chunav 2025: मधुबनी जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान 11 नवंबर को हुआ था. इस सीट से बीजेपी ने सीटिंग विधायक राम प्रीत पासवान का टिकट काटकर सुजीत कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था. वही, महागठबंधन से आरजेडी ने बिष्णु देव मोची पर भरोसा जताया. राजनगर सीट पर बीजेपी के सुजीत कुमार ने आरजेडी के विष्णुदेव राम को करीब 41 हजार वोटों से हराकर जीत दर्ज की.

राजनगर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2020
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में बीजेपी से राम प्रीत पासवान को जीत मिली थी. उन्होंने आरजेडी से राम अवतार पासवान को हराया था. राम प्रीत पासवान को 89,459 वोट मिले थे. वही, राम अवतार पासवान को 70,338 वोट मिले थे. 

14 November 2025
10:26 AM

राजनगर चुनाव Result 2025 LIVE: यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुजीत कुमार को 61410 वोट मिल चुके हैं और वह 25529 से अधिक वोटों से आगे चल रहे है. 

10:26 AM

राजनगर चुनाव Result 2025 LIVE: राजनगर से BJP सुजीत कुमार 5322 मतों से आगे चल रहे हैं. RJD के विष्णुदेव राम पीछे हैं.

 

09:47 AM

राजनगर चुनाव Result 2025 LIVE: इस सीट से BJP प्रत्याशी सुजीत कुमार 13499 मिले हैं. बता दें 8282 वोटों से अन्य प्रत्याशियों से बढ़त में हैं  
 

09:26 AM

राजनगर चुनाव Result 2025 LIVE: राजनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुजीत कुमार 5322 मतों से आगे चल रहे हैं.

bihar chunav 2025Rajnagar Chunav Result

