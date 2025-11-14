Siwan Chunav Result 2025: पहली बार चुनावी दंगल में उतरे मंगल पांडेय ने राजद के अवध बिहारी चौधरी को पटका

Siwan Chunav Result 2025: बीजेपी के मंगल पांडेय और राजद के अवध बिहारी चौधरी की लड़ाई को AIMIM के मो. कैफी समशीर और जन सुराज के इंतेखाब अहमद ने दिलचस्प बना दिया था. इस मुकाबले को बीजेपी के मंगल पांडे ने जीत लिया है.
सिवान विधानसभा चुनाव 2025: राजधानी पटना से 140 किमी की दूरी पर स्थित सिवान, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की जन्मभूमि है. यह क्षेत्र दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुडे़ होने के कारण बदनाम भी है. सिवान विधानसभा सीट पर हर चुनाव में मुकाबला कांटे का होता है. इस बार इस सीट पर दो दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी. बीजेपी ने इस बार यहां पर पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के बीच जीत-हार के समीकरण से अलग हटकर सवर्ण उम्मीदवार मंगल पांडेय को उतारा था. पहली बार चुनावी दंगल में मंगल पांडेय का सामना राजद के सियासी पहलवान अवध बिहारी चौधरी से था. अवध बिहारी चौधरी सिवान से 6 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार शिकस्त झेलनी पड़ी.
सिवान विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2020:
पिछले चुनाव में राजद के अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को शिकस्त दी थी. हालांकि, जीत का मार्जिन 2 हजार से भी कम का था. अवध बिहारी चौधरी को 76,785 वोट मिले थे. तो ओम प्रकाश यादव की झोली में 74,812 मत आए थे. वहीं 2015 में लालू-नीतीश का गठबंधन होने के बावजूद बीजेपी के व्यास देव प्रसाद ने जेडीयू के बबलू प्रसाद को करीब 4 वोटों से पटखनी दे दी थी.
Siwan Chunav Result 2025: मंगल पांडे 9 हजार से ज्यादा वोटों से जीते
एनडीए- मंगल पांडे (बीजेपी)- 92,379 वोट
महागठबंधन- अवध बिहारी चौधरी (राजद)- 83,009 वोट
AIMIM- मो. कैफी शमशीर- 3,493 वोट
Siwan Chunav Result 2025: मंगल पांडे ने साढ़े 12 हजार वोटों की लीड ली
एनडीए- मंगल पांडे (बीजेपी)- 54,243 वोट
महागठबंधन- अवध बिहारी चौधरी (राजद)- 41,694 वोट
AIMIM- मो. कैफी शमशीर- 2,006 वोट
बसपा- सुनीता देवी- 1,464 वोट
जन सुराज- इंतेखाब अहमद- 1,021 वोट
Siwan Chunav Result 2025: दूसरे राउंड की गिनती में मंगल पांडे आगे निकले
दूसरे राउंड की गिनती में एनडीए प्रत्याशी मंगल पांडे 1071 वोट से आगे निकले.
एनडीए- मंगल पांडे (बीजेपी)- 7832 वोट
महागठबंधन- अवध बिहारी चौधरी (राजद)- 6761 वोट
जन सुराज- इंतेखाब अहमद- 128 वोट
Siwan Chunav Result 2025: पहले राउंड की गिनती में का हाल
पहले राउंड की गिनती में महागठबंधन से राजद के अवध बिहारी चौधरी 191 वोट से आगे.
Siwan Chunav Result 2025: इस बार किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला?
महागठबंधन- अवध बिहारी चौधरी (राजद)
एनडीए- मंगल पांडेय (बीजेपी)
AIMIM- मो. कैफी समशीर
जन सुराज- इंतेखाब अहमद
बसपा- सुनीता देवी