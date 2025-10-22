लोहरदगा में छठ महापर्व की गूंज, आस्था के बीच अधूरी सफाई पर उठे सवाल

Chhath Puja 2025: लोहरदगा में दीपावली समाप्त होते ही छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो गई है. पूरे जिले में आस्था और उत्साह का माहौल है. घर-घर में छठ गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है. शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोग इस महापर्व की तैयारी में जुट गए हैं. बाजारों में पूजन सामग्री, सूप-दौरा, फलों और सजावटी सामानों की खरीदारी बढ़ गई है. छठ व्रतियों के लिए शहरी क्षेत्र के विभिन्न नदी-तालाबों और जलाशयों को सजाने-संवारने की प्रक्रिया जारी है. लोहरदगा शहर से कुछ दूरी पर स्थित कोयल और शंख नदी प्रमुख छठ घाट हैं, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु छठ पूजा कतरने जाते हैं.

हालांकि, कई स्थानीय तालाबों और जलाशयों की सफाई अब तक शुरू नहीं हो सकी है. नगर परिषद और संबंधित विभागों द्वारा सफाई कार्यों में सुस्ती को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है. ग्रामीणों ने बताया कि समाजिक पहल पर जल्द ही घाटों की सफाई की जाएगी, ताकि व्रतियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इस बीच लोहरदगा के उपायुक्त (डीसी) डॉ. ताराचंद ने कहा है कि सभी नदी-तालाबों की सफाई और प्रकाश व्यवस्था के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन छठ घाटों की सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दे रहा है. डीसी ने स्वयं भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने की बात कही है.

प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि आम नागरिक भी सफाई और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि लोहरदगा में छठ महापर्व श्रद्धा और शांति के साथ सफलतापूर्वक मनाया जा सके.

इनपुट: गौतम लेनिन

