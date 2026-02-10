Advertisement
जब लोहरदगा के स्टेडियम में उतरीं भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा मैदान

Lohardaga Latest News: अक्षरा सिंह ने कहा कि बलदेव साहू T20 टूर्नामेंट का सफल आयोजन कराने में धीरज प्रसाद साहू की अहम भूमिका रही है. इन्होंने बीएस कॉलेज स्टेडियम को इंटरनेशनल स्तर का बनाने की दिशा में काम किया है. खेल प्रेमियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान किया है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:42 PM IST

Lohardaga News: लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में बलदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ. इस मौके पर भोजपुरी फिल्म जगत की सुपरस्टार अक्षरा सिंह विशेष रूप से स्टेडियम पहुंचीं, जिससे पूरे स्टेडियम में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला. 

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने अक्षरा सिंह का गर्मजोशी से अभिनंदन किया. स्टेडियम पहुंचने के बाद अक्षरा सिंह ने घूमकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया. इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. उनके प्रति लोगों की दीवानगी साफ नजर आई. 

मीडिया से बातचीत के दौरान अक्षरा सिंह ने कहा कि बलदेव साहू T20 टूर्नामेंट का सफल आयोजन कराने में धीरज प्रसाद साहू की अहम भूमिका रही है. इन्होंने बीएस कॉलेज स्टेडियम को इंटरनेशनल स्तर का बनाने की दिशा में काम किया है. खेल प्रेमियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान किया है. 

अक्षरा सिंह ने कहा कि लोहरदगा खुद को खुशकिस्मत मान सकता है कि यहां ऐसे दिग्गज मौजूद हैं, जो खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. टूर्नामेंट के पहले दिन दो रोमांचक मुकाबले खेले गए. पहला मैच पलामू जिगलर्स और छोटा नागपुर बुल के बीच हुआ, जबकि दूसरा मुकाबला लोहरदगा लायंस और साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची के बीच खेला गया. दोनों मैचों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और टूर्नामेंट के आगामी मुकाबलों के लिए उत्सुकता बढ़ा दी.

लोहरदगा से गौतम लेनिन की रिपोर्ट

