Sonbarsha Chunav Result 2025: सोनबरसा में JDU के रत्नेश सदा की जीत सुनिश्चित! 19 हजार से ज्यादा की लीड हासिल की

सोनबरसा विधानसभा चुनाव 2025: सहरसा जिले की सोनबरसा विधानसभा सीट, मधेपुरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है. यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. 2010 के बाद से यह सीट जदयू के कब्जे में रही है. रत्नेश सदा ने 2010, 2015 और 2020 में लगातार तीन बार जीत दर्ज की. एनडीए की ओर से जेडीयू ने इस बार भी रत्नेश सदा पर ही भरोसा जताया था. वहीं महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी सरिता देवी मैदान में थीं. जन सुराज के सत्येंद्र कुमार और बसपा की किरण देवी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था. इस सीट पर पहले चरण में 06 नवंबर को मतदान हुआ था.

सोनबरसा विधानसभा चुनाव 2020:

पिछले चुनाव में जेडीयू की टिकट पर उतरे रत्नेश सदा ने जीत की हैट्रिक लगाई थी. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी ऋषिदेव को 13,466 वोटों के अंतर से हराया था. रत्नेश सदा को 67,678 वोट मिले थे. कांग्रेस के तरणी ऋषिदेव को 54,212 मत मिले थे. तीसरे स्थान पर लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) की सरिता देवी रहीं थीं, उसको 13,566 मिले थे.