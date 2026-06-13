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पटना ज्वेलरी शॉप कांड: दो युवतियों ने स्प्रे छिड़ककर की दुकान को लूटने की कोशिश, पुलिस ने पकड़ लिया

Patna News: पटना में दो युवतियों ने 'मां वैष्णो ज्वेलर्स' में एक पदार्थ का छिड़काव करके लूटने की कोशिश की. हालांकि, उनका यह प्लान नाकाम रहा. दुकानदार की सूझबूझ से एक बड़ी घटना टल गई.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 13, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:02 PM IST
पटना ज्वेलरी शॉप कांड: दो युवतियों ने स्प्रे छिड़ककर की दुकान को लूटने की कोशिश, पुलिस ने पकड़ लिया
Image Credit: पटना ज्वेलरी शॉप कांड

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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