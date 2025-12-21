मास्टर साहब क्या यही ज्ञान देंगे! महिला टीचर ने शादी से किया इनकार तो साथी ने स्कूल में काट दिया गदर! सहम गए बच्चे

Madhepura News: बिहार के मधेपुरा जिले के एक स्कूल से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शादी से इनकार करने पर शिक्षक ने शिक्षिका पर हमला कर दिया. इस घटना से स्कूल में मौजूद छात्र-छात्राएं डर गए और इधर-उधर भागने लगे. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक प्रेम संबंध और विवाह का दबाव बना रहा था.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला उदाकिशुनगंज प्रखंड के पीपरा करौती पंचायत स्थित केपीएन प्लस टू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जो शनिवार (20 दिसंबर) को अपराध का गवाह बन गया. अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान एक महिला शिक्षिका पर उसी विद्यालय के शिक्षक ने कक्षा में घुसकर हमला कर दिया. अचानक हुई इस वारदात से पूरे स्कूल में भगदड़ और दहशत का माहौल बन गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी शिक्षक ने शिक्षिका से पहले बहस की और फिर हाथापाई शुरू कर दी. छात्र-छात्राएं डर के मारे सहम गए, परीक्षा कक्ष में अफरा-तफरी मच गई. किसी तरह से मौके पर मौजूद शिक्षकों ने स्थिति को नियंत्रित किया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस स्कूल पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

प्रेम संबंध और विवाह का दबाव

पीड़ित शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि आरोपी पिछले लगभग एक वर्ष से जबरन प्रेम संबंध और विवाह का दबाव बना रहा था. लगातार इनकार के बावजूद वह पीछा करता रहा और शनिवार को उसने हिंसक रूप ले लिया. हमला इतना अचानक था कि शिक्षिका को संभलने का मौका तक नहीं मिला. पीड़िता फरवरी 2024 में बीपीएससी टीआरई-2 के तहत सहायक शिक्षक के रूप में विद्यालय में पदस्थापित हुई थीं. वह उदाकिशुनगंज में किराए के मकान में रहती हैं. आरोप है कि आरोपी शिक्षक रास्ते में छींटाकशी करता था और स्कूल के कागजात का बहाना बनाकर उनके आवास तक भी पहुंचता रहा.

एसडीपीओ ने पीड़िता से की पूछताछ

घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ अविनाश कुमार स्वयं थाना पहुंचे और पीड़िता से पूछताछ की. उन्होंने बताया कि महिला शिक्षिका के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है. घायल शिक्षिका को देर शाम पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनके कान में चोट की पुष्टि की है. इस घटना के बाद विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

रिपोर्ट: विकास चौधरी