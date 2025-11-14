Advertisement
Warsaliganj Chunav Result 2025: वारिसलीगंज सीट पर राजेडी से अनिता की जीत, बीजेपी प्रत्याशी को मिली हार

Warsaliganj Vidhan Sabha Chunav 2025: नवादा जिले की वारिसलीगंज विधानसभा सीट पर नतीजे घोषित हो चुके हैं. वोटों की गिनती पूरी होने के बाद, RJD प्रत्याशी अनिता ने 7543 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 15, 2025, 08:07 AM IST

warsaliganj Vidhan Sabha Chunav 2025:  नवादा जिले की वारिसलीगंज विधानसभा सीट बिहार की हॉट सीट है. इस सीट से राजद ने अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को चुनावी मैदान में उतारा और बीजेपी ने अरुणा देवी को. वोटों की गिनती पूरी होने के बाद, RJD प्रत्याशी अनिता ने 7543 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. उन्होंने BJP उम्मीदवार अरुणा देवी को हराया है.

वारिसलीगंज सीट पर 14 नवंबर को मतदान हुआ था. राजद ने अशोक महतो को चुनावी मैदान में उतारा था और बीजेपी ने अरुणा देवी पर भरोसा जताया था. इन दोनों के बीच सीधी टक्कर में प्रत्याशी ने जीत हासिल की. वहीं, वारिसलीगंज सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. बता दें कि वारसलीगंज में अनुसूचित जाति के मतदाता करीब 22.23 फीसदी हैं. मुस्लिम मतदाता 9.3 फीसदी हैं.

वारिसलीगंज चुनाव रिजल्ट 2020
साल 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र ने कम मतदान के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखा था. कुल 3,51,015 पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 48.76% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, यानी 1,71,160 मतदाताओं ने वोट डाले थे. इस कड़े मुकाबले में बीजेपी की उम्मीदवार अरुणा देवी ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी को हराकर निर्णायक जीत हासिल की थी. अरुणा देवी को कुल 62,451 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश कुमार 53,421 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे.

15 November 2025
07:47 AM

Maharajganj Chunav Result 2025: वारिसलीगंज सीट से अनीता की जीत

वारिसलीगंज विधानसभा सीट पर नतीजे घोषित हो चुके हैं. वोटों की गिनती पूरी होने के बाद, RJD प्रत्याशी अनिता ने 7543 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. उन्होंने BJP उम्मीदवार अरुणा देवी को हराया है. 

13:47 PM

Warsaliganj Chunav Result 2025 LIVE: बीजेपी से अरुणा देवी 4150 वोटों से आगे

वारिसलीगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुणा देवी 4150 वोटों से आगे चल रही हैं. 

भारतीय जनता पार्टी- अरुणा देवी, 33259
राष्ट्रीय जनता दल- अनिता, 29109

10:44 AM

Warsaliganj Chunav Result 2025 LIVE: बीजेपी से अरुणा देवी आगे

वारिसलीगंज सीट से बीजेपी से अरुणा देवी 7144 (+2993) आगे चल रही है. आरजेडी से अनिता 4151 (-2993) पीछे चल रही है. 

08:06 AM

Warsaliganj Chunav Result 2025 LIVE: वारिसलीगंज में मतगणना जारी

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है. राज्य के 38 जिलों के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा. वारिसलीगंज में मतगणना की जा रही है.

