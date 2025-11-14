Rajnagar Result 2025 Highlights: राजनगर(सु) BJP सुजीत कुमार जीते, RJD के विष्णुदेव राम को करीब 41 हजार से जीता हराया

Rajnagar Vidhan Sabha Chunav 2025: मधुबनी जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान 11 नवंबर को हुआ था. इस सीट से बीजेपी ने सीटिंग विधायक राम प्रीत पासवान का टिकट काटकर सुजीत कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था. वही, महागठबंधन से आरजेडी ने बिष्णु देव मोची पर भरोसा जताया. राजनगर सीट पर बीजेपी के सुजीत कुमार ने आरजेडी के विष्णुदेव राम को करीब 41 हजार वोटों से हराकर जीत दर्ज की.

राजनगर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2020

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में बीजेपी से राम प्रीत पासवान को जीत मिली थी. उन्होंने आरजेडी से राम अवतार पासवान को हराया था. राम प्रीत पासवान को 89,459 वोट मिले थे. वही, राम अवतार पासवान को 70,338 वोट मिले थे.