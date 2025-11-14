Tarapur Chunav Result 2025: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बंपर जीत, राजद प्रत्याशी को भारी मतों से हराया

Tarapur Chunav Result 2025: बिहार की सबसे हॉट सीट में से एक तारापुर विधानसभा है. यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्राट चौधरी का सीधा मुकाबला राजद के प्रत्याशी अरुण कुमार साह से था. उन्होंने राजद प्रत्याशी को भारी मतों से हराया.
Tarapur Vidhan Sabha Chunav 2025: तारापुर विधानसभा सीट सबसे हाट सीट में से एक है. यहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रत्याशी का मुकाबला राजद प्रत्याशी अरुण कुमार साह से था. बिहार की यह सीट उन गिनी-चुनी विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जहां हर चुनाव के साथ मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिली है. यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने बीजेपी का समर्थन कर दिया था. तारापुर में ओबीसी, विशेषकर कुशवाहा (कोइरी) समुदाय का दबदबा है. इस सीट पर सम्राट चौधरी ने बंपर जीत हासिल की है. उन्होंने राजद प्रत्याशी को भारी मतों से हराया हैं. सम्राट चौधरी को को कुल 122480 वोट मिले. जबकि, राजद प्रत्याशी अरुण साह को 76637 मत हासिल हुए. सम्राट चौधरी ने अरुण साह को 45843 को मात दी.
तारापुर विधानसभा चुनाव 2020 परिणाम
तारापुर विधानसभा सीट पर साल 2020 में स्थानीय चुनावी राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था. जदयू (JDU) के राजीव कुमार सिंह ने राजद (RJD) के अरुण कुमार को 7,225 मतों के अंतर से हराकर एक शानदार जीत दर्ज की है. हालांकि, शुरुआती रुझानों में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन मतगणना के अंतिम चरणों में राजीव कुमार सिंह ने निर्णायक बढ़त बना ली थी, जो उनकी जीत का कारण बनी थी.
Tarapur Chunav Result 2025: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे
Tarapur Chunav Result 2025: तारापुर विधानसभा सीट डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे, राजद प्रत्याशी पीछे
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. वहीं, तारापुर विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं. वहीं, राजद प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं.
Tarapur Chunav Result 2025: कौन सा राउंड –1
विधानसभा सीट का नाम –164 तारापुर विधानसभा
Tarapur Chunav Result 2025: तारापुर में 8 बजे से शुरू होगी मतगणना
मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट पर हुए मतदान की मतगणना बहुत जल्द शुरू होगी. काउंटिंग सेंटर पर शुक्रवार की सुबह आठ बजे से मतों की गिनती होगी. ईवीएम सुबह आठ बजे सभी प्रत्याशियों के एजेंट के सामने खोले जाएंगे. इस सीट पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं.
तारापुर विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 23 राउंड में 31438 से आगे चल रहे हैं. वहीं, राजद प्रत्याशी बहुत पीछे चल रहे हैं.
