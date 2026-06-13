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Patna News: राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित कुर्जी पुल के पास मां वैष्णो ज्वेलर्स में लूट की कोशिश के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपित युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना शुक्रवार (12 जून, 2026) को हुई थी, जब दो युवतियां ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुईं और दुकानदार पर स्प्रे छिड़ककर लूट का प्रयास किया. मामले को लेकर ASP लॉ एंड ऑर्डर-2 दिव्यांजली जायसवाल ने बताया कि स्प्रे के छिड़काव के बाद दुकान में अफरातफरी का माहौल बन गया.
मामले की जांच के लिए टीम का गठन
दुकानदार ने सूझबूझ दिखाते हुए दुकान से बाहर निकलकर शोर मचाया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने एक युवती को मौके पर ही पकड़ लिया. वहीं, दूसरी युवती वहां से फरार होने में सफल रही थी. घटना की सूचना मिलते ही दीघा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है. हिरासत में ली गई युवती से पूछताछ और उसकी निशानदेही पर छापेमारी करते हुए फरार दूसरी युवती को भी गिरफ्तार कर लिया गया.
स्प्रे, एक मोबाइल फोन बरामद
बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपितों के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया स्प्रे, एक मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद कर लिया है. फिलहाल पुलिस दोनों युवतियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं है. मामले की विस्तृत जांच जारी है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा
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