Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3001234
Zee Bihar JharkhandBH Saharsa

Sonbarsha Chunav Result 2025: सोनबरसा में JDU के रत्नेश सदा की जीत सुनिश्चित! 19 हजार से ज्यादा की लीड हासिल की

सहरसा जिले की सोनबरसा विधानसभा सीट, मधेपुरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है. यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. 2010 के बाद से यह सीट जदयू के कब्जे में रही है. रत्नेश सदा ने 2010, 2015 और 2020 में लगातार तीन बार जीत दर्ज की.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:46 PM IST

Trending Photos

सोनबरसा चुनाव रिजल्ट 2025
सोनबरसा चुनाव रिजल्ट 2025
LIVE Blog

सोनबरसा विधानसभा चुनाव 2025: सहरसा जिले की सोनबरसा विधानसभा सीट, मधेपुरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है. यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. 2010 के बाद से यह सीट जदयू के कब्जे में रही है. रत्नेश सदा ने 2010, 2015 और 2020 में लगातार तीन बार जीत दर्ज की. एनडीए की ओर से जेडीयू ने इस बार भी रत्नेश सदा पर ही भरोसा जताया था. वहीं महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी सरिता देवी मैदान में थीं. जन सुराज के सत्येंद्र कुमार और बसपा की किरण देवी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था. इस सीट पर पहले चरण में 06 नवंबर को मतदान हुआ था.

सोनबरसा विधानसभा चुनाव 2020:

पिछले चुनाव में जेडीयू की टिकट पर उतरे रत्नेश सदा ने जीत की हैट्रिक लगाई थी. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी ऋषिदेव को 13,466 वोटों के अंतर से हराया था. रत्नेश सदा को 67,678 वोट मिले थे. कांग्रेस के तरणी ऋषिदेव को 54,212 मत मिले थे. तीसरे स्थान पर लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) की सरिता देवी रहीं थीं, उसको 13,566 मिले थे.

Add Zee News as a Preferred Source
14 November 2025
18:37 PM

Sonbarsha Chunav Result 2025: मंत्री रत्नेश सदा 19 हजार वोटों से आगे

एनडीए- रत्नेश सदा (जेडीयू)- 82,883 वोट
महागठबंधन- सरिता देवी (कांग्रेस)- 63,766 वोट
जन सुराज- सत्येंद्र कुमार- 4,750 वोट

14:27 PM

Sonbarsha Chunav Result 2025: मंत्री रत्नेश सदा लगातार आगे चल रहे

एनडीए- रत्नेश सदा (जेडीयू)- 37,090 वोट
महागठबंधन- सरिता देवी (कांग्रेस)- 33,436 वोट
जन सुराज- सत्येंद्र कुमार- 1,906 वोट

10:26 AM

Sonbarsha Chunav Result 2025: मंत्री रत्नेश सदा 3 हजार वोटों से आगे

एनडीए- रत्नेश सदा (जेडीयू)- 7832 वोट
महागठबंधन- सरिता देवी (कांग्रेस)- 2065 वोट
जन सुराज- सत्येंद्र कुमार- 173 वोट

06:53 AM

Sonbarsha Chunav Result 2025: मंत्री रत्नेश सदा 3 हजार वोटों से आगे

एनडीए- रत्नेश सदा (जेडीयू)- 7832 वोट
महागठबंधन- सरिता देवी (कांग्रेस)- 2065 वोट
जन सुराज- सत्येंद्र कुमार- 173 वोट

06:53 AM

Sonbarsha Chunav Result 2025: इस बार किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला?

एनडीए- रत्नेश सदा (जेडीयू)
महागठबंधन- सरिता देवी (कांग्रेस) 
जन सुराज- सत्येंद्र कुमार
बसपा- किरण देवी

TAGS

bihar chunav 2025Sonbarsha Chunav Result 2025

Trending news

bihar chunav 2025
अच्छा चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी, यात्रा निकालने राहुल गांधी आए और RJD को उड़ा ले गए!
bihar chunav 2025
जिसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गए थे राहुल गांधी, वो 'मछली' तो हाथ से फिसल गई
bihar chunav 2025
अब चुनाव रिजल्ट ने भी तय कर दिया, 'मल्लाह का बेटा' नहीं बनेगा डिप्टी सीएम!
bihar chunav 2025
कमल ने किया कमाल: 2025 में भाजपा ने दिया 2010 वाला रिजल्ट
Bihar Chunav Result 2025
रैलियों का रिपोर्ट कार्डः बिहार चुनाव में PM मोदी या CM योगी में से किसकी आई सुनामी?
bihar chunav 2025
अर्श पर या फिर फर्श पर: प्रशांत किशोर की एक बात तो सही साबित हो गई
bihar chunav 2025
बुझ गई लालटेन, डूब गई नाव! हाथ का सहारा भी नहीं आया काम, बिहार में आई ये कैसी आंधी?
bihar chunav 2025
दावा तो CM बनने का लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पा रहे तेजस्वी यादव
Bihar chunav results 2025
नीतीश के बिना भी सरकार बनाने की स्थिति में BJP, इतना बड़ा रिस्क लेंगे मोदी-शाह?
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव रुझानों पर राजद का बड़ा आरोप, कहा- परिणाम ईवीएम की सुनामी जैसे