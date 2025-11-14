Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3001072
Zee Bihar JharkhandBH Munger

Tarapur Chunav Result 2025: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बंपर जीत, राजद प्रत्याशी को भारी मतों से हराया

Tarapur Chunav Result 2025: बिहार की सबसे हॉट सीट में से एक तारापुर विधानसभा है. यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्राट चौधरी का सीधा मुकाबला राजद के प्रत्याशी अरुण कुमार साह से था. उन्होंने राजद प्रत्याशी को भारी मतों से हराया.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 14, 2025, 05:52 PM IST

Trending Photos

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जीते चुनाव
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जीते चुनाव
LIVE Blog

Tarapur Vidhan Sabha Chunav 2025: तारापुर विधानसभा सीट सबसे हाट सीट में से एक है. यहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रत्याशी का मुकाबला राजद प्रत्याशी अरुण कुमार साह से था. बिहार की यह सीट उन गिनी-चुनी विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जहां हर चुनाव के साथ मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिली है. यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने बीजेपी का समर्थन कर दिया था. तारापुर में ओबीसी, विशेषकर कुशवाहा (कोइरी) समुदाय का दबदबा है. इस सीट पर सम्राट चौधरी ने बंपर जीत हासिल की है. उन्होंने राजद प्रत्याशी को भारी मतों से हराया हैं. सम्राट चौधरी को को कुल 122480 वोट मिले. जबकि, राजद प्रत्याशी अरुण साह को 76637 मत हासिल हुए. सम्राट चौधरी ने अरुण साह को 45843 को मात दी.

तारापुर विधानसभा चुनाव 2020 परिणाम (Raghopur Chunav Result 2020)
तारापुर विधानसभा सीट पर साल 2020 में स्थानीय चुनावी राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था. जदयू (JDU) के राजीव कुमार सिंह ने राजद (RJD) के अरुण कुमार को 7,225 मतों के अंतर से हराकर एक शानदार जीत दर्ज की है. हालांकि, शुरुआती रुझानों में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन मतगणना के अंतिम चरणों में राजीव कुमार सिंह ने निर्णायक बढ़त बना ली थी, जो उनकी जीत का कारण बनी थी.

Add Zee News as a Preferred Source
14 November 2025
15:22 PM

Tarapur Chunav Result 2025: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे

भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी- 83218 (+30162)

राष्ट्रीय जनता दल के अरुण कुमार-53056 (-30162)

जन सुराज पार्टी के संतोष कुमार सिंह-2371 (-80847)

11:02 AM

Tarapur Chunav Result 2025: तारापुर विधानसभा सीट डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे, राजद प्रत्याशी पीछे

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. वहीं, तारापुर विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं. वहीं, राजद प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं.

09:24 AM

Tarapur Chunav Result 2025:  कौन सा राउंड –1

विधानसभा सीट का नाम –164 तारापुर विधानसभा 
भाजपा - सम्राट चौधरी :- 294
राजद - अरुण शाह :- 254
आगे :40

05:49 AM

Tarapur Chunav Result 2025: तारापुर में 8 बजे से शुरू होगी मतगणना

मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट पर हुए मतदान की मतगणना बहुत जल्द शुरू होगी. काउंटिंग सेंटर पर शुक्रवार की सुबह आठ बजे से मतों की गिनती होगी. ईवीएम सुबह आठ बजे सभी प्रत्याशियों के एजेंट के सामने खोले जाएंगे. इस सीट पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं.

02:08 AM

Tarapur Chunav Result 2025: सम्राट चौधरी आगे, राजद प्रत्याशी पीछे

तारापुर विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 23 राउंड में 31438 से आगे चल रहे हैं. वहीं, राजद प्रत्याशी बहुत पीछे चल रहे हैं.

01:02 AM

Tarapur Chunav Result 2025: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे, राजद प्रत्याशी पीछे

भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी- 45762 (+12709)

राष्ट्रीय जनता दल के अरुण कुमार- 33053 (-12709)

जन सुराज पार्टी के संतोष कुमार सिंह- 1103 (-44659)

TAGS

bihar chunav 2025Tarapur Chunav Result 2025

Trending news

Bihar Chunav Result 2025
रैलियों का रिपोर्ट कार्डः बिहार चुनाव में PM मोदी या CM योगी में से किसकी आई सुनामी?
bihar chunav 2025
अर्श पर या फिर फर्श पर: प्रशांत किशोर की एक बात तो सही साबित हो गई
bihar chunav 2025
बुझ गई लालटेन, डूब गई नाव! हाथ का सहारा भी नहीं आया काम, बिहार में आई ये कैसी आंधी?
bihar chunav 2025
दावा तो CM बनने का लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पा रहे तेजस्वी यादव
Bihar chunav results 2025
नीतीश के बिना भी सरकार बनाने की स्थिति में BJP, इतना बड़ा रिस्क लेंगे मोदी-शाह?
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव रुझानों पर राजद का बड़ा आरोप, कहा- परिणाम ईवीएम की सुनामी जैसे
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी ने बदला समीकरण, नीतीश को मिला भारी फायदा
bihar chunav 2025
लालू की राह पर तेजस्वी!सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल, 'जिन्न 2 घंटे बाद निकलेगा EVM से'
Bihar Chunav Result 2025
एनडीए की बढ़त देख कांग्रेस नेता निखिल कुमार बोले- 'हमारे संगठन की कमजोरी से ये हालात'
bihar chunav 2025
एनडीए के पांच पांडव बिहार के चुनावी 'महाभारत' में छाए, रुझानों में हर तरफ जलवा