खेतों में छिप रही थी लड़कियां, ग्राहक बनकर पुलिस पहुंची...फिर ध्वस्त किया सेक्स रैकेट का ठिकाना

Madhepura Crime News: मधेपुरा के सिंहेश्वर में हाई-वोल्टेज छापेमारी बुधवार को हुई. इस कार्रवाई में पुलिस ‘ग्राहक’ बनकर पहुंचीं. पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में 14 लोगों को हिरासत में लिया है.
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Madhepura News: मधेपुरा के जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार के आरोप में 11 युवतियों और 3 युवकों को हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई सिंहेश्वर-बिरैली सड़क, रोड नंबर 18 के पास की गई, जहां लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी.
बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय पटना द्वारा चलाए जा रहे ‘नया सवेरा’ अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक डॉ. संदीप सिंह के निर्देश पर यह छापेमारी की गई. इस ऑपरेशन में एनजीओ बिहार सेवा समिति न्याय केंद्र, मधुबनी का भी सहयोग लिया गया.
छापेमारी की रणनीति बेहद गोपनीय रखी गई थी. तीन डीएसपी समेत पुलिस टीम के कई जवान पहले ग्राहक बनकर मौके पर पहुंचे और फिर अचानक कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस की भनक लगते ही मौके पर मौजूद युवतियां खेतों की ओर भागने लगीं, लेकिन महिला और पुरुष पुलिस बल ने घेराबंदी कर सभी को खदेड़कर पकड़ लिया.
तलाशी के दौरान मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई. साथ ही एक पल्सर एनएस बाइक (BR 43 AA 3103) को भी जब्त किया गया है.
इस कार्रवाई में एसटीएफ की भी भूमिका बताई जा रही है. छापेमारी में एएसपी प्रवेंद्र भारती, मुख्यालय डीएसपी मनोज मोहन समेत कई पुलिस पदाधिकारी और दर्जनों जवान शामिल थे.
पुलिस सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है. प्रशासन का कहना है कि इस तरह के अवैध धंधों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार
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