Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3093985
Zee Bihar JharkhandJH Lohardaga

सितारों से सजेगा लोहरदगा क्रिकेट का मैदान: उद्घाटन में अक्षरा सिंह तो समापन पर सहवाग और हरभजन बढ़ाएंगे उत्साह

Lohardaga T20 cricket tournament: लोहरदगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा 10 फरवरी से चार दिवसीय बलदेव साहू मेमोरियल टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा. उद्घाटन में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह शामिल होंगी. अंतिम दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टार हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग स्टेडियम में उपस्थित रहेंगे. आयोजन में लेजर शो, फायर डांस, आतिशबाजी और चीयर गर्ल्स भी होंगे.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:52 PM IST

Trending Photos

सितारों से सजेगा लोहरदगा क्रिकेट का मैदान: उद्घाटन में अक्षरा सिंह तो समापन पर सहवाग और हरभजन बढ़ाएंगे उत्साह
सितारों से सजेगा लोहरदगा क्रिकेट का मैदान: उद्घाटन में अक्षरा सिंह तो समापन पर सहवाग और हरभजन बढ़ाएंगे उत्साह

Lohardaga T20 cricket tournament: लोहरदगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित आईपीएल की तर्ज पर चार दिवसीय बलदेव साहू मेमोरियल टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस क्रम में बीएस कॉलेज स्थित क्रिकेट स्टेडियम के सभागार में शनिवार को बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें संगठन के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने प्रत्येक जानकारी विस्तारपूर्वक साझा की. उन्होंने बताया कि यह टूर्नामेंट लोहरदगा के लिए ऐतिहासिक महत्व का है और छोटे पर्दे पर इसका बड़ा धमाल देखने को मिलेगा. सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं और आयोजन को लेकर हर दृष्टिकोण से तैयारी पूरी कर ली गई है.

10 फरवरी को टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह होगा, जिसमें भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगी. उद्घाटन मैच में झारखंड के अलग-अलग आठ स्थानों की आठ टीमों की भागीदारी होगी. मैच आईपीएल की शैली में आयोजित किए जाएंगे और जिला के लोग निःशुल्क स्टेडियम में बैठकर इस शानदार क्रिकेट महोत्सव का आनंद ले सकेंगे. आयोजन में झारखंड सरकार के उच्चाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिनसे संबंधित वार्ता चल रही है.

ये भी पढ़ें: रांची में बैंकिंग सेवाओं का 'ब्लैकआउट': 5-दिवसीय वर्क के खिलाफ बैंककर्मी सड़को पर

Add Zee News as a Preferred Source

13 फरवरी को अंतिम दिन का कार्यक्रम और भी विशेष होगा, जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग स्टेडियम में उपस्थित रहेंगे. मैच के दौरान दर्शकों को उत्साहित करने के लिए चीयर गर्ल्स भी मौजूद रहेंगी. अलग-अलग जगह से आने वाली चीयर गर्ल्स पूरे टूर्नामेंट में मनोरंजन का केंद्र बनी रहेंगी.

9 फरवरी की शाम 6 बजे से स्टेडियम के निकट रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में रसियन बैंड अपने संगीत का जलवा बिखेरेगा. इसके अलावा लेजर शो, फायर डांस, भव्य आतिशबाजी और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति भी आयोजित की जाएगी. यह आयोजन लोहरदगावासियों के लिए मनोरंजन और उत्साह का शानदार अनुभव साबित होगा और पूरे जिले में क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार पल बनेगा.

रिपोर्ट: गौतम लेनिन

TAGS

Lohardaga T20 cricket tournament

Trending news

Lohardaga T20 cricket tournament
सितारों से सजेगा लोहरदगा क्रिकेट: उद्घाटन में अक्षरा सिंह तो समापन पर सहवाग और हरभजन
Union Budget 2026
पिछले 2 साल से मोदी सरकार बिहार चुनाव के लिए बजट पेश कर रही थी! इस बार नाम तक नहीं
Patna NEET Student Death Case
Exclusive: नीट छात्रा केस में 'शंभू हॉस्टल' का सीसीटीवी फुटेज आया सामने
buxar road accident
एनएच-922 पर ट्रक-कार की भीषण टक्कर, गंगा स्नान को जा रहे एसएसबी जवान समेत चार की मौत
Union Budget 2026
पटना और बनारस में होगी जहाजों की मरम्मत, देखें बजट में बिहार को और क्या-क्या मिला?
Union Budget 2026
वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच हाई-स्पीड रेल और पटना-वाराणसी तक फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान
Begusarai crime news
प्रेम प्रसंग बना खून की वजह! बीएससी नर्सिंग छात्र की सिर में गोली मारकर हत्या
Palamu news
अंधविश्वास का खूनी खेल! डायन बिसाही के शक में एक परिवार के 3 सदस्यों की निर्मम हत्या
Manoj Tiwari Birthday
Manoj Tiwari Birthday: मनोज तिवारी के जन्मदिन पर भाजपा नेताओं ने दी शुभकामनाएं
Bhagalpur News
Bhagalpur News: शिवा यादव ने राज किशोर पासवान को धमकाया, वीडियो वायरल