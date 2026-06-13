मामले की जांच के लिए टीम का गठन

दुकानदार ने सूझबूझ दिखाते हुए दुकान से बाहर निकलकर शोर मचाया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने एक युवती को मौके पर ही पकड़ लिया. वहीं, दूसरी युवती वहां से फरार होने में सफल रही थी. घटना की सूचना मिलते ही दीघा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है. हिरासत में ली गई युवती से पूछताछ और उसकी निशानदेही पर छापेमारी करते हुए फरार दूसरी युवती को भी गिरफ्तार कर लिया गया.