Sarairanjan Chunav Result 2025: सरायरंजन से नीतीश कुमार के करीबी नेता विजय कुमार चौधरी की जीत, राजद को फिर मिली हार

Sarairanjan Chunav Result 2025: सरायरंजन विधानसभा सीट पर सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी का मुकाबला राजद के प्रत्याशी अरविंद कुमार सहनी से था. दोनों के बीच लड़ाई दिलचस्प थी और इस लड़ाई में विजय कुमार की जीत हुई.
Trending Photos
Sarairanjan Chunav Result 2025: सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में हुई वोटिंग की काउंटिंग में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस सीट से सीएम नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी चुनावी मैदान में थे. यहां पर जदयू प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी का मुकाबला राजद (Rashtriya Janata Dal) प्रत्याशी अरविंद कुमार सहनी से था. जदयू के विजय कुमार चौधरी ने राजद प्रत्याशी अरबिंद कुमार सहनी को 20798 मतों से हरा दिया. विजय चौधरी को 102792 मिले, तो सहनी को 81994 मत हासिल हुआ.
सरायरंजन विधानसभा सीट का चुनाव रिजल्ट 2020 (Sarairanjan Chunav Result 2020)
साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के दिग्गज नेता और नीतीश सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज कर की थी. विजय कुमार चौधरी को 72523 वोट हासिल हुए थे. उन्होंने राजद प्रत्याशी अरविंद कुमार सहनी को मात दी थी. अरविंद कुमार सहनी को 68801 वोट मिले थे. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू की जीत का अंतर केवल 3,624 वोटों तक सिमट गया था. वहीं, तीसरे नंबर पर लोजपा थी, जिसने 11,224 वोट हासिल किए थे और मुकाबले को कड़ा कर दिया था.
Sarairanjan Chunav Result 2025:राजद प्रत्याशी अरबिंद कुमार सहनी पीछे
सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी आगे चल रहे हैं. वहीं, राजद प्रत्याशी अरबिंद कुमार सहनी पीछे चल रह हैं. बीजेपी को 68059 (+ 8731) मिले हैं. वहीं, राजद को 59328 ( -8731) मिले हैं अबतक.
Sarairanjan Chunav Result 2025: सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी आगे
सरायरंजन विधानसभा सीट पर जदयू प्रत्याशी और मंत्री विजय कुमार चौधरी (VIJAY KUMAR CHOUDHARY) आगे चल रहे हैं. वहीं, राजद प्रत्याशी अरबिंद कुमार सहनी (ARBIND KUMAR SAHANI) पीछे चल रहे हैं.
Sarairanjan Chunav Result 2025: सरायरंजन में काउंटिंग जल्द शुरू
रायरंजन विधानसभा क्षेत्र में हुई वोटिंग की काउंटिंग में नतीजे बहुत जल्द सामन आने वाले हैं. मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी. इस सीट से मंत्री विजय कुमार चौधरी चुनावी मैदान में हैं.
Sarairanjan Chunav Result 2025: सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी आगे
जदयू के विजय कुमार चौधरी को अबतक 43354 वोट मिले हैं.
राष्ट्रीय जनता दल के अरबिंद कुमार सहनी को 36276 मिले हैं.
इसके साथ जदयू 7078 से आगे चल रही है.