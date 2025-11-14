Siwan Chunav Result 2025: पहली बार चुनावी दंगल में उतरे मंगल पांडेय ने राजद के अवध बिहारी चौधरी को पटका

सिवान विधानसभा चुनाव 2025: राजधानी पटना से 140 किमी की दूरी पर स्थित सिवान, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की जन्मभूमि है. यह क्षेत्र दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुडे़ होने के कारण बदनाम भी है. सिवान विधानसभा सीट पर हर चुनाव में मुकाबला कांटे का होता है. इस बार इस सीट पर दो दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी. बीजेपी ने इस बार यहां पर पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के बीच जीत-हार के समीकरण से अलग हटकर सवर्ण उम्मीदवार मंगल पांडेय को उतारा था. पहली बार चुनावी दंगल में मंगल पांडेय का सामना राजद के सियासी पहलवान अवध बिहारी चौधरी से था. अवध बिहारी चौधरी सिवान से 6 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार शिकस्त झेलनी पड़ी.

सिवान विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2020:

पिछले चुनाव में राजद के अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को शिकस्त दी थी. हालांकि, जीत का मार्जिन 2 हजार से भी कम का था. अवध बिहारी चौधरी को 76,785 वोट मिले थे. तो ओम प्रकाश यादव की झोली में 74,812 मत आए थे. वहीं 2015 में लालू-नीतीश का गठबंधन होने के बावजूद बीजेपी के व्यास देव प्रसाद ने जेडीयू के बबलू प्रसाद को करीब 4 वोटों से पटखनी दे दी थी.