सितारों से सजेगा लोहरदगा क्रिकेट का मैदान: उद्घाटन में अक्षरा सिंह तो समापन पर सहवाग और हरभजन बढ़ाएंगे उत्साह

Lohardaga T20 cricket tournament: लोहरदगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित आईपीएल की तर्ज पर चार दिवसीय बलदेव साहू मेमोरियल टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस क्रम में बीएस कॉलेज स्थित क्रिकेट स्टेडियम के सभागार में शनिवार को बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें संगठन के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने प्रत्येक जानकारी विस्तारपूर्वक साझा की. उन्होंने बताया कि यह टूर्नामेंट लोहरदगा के लिए ऐतिहासिक महत्व का है और छोटे पर्दे पर इसका बड़ा धमाल देखने को मिलेगा. सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं और आयोजन को लेकर हर दृष्टिकोण से तैयारी पूरी कर ली गई है.

10 फरवरी को टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह होगा, जिसमें भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगी. उद्घाटन मैच में झारखंड के अलग-अलग आठ स्थानों की आठ टीमों की भागीदारी होगी. मैच आईपीएल की शैली में आयोजित किए जाएंगे और जिला के लोग निःशुल्क स्टेडियम में बैठकर इस शानदार क्रिकेट महोत्सव का आनंद ले सकेंगे. आयोजन में झारखंड सरकार के उच्चाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिनसे संबंधित वार्ता चल रही है.

13 फरवरी को अंतिम दिन का कार्यक्रम और भी विशेष होगा, जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग स्टेडियम में उपस्थित रहेंगे. मैच के दौरान दर्शकों को उत्साहित करने के लिए चीयर गर्ल्स भी मौजूद रहेंगी. अलग-अलग जगह से आने वाली चीयर गर्ल्स पूरे टूर्नामेंट में मनोरंजन का केंद्र बनी रहेंगी.

9 फरवरी की शाम 6 बजे से स्टेडियम के निकट रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में रसियन बैंड अपने संगीत का जलवा बिखेरेगा. इसके अलावा लेजर शो, फायर डांस, भव्य आतिशबाजी और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति भी आयोजित की जाएगी. यह आयोजन लोहरदगावासियों के लिए मनोरंजन और उत्साह का शानदार अनुभव साबित होगा और पूरे जिले में क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार पल बनेगा.

रिपोर्ट: गौतम लेनिन