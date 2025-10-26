Advertisement
लोहरदगा में प्रसव के बाद महिला की बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल, हुई मौत

झारखंड के लोहरदगा से एक मासूम के पैदा होते ही उससे मां के साये की छिनने की खबर सामने आ रही है. दरअसल एक मां के बच्चे को पैदा करने के बाद तबीयत बिगड़ने और समय पर उसे अस्पताल न ले पाने के कारण उसकी मौत हो गई.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:27 AM IST

झारखंड के लोहरदगा में सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बावजूद आज भी घर में असुरक्षित प्रसव ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं. एक ऐसा ही मामला लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड के फटेया टोली का सामने आया, जहां एक महिला मानती उरांव का घर में प्रसव हो गया. ईट भट्टा में काम करने वाली मानती उरांव को शनिवार को करीब 1:00 बजे प्रसव पीड़ा हुई. इसके बाद घर में ही नॉर्मल डिलीवरी हो गई. कुछ समय बीतने के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसे इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया.

इस संबंध में महिला के पति ललित उरांव ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी देने के लिए गांव की सहिया को फोन किया गया था. लेकिन सहिया धान कटनी में गई थी. इसलिए महिला को इलाज के लिए समय पर सदर अस्पताल नहीं लाया जा सका. राज्य सरकार के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ कई माध्यमों से गर्भवती महिलाओं की देखने का कार्य किया जा रहा है. उन्हें सदर अस्पताल लाने के लिए हर पंचायत में दो ममता वाहन दिए गए है. लेकिन फिर भी ऐसे हादसे हो रहे हैं.

महिला की मौत पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की चाक चौबंद का लाभ ग्रामीणों को कितना मिल पा रहा है. ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली सहिया निजी अस्पतालों से केवल आर्थिक लाभ पाने के लिए ही सक्रिय है या फिर ऐसे लोगों के लिए भी गंभीर है जो की गरीब है. उनके लिए भी सक्रियता से कार्य कर पा रही है. जन्म के साथ ही मां का साया खोने वाले इस मासूम का क्या होगा यह भी एक बड़ा सवाल है. इस बच्चे का पेट कैसे भरेगा यह सवाल स्वास्थ्य सिस्टम पर खड़ा हो रहा है. सहिया का कहना है कि वह धान काटने गई थी इसलिए उसे आने में विलंब हुआ.

इनपुट: गौतम लेनिन

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

