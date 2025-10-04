Lohardaga News: सदर अस्पताल में नहीं था एनेस्थीसिया का डॉक्टर, इलाज के अभाव में जच्चा-बच्चा की मौत

Jharkhand Health Department: हेमंत सोरेन सरकार झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने के दावे करती है, लेकिन उसकी पोल लोहरदगा के सदर अस्पताल ने खोल दी. यहां इलाज के अभाव में एक जच्चा-बच्चा को अपनी जान गंवानी पड़ी. दरअसल, लोहरदगा सदर अस्पताल में एक गर्भवती महिला को इलाज के भर्ती कराया गया था. प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला की हालत गंभीर थी और तुरंत इलाज की आवश्यक्ता की जरूरत थी. लेकिन अस्पताल में एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं होने की वजह से प्रसूता का इलाज नहीं हो सका. सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने गर्भवती को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया. वहां जाते वक्त रास्ते में ही गर्भवती महिला की मौत हो गई.

इस घटना के बाद पीड़ित परिजन वापस सदर अस्पताल पहुंचे और देर रात हंगामा मचाया. इस संबंध में बताया गया कि सेन्हा थाना क्षेत्र के नवदी गांव निवासी महिला इनकी देवी के गर्भ में पल रहे बच्चे के मौत हो गई. इसके बाद महिला की स्थिति बिगड़ने लगी, तब महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेन्हा ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने इसे बेहतर इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल रेफर कर दिया. अस्पताल की ड्यूटी में उपलब्ध तीन लेडी डॉक्टर ने देखने का काम नहीं किया. बल्कि अस्पताल में कार्यरत नर्स के माध्यम से देखकर महिला को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया.

पीड़ित परिजनों ने बताया कि रांची रिम्स पहुंचने से पहले ही गर्भवती महिला की मौत हो गई. रिम्स ले जाने के क्रम में लालगुटवा के पास गर्भवती ने दम तोड़ दिया. इसके बाद परिजन देर रात लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन की गतिविधियों पर सवाल खड़ा किए. परिजनों का कहना है कि सदर अस्पताल अगर पास के किसी दूसरे अस्पताल में जाने की इजाजत देता तो आज गर्भवती महिला की जान नहीं जाती.

रिपोर्ट- गौतम लेनिन