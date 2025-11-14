Sarairanjan Chunav Result 2025: सरायरंजन से नीतीश कुमार के करीबी नेता विजय कुमार चौधरी की जीत, राजद को फिर मिली हार

Sarairanjan Chunav Result 2025: सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में हुई वोटिंग की काउंटिंग में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस सीट से सीएम नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी चुनावी मैदान में थे. यहां पर जदयू प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी का मुकाबला राजद (Rashtriya Janata Dal) प्रत्याशी अरविंद कुमार सहनी से था. जदयू के विजय कुमार चौधरी ने राजद प्रत्याशी अरबिंद कुमार सहनी को 20798 मतों से हरा दिया. विजय चौधरी को 102792 मिले, तो सहनी को 81994 मत हासिल हुआ.

सरायरंजन विधानसभा सीट का चुनाव रिजल्ट 2020 (Sarairanjan Chunav Result 2020)

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के दिग्गज नेता और नीतीश सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज कर की थी. विजय कुमार चौधरी को 72523 वोट हासिल हुए थे. उन्होंने राजद प्रत्याशी अरविंद कुमार सहनी को मात दी थी. अरविंद कुमार सहनी को 68801 वोट मिले थे. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू की जीत का अंतर केवल 3,624 वोटों तक सिमट गया था. वहीं, तीसरे नंबर पर लोजपा थी, जिसने 11,224 वोट हासिल किए थे और मुकाबले को कड़ा कर दिया था.